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Только для девочек: новый красный iPhone 12 Pro Max

Сегодня, 15:36

В 2020 году производитель дополнил красной цветовой палитрой модели с приставкой "Про"

Все поклонники "яблочной" компании привыкли к тому, что премиальные смартфоны Apple выпускают в золотистых, серебристых и серых цветах. Однако в этом году купертиновцы решили изменить стратегию, поэтому топовый iPhone 12 Pro Max будет представлен в красном оттенке. Об этом сообщает портал Gizchina, который ссылается на инсайдерские данные. Редакторы указали, что не могут точно проверить источник, но полученная ими информация была отправлена с электронного адреса провайдера из Нидерландов.

Интернет-магазин Stylus напоминает, что раньше американская корпорация презентовала в красном цвете только бюджетные модели — iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE (2020). Но в 2020 году производитель дополнил красной цветовой палитрой и модели с приставкой "Про".

Кому подойдет яркая модель?

Основная цель компании Apple — покорить больше женской аудитории. iPhone 12 Pro Max красного цвета подойдет девушкам и женщинам, блондинкам и брюнеткам. Стоит подчеркнуть, что женщина с красным телефоном — это ураган эмоций. Здесь и роковая страсть, и желание завоевать мир, и сексуальность. Очевидно, что купить iPhone 12 Pro Max Red стоит тем, у кого уже есть умные часы именно такого цвета. Это очень удобно для пользователя, ведь можно дополнять свой образ несколькими яркими девайсами.

Дата выхода iPhone 12 Pro Max Red

Каждый год Apple в сентябре представляет своим фанатам новые смартфоны, но планы поменялись из-за пандемии коронавируса. Впервые компания перенесла мероприятие на другой месяц. Издание Appleinsider получило от анонимного источника информацию, что купертиновцы вместе с партнерами утвердили дату презентации iPhone 12. Анонс обновленных моделей состоится 13 октября (вторник). Продажи смартфона намечены на 23 октября.

Официальные названия гаджетов будут представлены только во время презентации. Не исключено, что нейминг смартфонов может отличаться от вариантов, о которых говорили известные эксперты и аналитики.

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iPhone Apple смартфоны RED iPhone 12 Pro Max
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