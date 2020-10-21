ТОП-3 устройства, которые помогут быстро согреться

Согреться можно не только с помощью конвекторов

В Украине начался отопительный сезон, а в магазинах – бум на обогреватели. Современные технологии радуют любителей тепла и, кроме обычных конвекторов, на рынке появились так называемые "теплые гаджеты". Какие устройства помогут быстро согреться холодным осенним вечером и сколько они стоят – далее в материале.

Моноваленок

Моноваленок отлично согревает ноги Фото: скриншот

Один из самых модных гаджетов сейчас – моноваленок. Стоит такой около 650 гривен. Такая современная грелка помогает согреться и не мешает делать свои дела.

По словам маркетолога Ярослава Анисимова, это грелка-массажер 3 в 1. Одновременно и ноги греет, и массаж делает, и кровообращение разгоняет.

"Приходишь после работы домой, садишься за стол. Ноги могли после улицы немного замерзнуть. И чтобы не надевать двойную пару носков, включаешь эту грелку – буквально через 5 минут ощущается достаточно весомое тепло", – пояснил эксперт.

Электроодеяло или электропростынь

Электроодеяло не даст вам замерзнуть Фото: скриншот

Для тех, кто любит спать в тепле, электроодеяло или электропростынь – отличный выбор. Сейчас они стоят по 500 гривен. Нагреваются всего за 5 минут, к тому же, количество тепла можно регулировать самостоятельно.

Химическая грелка

Химическая грелка не даст замерзнуть Фото: скриншот

Если предыдущие гаджеты созданы с помощью технологий, то этому мы обязаны химикам. Химическая грелка стоит 240 гривен, а принцип работы у нее очень прост. Это специальный мешочек с ацетатом натрия внутри, который в расплавленном состоянии сохраняет тепло. Внутри такой грелки находится аппликатор, после запуска которого начинается процесс кристаллизации и выделения тепла.

В мире есть множество других "теплых гаджетов", таких как электронные перчатки или носки с подогревом. Но чем согреваться холодными вечерами – выбирать именно вам.

Какие теплые гаджеты можно приобрести – смотрите видео:

Тем временем появилась полезная функция в Google Chrome для любителей открывать много вкладок (инструкция).

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться