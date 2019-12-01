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ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

Рейтинг новых автомобилей, которые можно приобрести в рамках скромного бюджета

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:59
Какое авто выбрать в бюджете от 14 до 17 тысяч долларов
Какое авто выбрать в бюджете от 14 до 17 тысяч долларов
Фото: Unsplash

Несмотря на то, что рынок насыщен б/у автомобилями, большинство будущих автовладельцев, безусловно, желают приобрести новое авто из салона и без пробега. На то есть множество причин: гарантия и сервисное обслуживание, первый владелец, отсутствие поломок первые несколько лет, оснащение современными технологиями, кредитование и еще множество плюсов. Но как выбрать хороший, а главное новый автомобиль за скромный бюджет?

Смотрите также в сюжете о том, что влияет на цену топлива и чего ждать автомобилистам:

Ресурс CNET составил рейтинг из ТОП-10 лучших дешевых автомобилей 2019 года из модельного ряда 2019-2020 годов. Все эти автомобили являются лучшими представителями качественных брендов и бюджет их не превышает 17,5 тыс долларов (для США). Так что, если вы собираетесь приобрести автоновинку, рекомендуем обратить внимание на список, составленный ниже.

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Chevrolet Spark 2020

Chevrolet Spark 2020
Chevrolet Spark 2020
Фото: CNET

Самый дешевый автомобиль в рейтинге — это Chevrolet Spark 2020 в кузове хетчбэк, стоимость которого составляет 14 тысяч долларов. Чтобы достичь этой цены, автопроизводителю пришлось пойти на некоторые жертвы. Используется 4-циллиндровый 1,4-литровый двигатель мощностью 98 лошадиных сил, которая идет вместе с механической 5-ступенчатой трансмиссией. Несмотря на невысокую мощность, маленький двигатель обеспечивает приятную экономию топлива, потребляя 6 литров на 100 км по трассе. В стандартное оснащение этого маленького автомобиля входят порты USB, возможность подключения OnStar, а также Apple CarPlay и Android Auto.

Mitsubishi Mirage 2019

Mitsubishi Mirage 2019
Mitsubishi Mirage 2019
Фото: CNET

Субкомпактный хетчбэк Mitsubishi занимает второе место в рейтинге доступных автомобилей 2019 года. Этот небольшой пятидверный малолитражный автомобиль стоит 14,9 тысяч долларов. Под капотом находится маломощный 1,2-литровый рядный 78-сильный бензиновый двигатель с расходом в 5,7 литров на 100 км, что делает его самым экономичным в рейтинге. В стандартный пакет входит механическая трансмиссия с передним приводом, 7-дюймовый сенсорный экран с Bluetooth и USB-портом, хотя Apple CarPlay и Android Auto недоступны.

Ford Fiesta 2019

Ford Fiesta 2019
Ford Fiesta 2019
Фото: Ford

Fiesta была снята с производства в начале лета 2019 года, но дилеры до сих пор продают остатки в салонах по цене 15,2 тысяч долларов. Fiesta является более мощной, чем предыдущие две модели, благодаря 1,6-литровому двигателю мощностью 120 лошадиных сил. Конечно, с механической трансмиссией. Также автопроизводителю пришлось отказаться от электрических стеклоподъемников в самой базовой комплектации, но зато остался мультимединый ЖК-экран.

Nissan Versa 2020

Nissan Versa 2020
Nissan Versa 2020
Фото: Nissan

В былые времена Versa была самой бюджетной машиной, которую можно было приобрести. После рестайлинга ее цена была поднята до 15,6 тысяч. Стоит отметить, что для поднятия ценника нашлась весомая причина – более высокое качество изготовления и оснащения. Его 1,6-литровый двигатель выдает 122 лошадиные силы, при этом он потребляет 6,7 литров на 100 км по трассе. За такую цену Nissan также предлагает неплохую "начинку" в стандартном пакете: систему предупреждения о выходе из полосы движения, систему автоматического торможения, 7-дюймовый сенсорный экран с 3 портами USB и 5-ступенчатую "механику".

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Mitsubishi Mirage G4 2020

Mitsubishi Mirage G4 2020
Mitsubishi Mirage G4 2020
Фото: CNET

Несмотря на то, что Mitsubishi Mirage G4 по размеру больше, чем его сородич в кузове хетчбэк, но седан, по какой-то причине оказался на 1000 долларов дешевле и его цена составляет 15,9 тысяч долларов. Внутри комплектация одинаковая с хетчбэком: 3-цилиндровый бензиновый двигатель, автоматическая 5-ступенчатая трансмиссия, 7-дюймовый ЖК-экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Такой небольшой движок оказался также очень экономичным – 5,9 литров на 100 км. Так что желающим сэкономить лишнюю тысячу, рекомендуется выбирать именно седан.

Hyundai Accent 2020

Hyundai Accent 2020
Hyundai Accent 2020
Фото: CNET

Маленький Hyundai Accent является самым маленьким автомобилем в США. Его цена соответствующе маленькая – 16 тысяч долларов. Во всех трех моделях Accent использует новый 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 120 л.с., дополненный стандартной шестиступенчатой трансмиссией в базовой комплектации. Стандартное оборудование на базе Accent SE включает 5-дюймовый сенсорный экран с портом USB, электрические стеклоподъемники и органы управления на рулевом колесе. Показатели экономии расхода также не менее впечатляющие – 6,1 литр на "сотню".

Kia Rio 2019

Kia Rio 2019
Kia Rio 2019
Фото: Motor.ru

Kia Rio является немного более резвой версией Accent, при этом стоит на 300 долларов дороже – 16,3 тысяч долларов. Его 1,6-литровый выдает 130 л.с., при этом авто оснащено шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Оснащен он побогаче, "Акцента": автоматически регулируемые фары, 5-дюймовый экран, спутниковое радио и набор USB-портов. Но за мощный мотор и АКПП владельцу придется расплачиваться более прожорливым двигателем с расходом 7,5 л/100 км.

Toyota Yaris 2020

Toyota Yaris 2020
Toyota Yaris 2020
Фото: Motor1

Toyota Yaris на деле является завуалированным Mazda 2, но с оснащением всех ключевых систем безопасности этого бренда. Эта последняя версия самого маленького седана от Toyota стоит 16,6. Но на фоне остальных моделей рейтинга, Yaris выглядит не таким бодрым: 1,5-литровый двигатель, выдающий всего 106 лошадиных сил (6л/100км). Зато в стандартной комплектации идет шестиступенчатый автомат, а также 7-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto и системой экстренного торможения.

Honda Fit 2019

Honda Fit 2019
Honda Fit 2019
Фото: Motor1

Пятидверный хетчбэк от Honda по-прежнему остается одним из самых доступных новых автомобилей с ценой 17 тысяч долларов. Ценник приближается к верхнему "потолку" для бюджетных автомобилей, но зато Fit предлагает богатую комплектацию. Под капотом находится 1,5-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель, который выдает 130 л.с. при сопряжении с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач (6,2л/100км). Все модели Fits даже в стандартной комплектации поставляются с Honda Sensing – набором вспомогательных средств от автопроизводителя, который включает в себя автоматическое экстренное торможение, помощь в удержании полосы движения, адаптивный круиз-контроль и предупреждение о выходе из полосы движения.

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Chevy Sonic 2020

Chevy Sonic 2020
Chevy Sonic 2020
Фото: Motor1

Последнее место в этом рейтинге достается Chevy Sonic в кузове седан, который за 17,5 тысяч долларов стоит немного дешевле, чем его хэтчбек. Седан Sonic оснащен уменьшенным 1,4-литровым мотором с турбонаддувом, который выдает мощность в 138 л.с (6,9л/100км). Увы, шестиступенчатая автоматическая коробка передач является единственной предлагаемой трансмиссией, что в купе с турбиной не позволило ему стать самым дешевым в рейтинге. Автоматические фары входят в стандартную комплектацию, а также современные технологии, которые включают совместимость с Wi-Fi 4G LTE Wi-Fi и 7-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-8 лучших автомобилей 2019 года. Также у Tesla Cybertruck нашлись четыре конкурента-электропикапа.

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Источник: CNET
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