TikTok шпионит за пользователями в пользу Китая

Приложение TikTok использует незаконные методы для шпионажа за пользователями

TikTok предъявляют иск за сбор данных пользователей без согласия Фото: Unsplash

Популярный у молодежи сервис TikTok, известный благодаря своим веселым 15-секундным видеороликам, обвиняют в незаконном сборе и тайной отправке личных данных зарегистрированных пользователей в Китай. Против приложения был подан групповой иск в федеральный суд Калифорнии, сообщает CNET.

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"Легкое веселье в TikTok в итоге обойдется очень дорого", – говорится в иске, поданном в прошлую пятницу.

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Компания-разработчик ByteDance, владеющая правами на TikTok, также обвиняется в незаконном использовании пользовательского контента, включая черновые варианты, в личных целях без согласия владельцев, а также за "неоднозначную" политику конфиденциальности в условиях лицензионного соглашения.

Последний пункт вызывает особые опасения, что данные, собранные в TikTok, могут быть использованы для идентификации и отслеживания пользователей на территории в США. В иске утверждается, что компания намеренно извлекает выгоду из этой незаконной деятельности для использования собранных данных в целях продажи таргетированной рекламы.

Видеоролики TikTok часто демонстрируют лица людей крупным планом, что позволяет ByteDance собирать биометрические данные о своих пользователях в соответствии с иском. Когда пользователь снимает видео и нажимает кнопку "Далее", видео автоматически загружаются в разные домены без их ведома. Этот процесс происходит даже если видео не было опубликовано, а сохранено в черновиках или вовсе удалено после неудачной записи.

Одна из участников группового иска, студентка колледжа в Калифорнии Мисти Хонг, утверждает, что, загрузив приложение весной 2019 года, она ни разу запускала его до осени. Затем спустя полгода после установки девушка запустила приложение и с удивлением обнаружила, что она оказалась зарегистрирована, хотя никаких регистрационных действий не было совершено. Далее было сделано несколько попыток записать видео, но без единой публикации. Тем не менее, согласно иску, TikTok тайно взял видео и личные данные без ведома пользователя и отправил всю информацию на удаленные серверы в Китае.

TikTok собирает множество данных о своих пользователях, включая их телефоны и контакты в социальных сетях, адреса электронной почты, IP-адреса, местонахождение и прочую конфиденциальную информацию, в соответствии с иском. Компания, якобы, использует разные ухищрения, чтобы скрыть факт передачи пользовательских данных. Даже когда пользователь закрывает приложение, TikTok все еще собирает биометрические и пользовательские данные, говорится в иске.

Китайская компания компанией ByteDance запустила свой сервис TikTok в сентябре 2016 года. TikTok являет собой копию китайского приложения Douyin, но ориентированное на глобальный рынок. Это позволило компании развиваться на мировом рынке, не нарушая законы своей страны. 9 ноября 2017 года ByteDance приобрела социальную сеть musical.ly и 2 августа 2018 года объединила ее с TikTok.

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