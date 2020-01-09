ТОП-10 технологий, прекративших существование в прошлом десятилетии

Гаджеты, устройства и сервисы, которые "умерли" для потребительского рынка в период с 2010 по 2019 годы

Устройства, которые остались в истории Фото: Unsplash

Технологии и прогресс, как и эволюция, неуклонно идут вперед. Как и в естественном отборе, устаревшие технологии часто "отмирают", освобождая места для новых, более прогрессивных идей. Вспомните, как устоявшийся сервис, гаджет или устройство работало исправно, но в один момент становились ненужными из-за появления более быстрого, удобного или дешевого аналога. К примеру, многие из нас незаметно для себя выбросили старые кнопочные мобильники и взяли в руки смартфоны. Так в прошедшем десятилетии многие технологии, которыми мы восхищались и активно пользовались, внезапно прекратили свое существование и стали историей.

Напомним, что ранее многообразие технологий влияет на наш мозг:

Мы составили ТОП-10 технологий, которые "умерли" для потребительского рынка в период с 2010 по 2019 годы.

Apple iPod Фото: Pexels

Формат аудиофайлов MP3 привел к вершине популярности цифровой плеер iPod, дебютировавший в начале 2000-х годов. Apple изменила подход к тому, как мы слушали музыку и вытеснила с рынка громоздкие кассетные и CD-плееры. С появлением MP3 плееров пользователям не нужно было носить с собой сменные носители информации – все умещалось на встроенный жесткий диск, в позднее – на флэш-память. Эти новые плееры позволили людям хранить огромную медиатеку своих любимых музыкальных композиций в компактном устройстве, которые из года в год становились все меньше и удобнее.

Однако с ростом популярности смартфонов, которые обладали всеми возможностями аудиоплеера, надобность в отдельном проигрывателе отпала сама собой. Гвоздь в крышку гроба MP3-плеерам забили стримминговые сервисы вроде Spotify, Soundcloud, Apple Music или Google Play Music. Сам формат MP3 был объявлен мертвым в 2017 году, когда Институт интегральных схем общества Фраунгофера, который его первоначально и создал, прекратил свою программу лицензирования.

Мессенджеры AOL, MSN, BBM, Yahoo!

Мессенджеры Фото: Windows Central

Пользователи конца 90-х или начала 2000-х чаще всего общались с друзьями в MSN Messenger, AIM (AOL Instant Messenger) или в Yahoo! Messenger. В то время текстовые чаты были относительно новой вещью. Позднее революцию в общении через интернет произвел BBM (BlackBerry Messenger), который позволил расширить границы интернет общения, добавив мгновенные сообщения, видео и голосовые чаты, совместное использование местоположения и другие функции. Эти пионеры раннего обмена сообщениями постепенно были заменены новыми и более качественными услугами WhatsApp, Viber и Telegram.

Microsoft выкупила Skype в 2012 году, сигнализируя об окончании MSN, Verizon приобрела AOL в 2015 году и, наконец, отключила AIM в 2017 году, а Yahoo! Messenger был закрыт в 2018 году. BBM все еще существует как дополнение к вымирающим смартфонам BlackBerry – по части шифрования он все еще остается самым надежным.

DVD и видеопрокат

DVD Фото: Pexels

Раньше мы с гордостью демонстрировали наши коллекции блестящих дисков фильмов и телешоу, но в современных гостиных уже редко можно увидеть DVD или BlueRay-диски. Не так давно люди заглядывали в местный магазин видеопроката и проводили несколько минут, читая обложки DVD, прежде чем приобрести новый фильм. Однако увеличение пропускной способности интернета, обилие беспроводных точек Wi-Fi и появление онлайн-кинотеатров вытеснило оптические носители DVD с фильмами. С сокращением продаж DVD, практически полностью исчезли и DVD-плееры. Диски Blu-Ray и UHD попытались занять нишу доставки высококачественного контента, но не смогли завоевать популярность. Все современные игровые приставки давно могут воспроизводить DVD и Blu-Ray, но даже их редко используют для просмотра фильмов, поэтому необходимость в специальной нише для DVD под телевизором отпала сама собой. Концом эпохи фильмов на оптических носителях можно назвать банкротство в 2014 году гиганта проката DVD-дисков в США Blockbuster.

Steam Controller, Link и Steam Machines

Steam Machines Фото: Digital Trends

Valve пробилась на вершину успеха индустрии видеоигр благодаря своим играм серии Half-Life, Counter Strike, Dota 2, Team Fortress, а также самым популярным игровым магазином цифровой дистрибуции Steam. Возможно, окрыленная своим успехом Valve решила покорить рынок видеоигр своими собственными разработками и громко анонсировала ряд устройств, которые по задумке должны были "похоронить" игровые приставки.

Идея изначально была неплохой. Представленный концепт Steam Machines в 2013 году представлял собой компактный компьютер размером с игровую приставку, работающий на собственной операционной системе Steam OS на основе Linux. Были выпущены даже несколько таких игровых устройств под брендом Dell Alienware. Но серьезные технические проблемы, как с аппаратной, так и программной частью, не позволили им "выстрелить" на рынке и проект был свернут в 2016 году.

Позднее Valve предложила идею стриминговой игровой платформы Steam Link, которую дополнял бы полностью настраиваемый Steam Controller с революционным подходом к управлению с геймпада. Однако решения компании не смогли убедить игроков пересесть с игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One на устройства Valve. В конце 2019 года были проданы последние партии Steam Link и Steam Controller и их производство было прекращено.

Плазменные телевизоры

Плазменные телевизоры Фото: Pocket-Lint

Рынок ЭЛТ телевизоров в средине 2000-х был вытеснен плазменными моделями с огромной площадью экрана. Технологии плазменных телевизоров позволили миру увидеть картинку в HD и Full HD качестве, а также они занимали меньше места. Но на рынке плоских ТВ разразилась новая битва – между "плазмой" и LCD, о которой многие читатели даже не знали.

Если покупатель хотел получить наилучшее возможное изображение, он выбрал плазменный телевизор – они предлагали более глубокий черный цвет, лучшие углы обзора, более быструю обработку изображения, а также более высокую контрастность. В свою очередь LCD-телевизоры или ЖК-телевизоры со светодиодной подсветкой LED имели более высокую яркость и потребляли меньше энергии – только самые лучшие светодиодные телевизоры могли сравниться с плазменными телевизорами по качеству изображения.

Так почему же производство плазменных телевизоров закончилось в 2014 году? Главным образом потому, что массовое производство сократило стоимость светодиодных LCD телевизоров, а ведущий производитель плазменных ТВ Panasonic не смог полностью раскрыть потенциал своей технологии. Как и Betamax в противостоянии с VHS в 80-х, "плазма" была побеждена более дешевой в производстве технологией, пусть и не самой лучшей по качеству. Появление OLED телевизоров окончательно добило плазменные матрицы.

К слову, слово "плазма" в нашей стране часто ассоциируется с любым современным широкоформатным телевизором, но это крайне неверное толкование. "Плазма" – это вид газоразрядных экранов, основанных на явлении свечения люминофора под воздействием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в ионизированном газе.

Microsoft Kinect

Microsoft Kinect Фото: Microsoft

Microsoft Kinect был запущен в 2010 году в качестве отдельного аксессуара для Xbox 360 и поставлялся вместе с Xbox One на старте. Это была очень продуманная и продвинутая система инфракрасных камер с датчиками и микрофоном, которая могла автоматически распознавать пользователей и отслеживать положение тела в пространстве и даже отвечать на голосовые команды. Фактически Kinect избавлял пользователей от контроллера, а сами игры были очень активными и ориентированными на веселое время провождение в компании друзей.

Идея Kinect была явной попыткой конкурировать с господствующим конкурентом в лице Nintendo Wii, которая была в разы слабее PS3 и Xbox 360, но была привлекательнее за счет своих уникальных контроллеров и интересных игр под них. Но попытка Microsoft поглотить аудиторию казуальных игроков за счет Kinect оказалась провальной.

Игры разочаровывали и страдали от частых сбоев и неточной фиксации движений. Аппаратное обеспечение действительно опережало свое время, но Microsoft не смогла придумать действительно интересных игр под Kinect или хоть как-то расширить его использование кроме управления жестами.

Google+

Google+ Фото: 9to5google

Google и так печально известна своим кладбищем проектов, в которых собраны сервисы, не оправдавшие ожидания. К Google Reader, Google Buzz, Google Glass, Project ARA, Nexus Player, Chromecast Audio, Project Tango, Google Now, Allo, Picasa, Google Wave, Google Goggles, Google Daydream в прошлом году присоединилась социальная сеть Google+. Этот проект, возможно, крупнейшее поражение поискового гиганта в прошлом десятилетии.

Google не первый раз пыталась конкурировать с Facebook. Но на Google+ возлагались большие надежды. В социальной сети поискового гиганта были реализованы собственные интересные возможности: круги общения, страницы для предприятий, кнопка "+1", сообщества по темам, да и сама сеть работала быстрее. По началу в Google+ действительно видели конкурента Facebook. Но со временем выяснилось, что вовлеченность пользователей была низкой, а показатели посещений были завышены. Редизайн и разделение основных функций на отдельные приложения мало чем помогли, и Google закрыл проект в 2019 году.

Windows Phone

Windows Phone Фото: Windowslatest

В начале десятилетия Microsoft опоздала с выходом на мобильный рынок. К 2010 году Apple iPhone захватила мир штурмом, а Android начал привлекать внимание все большего количества производителей. Windows Mobile пришла слишком поздно – 11 октября 2010 года. Microsoft изо всех сил пыталась удержать долю на растущем рынке смартфонов. Windows Phone 7 привлекала смелым подходом к интерфейсу, но страдала от ряда проблем, которые не позволяли использовать устройства с этой мобильной ОС комфортно. Когда Microsoft выпустила Windows Phone 8, ей удалось увеличить свою долю на рынке, но компания разозлила многих постоянных клиентов, оставшихся с устройствами Windows Phone 7, которые не могли обновиться на новую версию ОС.

Windows Phone достигла своего пика в 2013 году с долей рынка 3,4%. Nokia была одной из немногих компаний, все еще производящих устройства Windows Phone с переменным успехом. Затем Microsoft купила крыло финской фирмы по производству мобильных устройств и начала выпускать собственные смартфоны Lumia — это не сработало. К 2014 году продажи сократились, и крупные производители стали больше ориентироваться на Android.

Microsoft попыталась перезагрузить мобильную ось еще раз с выпуском Windows 10 Mobile в 2015 году, но к 2017 году она фактически перестала работать, когда она получила последнее обновление. В 2019 году Microsoft открыто попросила пользователей переключиться на Android или iOS, и свернула проект своей мобильной операционной системы.

3D и изогнутые телевизоры

3D TV Фото: Digital Trends

Вышедший в конце 2009 года фильм "Аватар" выглядел великолепно в кинотеатрах IMAX, что заставило потребителей думать, что набирающую популярность технологию 3D ждет успех. В свою очередь производители телевизоров решили, что, если кинотеатры будут продавать более дорогие билеты на 3D-фильмы, то они смогут продавать более дорогие 3D-телевизоры потребителям. Чтобы "струсить" побольше денег с покупателей, производители также ввели моду на изогнутые экраны, которые якобы позволяли лучше погрузиться в происходящее на ТВ. Это не сработало.

На практике разницы между плоским и изогнутым экраном не ощущалось, причем первый был еще неудобный – на стене занимал больше места, а стоил дороже. Технология 3D оказалась слишком дорогой и требовала от телевизора более высокой мощности и дорогого экрана с высокой частотой развертки, а просмотр фильмов в очках был не совсем комфортным. К 2016 году производство телевизоров с 3D и изогнутыми экранами начало падать, и к 2019 году они практически полностью исчезли с рынка.

Nintendo Wii U

Nintendo Wii U Фото: PCMag

Если бы не провал с Nintendo Wii U, японский производитель не смог бы выпустить Switch – самую популярную игровую приставку на конец 2019 года. Заложенные в игровой приставке Wii U идеи были правильные и даже опередившие свое время – возможность отказаться от экрана телевизора и наслаждаться играми на встроенном в геймпад 6,2-дюймовом дисплее. Однако основной контроллер Wii U был очень громоздким для использования в качестве дополнительного дисплея, который должен дополнять действие на телевизоре.

Также обещанной свободы не случилось – геймпад зависел от своей базовой станции и не позволял выходить дальше пределов комнаты. Хотя у приставки были сильные стороны, вроде аппаратной поддержки игр от Nintendo GameCube, Wii и даже DS, интересных игр от производителя, компания не смогла наладить грамотный маркетинг – Wii U позиционировалась как "детская" и малопривлекательная для хардкорных геймеров. Усугубило ситуацию неудачное время выхода консоли – в аккурат к анонсу и последующему выходу PlayStation 4 и Xbox One, что только сильнее снизило интерес к Wii U. В итоге вместо ожидаемых 100 миллионов проданных моделей было реализовано всего 14 миллионов. В 2017 году производство Wii U было прекращено в угоду новой Nintendo Switch.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг лучших гаджетов 2019 года по мнению экспертов. Также нами был составлен рейтинг ТОП-10 прорывных технологий десятилетия.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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