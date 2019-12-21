ТОП-10 лучших гаджетов десятилетия: самые инновационные устройства

Десять гаджетов, оказавших огромное влияние на индустрию потребительской электроники за последние 10 лет

Гаджеты, сформировавшие декаду Фото: Unsplash

В быстро пролетевший период с 2010 по 2020 годы мы с вами стали свидетелями того, как смартфон перешел от статусного гаджета с завышенной ценой к повседневному устройству, без которого не обходится ни один современный человек. За прошедшее десятилетие появились новые игровые приставки, которые заставили переосмыслить индустрию развлечений, более тонкие лэптопы показали, как должен выглядеть настоящий ноутбук, а VR-гарнитуры отправили нас воочию лицезреть виртуальные миры, будто из фильмов будущего.

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Ресурс Gizmodo представил ТОП-10 самых инновационных гаджетов десятилетия. Устройства, которые еще долго будут иметь значение даже после того, как устареют. Многие из представленных моделей выпущены давно, но эти гаджеты оказали огромное влияние на индустрию потребительской электроники за последние десять лет.

Apple iPhone 4 (2010)

Apple iPhone 4 Фото: Flickr

Выпущенный в свет в июне 2010 года, смартфон iPhone 4 был настоящей сенсацией. Новинка отличалась радикальным дизайном, избегая контуров своих предшественников по квадратным краям, что делало его самым тонким смартфоном в мире в то время. Этот дизайн по сей день остается примером эталона, который до сих пор вызывает теплые воспоминания. Многие потребители до сих пор надеются, что Apple вернется к этому стилю, на что намекают последние слухи касательно iPhone SE 2.

Samsung Galaxy Note (2011)

Samsung Galaxy Note Фото: Pexels

Это сейчас смартфоны с диагональю экрана в 6,4 дюйма является неким стандартом. А в 2011 году Samsung Galaxy Note со своей диагональю в 5,3 дюйма казался настоящим гигантом мобильной индустрии. Его даже прозвали "лопатофоном". Но в Samsung уже тогда понимали, что будущее за смартфонами с огромными экранами. Линейка Samsung Galaxy Note существует по сей день, и является ярким примером самого инновационного смартфона в мире, изменивший представление о способе разработки мобильных устройств. А удобный в использовании стилус, раскритикованный Стивом Джобсом, в итоге даже стал визитной карточкой Note.

Nexus 4 (2012)

LG Nexus 4 Фото: Keddr

Смартфоны на Android в начале десятилетия были откровенно ужасны. Многих покупателей отторгал внешний вид устройств на платформе от Google, от чего потребители выбирали именно iPhone – он всегда был красивым. Но в 2012 году все изменилось с появлением Nexus 4 за авторством компании LG. Несмотря на то, что Galaxy S III тоже смотрелся неплохо, Nexus 4 смотрелся гораздо симпатичнее: стеклянный корпус, "звездная" тыльная панель и тонкие рамки. Конечно, Nexus 4 не был лишен недостатков. В частности, камера была откровенно ужасной, уступая iPhone по всем параметрам. Но с этим смартфоном Google показала, что на Android тоже есть привлекательные модели.

Raspberry Pi (2012)

Raspberry Pi Фото: Wikipedia

Попытки создать супердешевый компьютер были у многих компаний. Но Raspberry Pi был первым доступным одноплатным мини-компьютером, на котором можно было работать или использовать в разных целях. Маленькое устройство за 25 долларов конечно не позволяло заменить компьютер, до при помощи несложных манипуляций его можно было превратить в мультимедийный центр, файловое хранилище, игровую приставку для классических игр NES, SNES, SEGA и прочих. Энтузиасты и народные умельцы быстро нашли Raspberry Pi тысячи применений: "умный дом", смарт-кормушки для животных, системы видеонаблюдения, Wi-Fi роутер, конверторы речи, фотокамеры, управление роботами и даже в качестве метеостанции. Позже мощность устройства возросла, но ценник тоже поднялся, но никогда не превышал 55 долларов.

Amazon Kindle Paperwhite (2012)

Amazon Kindle Paperwhite Фото: Unsplash

Ни одна компания еще не оказала такого огромного влияния на издательскую индустрию за последние несколько десятилетий, чем Amazon. Во многом это было вызвано ужасными рыночными практиками, которые оказали давление как на книжные магазины, так и на издателей. Но только Kindle позволил брать книги с собой повсюду. Несмотря на то, что Kindle был впервые выпущен еще в прошлом десятилетии, Paperwhite был первым устройством, которое превзошло утилитарное портативное электронное устройство, и стало удобным компактным ридером с приятным для чтения экраном, удобным интерфейсом и долгоиграющим аккумулятором.

Airpods (2016)

Airpods Фото: Unsplash

AirPods – это один из самых успешных продуктов Apple за последнее десятилетие. Их можно смело назвать одной из самых впечатляющих технологий компании. Подобно тому, как iPod в 2000 году стал почти идеальной версией mp3-плеера в мире, AirPods в 2016 сделал такую же революцию в мире беспроводных наушников. Благодаря новому чипу W1 Apple удалось улучшить возможности подключения по Bluetooth, чтобы AirPods просто включались и работали, когда вы вытаскиваете их из корпуса. Отныне каждая вторая компания копирует технологические решения AirPods, но уже слишком поздно. AirPods – самые популярные беспроводные наушники на планете.

Oculus Rift (2016)

Oculus Rift Фото: Unsplash

До появления Oculus Rift люди воспринимали виртуальную реальность, как старые научно-фантастические фильмы, вроде "Газонокосильщика". Но Oculus Rift доказал, что виртуальная реальность может быть доступной и использоваться в домашних условиях. Безусловно, такая VR-гарнитура была недешевой, громоздкой, а также обладала очень высокими требованиями к компьютеру. Игры под нее тоже были не самыми интересными, а использование вызывало тошноту и головокружение. Позже появились устройства вроде Lenovo Explorer, Sony VR, HTC Vive, но именно Oculus Rift был первооткрывателем новой эры в развитии VR, которая продолжается по сей день.

iPhone X и Face ID (2017)

iPhone X Фото: Unsplash

IPhone X, выпущенный к 10-летнему юбилею, был замечательным по многим причинам. OLED-дисплей был великолепным. Дизайн – очень красивым. Смартфон впервые избавился от физической кнопки Home, что позволило сделать экран почти полностью покрывающим всю лицевую панель. Но самой впечатляющей вещью iPhone X была технология FaceID. Эта функция показала, что отпечатки пальцев и пароли могут уйти в прошлое. Face ID теперь стал стандартом для iPhone и появился на iPad Pro. Вскоре он вполне может появиться в MacBook, что сделает его одной из самых распространенных технологий безопасности на рынке.

Nintendo Switch (2017)

Nintendo Switch Фото: Unsplash

Nintendo Switch исправил все ошибки провальной предшественницы Nintendo Wii U. Новая игровая приставка доказала, что Nintendo является единственным успешным игроком на рынке портативных игровых устройств. Преемник Nintendo 3DS и GameBoy получил полноцветный 6,2-дюймовый IPS-экран с возможностью простого подключения к телевизору через специальную зарядную док-станцию.

Nintendo Switch в док-станции Фото: Unsplash

Графически Nintendo Switch сильно уступает стационарным игровым приставкам, таким как PlayStation 4 и Xbox One, но как портативная консоль Switch Nintendo является безоговорочным лидером. Контроллеры joy-con являются не менее впечатляющими, отслеживающие перемещение в пространстве, обладают HD-вибрацией и могут работать отдельно от консоли. Дополняет приставку огромная библиотека впечатляющих игр, которая позволила распродаться Switch в количестве 41 миллион штук всего за 2 года.

Apple Watch Series 4 (2018)

Apple Watch Series 4 Фото: Unsplash

Когда Apple впервые представила Apple Watch в 2014 году, на него обрушился шквал критики. Он был дорогой и не соответствовал наручным коммуникаторам из научной фантастики. Множество рецензентов называли Apple Watch дорогим аксессуаром: "круто, если он у вас есть, но без него можно обойтись". В 2019 году Apple Watch стал настолько доступным и удобным, что он появился у многих владельцев iPhone. В модели Watch Series 4 помимо добавления более яркого, большего экрана, Apple сделала еще один шаг вперед, добавив возможности ЭКГ, распознавания падений и очистки динамика после водных процедур. Это превратило его из роскошного устройства в гаджет, который потенциально может спасти вашу жизнь.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года. Также эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году.

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