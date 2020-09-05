ТОП-10 лучших программ для нового MacBook в 2020 году

Сегодня.Lifestyle рекомендуют установить этот исчерпывающий список из программ для повышения продуктивности и удобства на MacBook

Популярность компьютеров MacBook от Apple растет ежегодно – они модные, компактные, быстрые и удобные. В этом году компания собирается превзойти саму себя и выпустить MacBook Air с "ядерным" зарядом на собственном ARM-процессоре A14 Bionic, который будет самым дешевым в линейке, – это должно подстегнуть интерес покупателей к этим ноутбукам еще сильнее.

Если вы собираетесь приобрести или уже купили MacBook, то можете заметить, что в целом встроенных программ для macOS уже достаточно для начала простой работы: браузер Safari, медиаплеер QuickTime, почтовый клиент Mail, простые текстовые редакторы уже предустановлены.

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Однако, чтобы получить максимальную отдачу от компьютера Apple, нужно исследовать не только стандартные приложения, предустановленные на macOS, но и пройтись по лучшим чартам Mac App Store. Многие из лучших программ для повышения производительности MacBook, организации рабочего процесса и улучшения настроек операционной системы существуют уже много лет, но их может быть трудно найти, особенно, если вы впервые пользуетесь компьютером Mac.

Сегодня.Lifestyle составили для вас список из ТОП-10 лучших программ, которые рекомендуем установить после покупки MacBook: от альтернативных приложений электронной почты и мессенджеров до помощников, "чистилок" и мультимедийных проигрывателей. Конечно, это не самый исчерпывающий список, но он будет полезен для новичков, которые хотят расширить функциональность и повысить удобство использования своего MacBook.

Медиаплееры VLC или IINA

Плеер IINA

Распространенной проблемой на macOS, с которой сталкивается едва ли каждый пользователь Mac, является просмотр видео. Встроенный плеер QuickTime хоть и развивается, но поддерживает очень мало медиаформатов и практически лишен гибких настроек.

Чтобы раз и навсегда забыть о кодеках, форматах видео, поддержке звуковых дорожек и субтитрах, достаточно установить один универсальный проигрыватель. Ранее невероятной популярностью обладал плеер VLC – это настоящий универсальный "медиакомбайн", способный "переварить" любой формат видео и аудио. Но дизайн программы нравится не всем.

VLC Media Player Фото: Сегодня

Недавно у VLC появился достойный конкурент в лице IINA. Это бесплатный и "всеядный" плеер с приятным минималистичным дизайном и богатым набором кодеков и гибких настроек. В то время как VLC является мультплатформерным проектом, то IINA создается исключительно для macOS, написан на прогрессивном языке Swift, поэтому работает он быстрее.

CheatSheet

Одна из распространенных проблем новичков на MacBook – непривычный интерфейс и другие хоткеи (клавиатурные комбинации для управления в операционной системе). Вместо CTRL + C на macOS приходится переучиваться на CMD + C, а смена языка ввода требует нажатия совершенно других кнопок вместо привычных ALT (SHIFT) + CTRL.

CheatSheet Фото: Сегодня

Чтобы быстрее выучить все возможные комбинации клавиш, была придумана простенькая, но крайне полезная утилита CheatSheet. Приложение запускается вместе с операционной системой и в любой момент выдает перечень всех горячих клавиш для активного приложения. Нужно лишь зажать и подержать клавишу Command (⌘) на несколько секунд. Ее единственный недостаток – она доступна только на английском языке.

Magnet

Пользователи Windows 10 привыкли к тому, что управление пространством рабочего стола является встроенной функцией операционной системы. Все окошки можно удобно расположить по специальной строгой сетке, чтобы не затеряться. А для пользователей Mac управление окнами – это своего рода кошмар. Увы, так было всегда, и Apple с этим почти ничего не делает.

Magnet

Чтобы исправить этот недостаток, была придумана программа Magnet, которая позволяет прикреплять окна вплотную к краям экрана по предварительно настроенным макетам, словно "магнитом". Программа платная – стоит 2,99 доллара (80 гривен), но будет крайне полезной тем, кто перешел с Windows на macOS и желает получить такой же удобный функционал управления окнами, как в ОС от Microsoft.

Todoist

Наряду с предустановленными программами для электронной почты, календаря и заметок в macOS есть встроенное программное обеспечение для отслеживания задач. Однако последнему недостает дополнительных возможностей и приятного внешнего вида. К счастью, есть приложение Todoist, которое расширяет возможности обычного приложения для списка дел.

Todoist Фото: The Verge

В Todoist есть множество полезных функций, таких как возможность добавлять элементы в свои списки прямо из Alexa или Slack. Его простой дизайн разбивает ваши задачи на серии очередей в стиле почтового ящика, которые можно легко классифицировать по срокам. В общем, если вы строго придерживаетесь тайм-менеджмента, то без Todoist на macOS не обойтись.

AppCleaner

Удаление программ на macOS реализовано гораздо проще, чем на Windows, но эта процедура не лишена недостатков. После удаления в системе остается "мусор", который неопытному пользователю почистить ой как не просто. А если этого не делать, то система со временем начнет работать медленнее.

AppCleaner Фото: iphones

Чтобы избежать подобных проблем, удалять программы лучше через утилиту AppCleaner. Это бесплатное приложение, которое помогает вам бесследно удалять любые программы с Mac, которое вы больше не используете, и избавляет от всех связанных файлов, которые могут оставаться в других каталогах.

OnyX

Что касается "мусора" в macOS, то он в любом случае будет скапливаться в операционной системе со временем по разным причинам: кэш, временные файлы для установки и прочий ненужный "хлам", который замедляет работу системы. Конечно, можно воспользоваться знаменитой CleanMyMac, но она платная.

OnyX Фото: AppleInsider

Поэтому лучшим решением для обеспечения чистоты своего MacBook является бесплатная альтернатива в лице Onyx. Это многофункциональная утилита, которую можно использовать для проверки загрузочного диска и структуры его системных файлов, для выполнения различных задач по обслуживанию и очистке накопителя, для настройки параметров в Finder, Dock, Safari и некоторых приложений Apple, удаления кэша, а также для восстановления различных баз данных и индексов операционной системы.

The Unarchiver

The Unarchiver Фото: The Verge

При скачивании файлов из интернета часто приходится получать сжатые данные файлы в архивах ZIP, RAR или 7ZIP. Для быстрой распаковки подойдет простое, но очень удобное приложение The Unarchiver и разархивирование перестанет быть проблемой. Приложение не богато возможностями, но базового функционала хватит каждому. При этом программа абсолютно бесплатная, а разработана она киевскими программистами из компании MacPaw.

Folx 5

Folx 5 Фото: The Verge

Для закачки файлов из интернета подойдет удобный менеджер загрузок. Программа умеет перехватывать закачки из Safari или Chrome, может использоваться в качестве торрент-клиента и даже вытягивать видео с YouTube. Закачка может быть разбита на несколько потоков для более быстрой загрузки по сравнению с браузерами. Можно приостанавливать или возобновлять закачки и загружать данные по расписанию, например, разгрузить Сеть в рабочее время и качать ночью. Программа бесплатная и крайне рекомендована для MacBook.

Franz

Franz Фото: Сегодня

На macOS существует очень удобная и бесплатная программа, что называется "все в одном", как в шампуне. Franz создана для организации всех известных мессенджеров в одном удобном приложении, которые объединены в едином интерфейсе с вкладками. Нет необходимости устанавливать Skype, Telegram, Slack, Facebook Messenger, WhatsApp, Hangouts, Trello, Discord по отдельности – все они собраны в одном универсальном приложении. Жаль, только нет поддержки Viber, тогда бы цены ему не было.

Spark

Spark

Вместо встроенного клиента Mail мы все же рекомендуем использовать стороннее почтовое приложение Spark. Это умный email-клиент, который сделает работу с почтой на порядок удобнее. Программа обладает простым и минималистичным дизайном с приятным и интуитивно понятным интерфейсом, продвинутой сортировкой и мощным поиском. Кроме того, в Spark есть быстрые ответы, отложенная отправка сообщений и множество полезных настроек. Все эти возможности позволяют навести порядок во входящих сообщениях как никогда просто.

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