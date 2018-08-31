ТОП-10 лучших смартфонов в мире возглавили флагманы Samsung и Xiaomi

Вершину рейтинга возглавил смартфон Samsung Galaxy Note 9

Лучшие смартфоны августа 2018 по мнению экспертов. Фото: Android Central

Популярный ресурс о смартфонах GSMArena активно следит за тенденцией развития мобильных технологий и часто составляет рейтинги самых лучших смартфонов, которые находятся на вершине спроса и популярности. Под конец августа эксперты интернет-ресурса составили свой рейтинг десяти самых популярных в мире телефонов.

Samsung Galaxy Note 9 Daily Express

Вершину ТОП-10 возглавил смартфон Samsung Galaxy Note 9. Не удивительно, ведь интерес к данному смартфону может составить конкуренцию iPhone X. Интерес к флагману также подогрели мировые СМИ, а также удачная маркетинговая кампания.

Xiaomi Mi A2 Tinynews

Вторую позицию занял также недавно вышедший смартфон среднего ценового сегмента Xiaomi Mi A2. Новинка оказалась удачной благодаря балансу между аппаратной начинкой и цене. Внешне смартфон тоже не отстает от современных тенденций мобильной моды – 5,84-дюймовый экран и соотношение сторон 18:9.

Тройку лидеров замыкает Huawei P Smart+, известный в некоторых регионах мира также под названием nova 3i. Затем идут Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Samsung Galaxy J8, Samsung Galaxy J6, Xiaomi Mi A2 Lite, Motorola P30, Huawei Honor Play и Samsung Galaxy S8. Многие из мобильных устройств, попавших в список, были анонсированы за последние четыре недели.

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Вышеописанным моделям удалось оказаться в рейтинге благодаря идеальному соотношению цены и многих других факторов, включая время автономной работы, стоимость, надежность, производительность, внешний вид, программное обеспечение, качество фотографий и видео, а также многие другие.

Напомним, что ранее эксперты назвали главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone, а Samsung Galaxy S9 провалился в продажах.