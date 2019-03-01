ТОП-10 модных приложений по цене смартфона

Список полезных и не очень приложений, которые не каждый в состоянии приобрести

Ценник на программы порой превышает стоимость смартфона Фото: TechSpot

Как правило средняя стоимость платных приложений для смартфона составляет в пределах 1,99 долларов (чуть более 50 гривен). Ценник качественных и профессиональных программ для смартфонов и планшетов иногда доходят до 10-15 долларов.

Однако существуют приложения, ценник на которые порой превышает стоимость смартфона, а то и нескольких. Многие из этих программ просто декорация, призванная добавить статус, но есть парочка действительно полезных. Смотрите наш рейтинг приложений для смартфона, стоимостью соразмерной с iPhone.

iVIP Black

iVIP Black

Как можно судить по названию, программа предназначена для VIP-персон. Платное приложение было специально создано для бронирования отелей, яхт и автомобилей очень богатыми людьми по всему миру. Суммы бронирования как минимум шестизначные, поэтому владельцу не составит труда заплатить за него 30 тысяч гривен – цена Samsung Galaxy S10 или нового iPhone X.

CyberTuner

CyberTuner

Полезное профессиональное приложение для тонкой настройки пианино и иных клавишных инструментов. Помимо стоимости в 999 долларов (столько же стоит Huawei Mate 20 Pro), приложение обладает подпиской за 79,99 долларов.

roc.Kasse

roc.Kasse

Приложение roc.Kasse создано для превращение iPad в кассовый аппарат. Стоит приложение чуть больше 30 тысяч гривен. Причем в стоимость не входит ни серверная часть приложения, ни контрольно-кассовая машина – это надо докупать отдельно, причем поддерживается всего две модели. Разработчик программы нацелен на рынок США, где есть спрос на такие программы.

DDS GP

DDS GP

Приложение-помощник для одной из самых высокооплачиваемых профессий в мире – дантист. Программа содержит более 200 трехмерных презентаций для демонстрации пациенту предстоящей операции с его зубами. Программа стоит 399 долларов – столько сейчас стоит прошлогодний флагман Xiaomi Mi8. Причем, в приложении есть дополнительный загружаемый контент стоимостью 100 долларов.

Classic TC with WordPower

Classic TC with WordPower

Несмотря на малопривлекательный дизайн, это приложение является крайне полезным для людей, страдающими проблемами с речью. Разработано оно профессионалами специально для больных расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, немых, частично парализованных. Стоимость программы составляет 299 долларов – почти как Xiaomi Redmi 7.

BarMax Bar Exam, MBE & MPRE

BarMax Bar Exam, MBE & MPRE

Программа для подготовки к экзаменам в адвокатскую палату, прохождение которых необходимо для работы юристом в США. Курсы разработаны в Гарварде. Поражает общей стоимостью покупок в приложении — до 6300 долларов. За эту сумму можно приобрести анонсированный складываемый смартфон Huawei Mate X, а на сдачу полететь на дорогой курорт.

Zollinger’s Atlas of Surgical Operations, 10/E

Zollinger’s Atlas of Surgical Operations, 10/E

Электронная версия атласа хирургических операций Р. Золлингера. Проверенный временем профессиональный справочный материал. За 3299 гривен можно приобрести недорогой китайский смартфон вроде Doogee Y7.

The Most Expensive App (Im Rich$)

The Most Expensive App (Im Rich$)

Для подчеркивания своего статуса люди как правило покупают драгоценности, дорогие аксессуары, вещи. Автор этого приложения стоимостью в 8999 гривен предлагает показать всем, что вы настолько богаты, что способны приобрести эту абсолютно бесполезную программу, считай "выбросить деньги на ветер". За такую сумму можно приобрести себе новый iPhone 6S или Samsung Galaxy A7.

The Most Expensive App

The Most Expensive App

Приложение является клоном предыдущего, причем вплоть до цены и общей идеи. Однако автор не удосужился хотя бы добавить картинку алмаза - вместо него просто красуется надпись "вы здесь видите сияющий диамант". судя по количеству скачиваний — все потенциальные покупатели решили вместо приложения купить смартфон. Например, LG G6.

Abu Moo Collection

Abu Moo Collection

Разработчик подошел к реализации весьма оригинальным способом. Abu Moo Collection – это целый сборник из шести отдельных приложений для тех, кто не знает куда девать свое богатство. На выбор: черный бриллиант, аквамарин, рубин, аметист, изумруд и сапфир. Собери их всех! Каждое стоит по 9000 гривен. В общей суме приложения обойдутся в 54 тысячи гривен – за такую сумму можно приобрести iPhone XS Max c накопителем на 512 ГБ.

Украинские программисты одни из лучших в мире:

Напомним, что ранее Xiaomi анонсировала полезное улучшение оболочки MIUI. В то же время пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности.

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