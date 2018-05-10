ТОП-10 полезных секретных возможностей Android

Android за свое время своего существования стала едва ли не самой удобной мобильной операционной системой.

Тем не менее, инженеры Google не почивают на лаврах, а продолжают добавлять в нее новые полезные функции и возможности, большая часть из которых хитро спрятана даже от глаз опытных пользователей.

В новых версиях Android 7.0 или 8.0 появилась масса удобных опций, которые упрощают работу со смартфоном или планшетом. Рекомендуем ознакомиться со всеми секретными возможностями Android Nougat и Oreo.

Быстрое переключение

Фото: androidpolice.com

В Android 7.0 есть удобная функция быстрого переключения между двумя запущенными приложениями – достаточно два раза нажать на кнопку многозадачности (кнопка "квадрат").

Таким образом будет моментально открыто предыдущее запущенное приложение, причем не важно, были ли это системные настройки или любимая игра.

Активные иконки

Фото: www1-lw.xda-cdn.com



Быстро узнать время или дату можно не только по нотификатору или на экране блокировки, а достаточно просто посмотреть на иконку приложения "Часы" или "Календарь" – они теперь не просто статичные изображения, а показывают точное время и дату.

Полная шторка в одно движение

Раскрыть полный список быстрых настроек из шторки можно свайпом вниз двумя пальцами. Обычно же для этого применяют два последовательных свайпа, где первый открывает лишь ряд иконок.

Разделение экрана

Фото: img.buzzfeed.com



В предыдущих версиях Android разделение экрана можно было включить лишь на нескольких моделях смартфонов, но тогда он разделялся лишь в нескольких приложениях.

Начиная с Android 7.0 разделение экрана работает во всех приложениях – достаточно зажать на пару секунд кнопку многозадачности (кнопка "квадрат"), после чего экран разделится пополам. Закрыть многооконный режим можно простым сдвигом границы вниз.

Быстрые настройки из шторки

Быстро перейти к настройкам Wi-Fi или Bluetooth можно через шторку уведомлений. Для этого необходимо раскрыть шторку, выбрать нужную иконку и зажать ее пальцем на секунду – после этого попадаем в настройки беспроводной связи, звукового профиля или другой необходимой опции.

Навигация между вкладками в Chrome

Фото: http://i.imgur.com

Google Chrome был также адаптирован под новые возможности Android. Посмотреть открытые вкладки в браузере можно не только нажатием на иконку с информацией об открытых страницах, но и простым свайпом вниз по адресной строке. Более того, свайпы влево или вправо также перелистывают открытые вкладки.

Безопасные зоны

Удобная встроенная функция Smart Lock, которая еще называется "Умная разблокировка", позволяет задавать зоны, при нахождении в которых смартфон не будет полностью блокироваться на PIN-код или графический ключ. К примеру, когда пользователь находится у себя дома или на месте работы.

Включение 3D в Google Maps

Встроенное приложение Google Maps получило удобный вид под углом, в котором можно рассмотреть 3D здания и быстро сориентироваться на местности. Для этого достаточно коснуться экрана двумя пальцами и свайпнуть ими вверх на нужный угол.

Полноэкранное YouTube видео на нестандартных экранах

Новый формат вытянутых дисплеев 18:9 (Samsung Galaxy S9, LG G6, Huawei P20) пока еще обладает недостатками в виде черных полос при просмотре видео в соотношении сторон 16:9. Но приложение YouTube уже научили отображать все видео в полноэкранном режиме на этих смартфонах.

Достаточно выполнить жест масштабирования (как приближение фотографии). Однако нужно учитывать тот факт, что небольшая часть видео будет обрезана по краям.

Мгновенный доступ к подменю

Выбрать необходимую опцию из подменю (сэндвич-меню) можно не отрывая пальцев. Для этого нужно лишь медленно свайпнуть от этого троеточия вниз и, не отрывая палец, остановиться на нужной опции.

Мгновенный доступ к подменю

Выбрать необходимую опцию из подменю (сэндвич-меню) можно не отрывая пальцев. Для этого нужно лишь медленно свайпнуть от этого троеточия вниз и, не отрывая палец, остановиться на нужной опции.