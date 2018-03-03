Топ-10 смертельных рисков для человечества в 2018 году

Последние несколько дней не только Украину, а практически всю планету лихорадит от природных катаклизмов. На восточное побережье США обрушился сильный шторм. Пострадали штаты Нью-Йорк, Виргиния, Мэриленд и Массачусетс. Сообщается, что погибли 7 человек, более двух миллионов остались без электроэнергии. Отменены и задержаны более 6 тысяч авиарейсов, частично приостановлено железнодорожное сообщение.

В то же время большая часть Европы страдает от морозов и снегопадов,которые принес циклон из Сибири. От морозов погибли 55 человек. Во многих странах закрыли дороги, не работают школы и детские сады, отменены сотни железнодорожных и авиарейсов. Тот же циклон засыпал снегом Украину. Из-за сильных морозов погибло 2 человека.

Непогода парализовала работу аэропортов в Одессе, Харькове и Киеве. Обесточены десятки населенных пунктов на юге и востоке страны. Во многих регионах закрылись школы и детсады.

Грозная, необузданная природная стихия в 2018 году признана самым большим риском и вызовом для человечества. Если 10 лет назад самой большой угрозой для человечества считался риск обвалов активов, то сейчас топ-10 планетарных угроз возглавляют экстремальные погодне явления: ураганы, наводнения, засухи, а на втором месте – такие стихийные бедствия, как лесные и торфяные пожары, извержения вулканов и землетрясения, смерчи, цунами и обвалы ледников. В этот же список входят участившиеся техногенные катаклизмы: взрывы на заводах и шахтах, оползни в местах строительства, экологические катастрофы.

По данням ООН, от землетрясений, ураганов и других опасных природных явлений с 1970 по 2010 годы в мире погибло около 3,3 млн человек (в среднем 82 500 человек в год). Большинство проживало в бедных странах. Чаще всего люди гибнут во время ураганов, наводнений и землетрясений.

На третьем и четвертом месте среди самих сильних угроз для человечества – кибератаки и мошенничество с личными даннями в интернете. В течение последних пяти лет виртуальные нападения на частный бизнес и правительственные организации увеличились в два раза и уже не воспринимаются как нечто необычное.

В 2017 году 64% вредоносных программ были связаны с вирусами вымогательства. Атака WannaCry затронула 300 тыс компьютеров в 150 странах, и вирус NotPetya обошелся его жертвам в 300 млн. долларов. Но одной из растущих угроз признаны кибератаки против правительств разных стран и возможность кибертеррористов угрожать власти разрушением нефтепроводов, атомних электростанций, вмешательством в работу водоканалов или інфраструктуру больших городов.

За 10 лет акценты в плане мирових угроз медленно, но верно смещались из экономической плоскости в гуманитарную. Всемирный кризис 2008- 2010 годов поглотил все внимание людей, пытавшихся сохранить работу, накопления и собственный статус. При этом человечество не заметило, как появились новые проблемы – ограниченная политическая воля, увлечение идеями популистов и усиление националистической политики.

С 2011 по 2015 годы главной угрозой для людей были признаны разрыв доходов населения, финансовые сбои, проблема в доступе к воде и межгосударственные конфликты. Не удивительно, что в 2016 году главным вызовом для нас стала неконтролируемая миграция. Также человечество не заметило, а буквально было поставлено перед фактом, что оно не готово к климатическим изменениям. Ученые все чаще стали говорить о глобальном потепелении и его последствиях, которые массово наблюдались в виде участившихся ураганов, цунами, смерчей и наводнений, особенно в Юго-Восточной Азии и Северной Америке.

Последние два года экстремальные погодные явления вышли на передний план и люди начали осознавать, что не способны защититься от ураганов, тайфунов, которые к тому же приводят к огромным финансовым потерям. Появилась даже конспирологическая теория о так называемом климатическом оружии, якобы используемом правительствами для давления на другие страны.

Кроме того, в мире усилилась военная напряженность на фоне явного кризисна политических плит. Отсюда и страх перед оружием массового уничтожения, сковывающий человечество уже второй год.

Ранее мы обсуждали, к чему приведет глобальное потепление через 25 лет,

Также сообщалось, что в Перу произошло мощнейшее землетрясение.

О том, как Мексика пережила очередное землетрясение, смотрите на видео ниже:



