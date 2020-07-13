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ТОП-4 телевизоров с диагональю 55-65 дюймов и функцией Smart ТV

Как выбрать самую оптимальную модель по соотношению цена-качество

Какой модели из представленных на рынке электроники отдать предпочтение, на какие параметры обратить внимание и как имя бренда влияет на стоимость широкоформатного телевизора?

Всего несколько лет назад телевизоры с диагональю 55-65 дюймов и функцией Smart ТV были практически недоступны большинству украинцев по причине неоправданной дороговизны. Но технологии вырываются вперед, конкуренция растет, цены падают.

Теперь смотреть любимые сериалы, фильмы и шоу на большом экране дома могут практически все, кому есть куда поставить или повесить крупногабаритный телевизор. Осталось дело за малым – выбрать самую оптимальную модель по соотношению цена-качество.

Основные параметры выбора ТВ

Тип матрицы:

LED – самая простая и дешевая по цене технология;

OLED – дает самый глубокий черный, но есть вероятность выгорания пикселей со временем, при этом – самая дорогая технология;

QLED, Nanocell, Uled – улучшенный вариант LED-экрана с уникальной контрастностью изображения, наиболее востребованный вариант для пользователя.

Разрешение экрана. При диагонали 55-65 дюймов лучше отдать предпочтение 4К, а не Full HD, поскольку при разрешении ниже, чем 3840*2160, картинка будет нечеткой даже на приличном расстоянии.

Функционал Smart-TV. Это уже просто must have, ведь вы же хотите "умный" телевизор?

Производитель. Качественные телевизоры выпускают конечно лидеры отрасли Samsung, Sony, LG, Philips. Однако и у менее именитых производителей, вроде Gazer или Hisense, тоже есть достойные модели, которые уступают лишь силой бренда, а по качеству ничуть не хуже.

Как не ошибиться и купить то, что нужно, подскажет наш мини-рейтинг.

QLED и управление "умным" домом – телевизор SAMSUNG QE55Q60TAUXUA, 55 дюймов

Кто ценит идеальную картинку иображения, тому этот телевизор с разрешением 4К точно придется по душе. Экран QLED разработан на базе технологии квантовых точек и обеспечит 100% цветовой объем с высочайшей точностью цветопередачи.

QLED ТВ, практически полностью лишенный экранных рамок, заставит изображение словно ожить в пространстве.

Благодаря интеллектуальной платформе Smart Hub, QLED ТВ всегда готов вас развлечь. Весь контент сосредоточен на одном экране, что позволяет моментально запускать игры, фильмы и приложения. Самые рейтинговые видео из Netflix, Samsung TV и YouTube будут доступны прямо на QLED. А благодаря универсальному пульту One Remote можно быстро находить любые сервисы и приложения, а также управлять всеми совместимыми устройствами в доме.

Сейчас данный телевизор стал доступнее для потребителя: всего за 28 999 грн (вместо 31 399)* вы получаете топовую технологию от лидера рынка, а убедиться в справедливости цены поможет сервис "Найс Прайс", который действует в Фокстрот.

Хит продаж – телевизор SAMSUNG UE55TU7100UXUA, 55 дюймов

Самая доступная по стоимости модель 2020 года от SAMSUNG (15 499 грн) по сравнению с предыдущей, но с таким же отличным функционалом и, конечно же, с разрешением 4K UHD. Разработанный на базе мощного процессора Crystal 4K, телевизор задействует лучшие алгоритмы обработки цвета и HDR для создания кинематографичного изображения перенесут вас в самое сердце драматичных сцен, создав удивительный эффект полного погружения.

Практически полностью лишенный экранных рамок, он убирает все границы между изображением и пространством. Дополняет премиальную эстетику и система незаметного подключения: все провода находятся внутри одной компактной подставки, при этом сохраняют гармоничный стиль современного интерьера. Платформа Smart Hub откроет доступ к рейтинговым фильмам, играм и приложениям в формате 4K. Поддержка AirPlay 2 упростит взаимодействие с iOs девайсами.

Контент смартфона – на экране телевизора GAZER TV55-US2G, 55 дюймов

Смотрите фильмы в онлайн-кинотеатрах, YouTube, листайте социальные сети, включайте игры, и, конечно, спутниковое или эфирное ТВ – все это теперь в одном удобном устройстве Gazer по цене 14 999 грн.

Превосходная цветопередача под любым углом обзора осуществляется благодаря IPS матрице с флагманской компоновкой субпикселей по схеме True RGB. Благодаря цифровому тюнеру T2, встроенному в телевизор Gazer, просмотр каналов с высоким качеством, без абонплат и без использования сторонних устройств, будет приятным бонусом.

Также уникальная функция для обладателей спутникового телевидения – встроенный тюнер S2, полностью заменяющий отдельный ресивер. Поэтому нет необходимости докупать отдельное устройство и мучиться с двумя пультами. Поиск и декодирование спутниковых каналов также происходит внутри телевизора, а поддержка функции BISS позволяет полноценно использовать все возможности столь популярной тройки спутников Astra/Amos/Hotbird.

Можно дублировать экран смартфона на ТВ и наоборот, использовать голосовое управление, а также подключать через USB любой флеш-накопитель или жесткий диск HDD до 2 ТБ для записи и просмотра всех вашего любимого контента. При этом всем пользователь получает еще и 3 года гарантии от производителя, чем может похвастать далеко не каждый.

Еще больше за те же деньги – телевизор HISENSE 65B7700UW, 65 дюймов

Просто супервыгодное предложение от производителя HISENSE. Стильный и тонкий безрамочный экран, превосходное качество изображения, великолепный звук и расширенные возможности Smart TV на официальном Андроид. Разрешение 4K, доступ к рейтинговому видео-контенту с YouTube и Netflix. Выгодно объединяя технологии Dolby Vision и HDR 10+, HISENSE позволит окунуться в мир ярких HDR-развлечений.

Наслаждайтесь лучшими HDR-фильмами или погружайтесь в увлекательный гейминг, подключая игровые консоли Xbox или PS4. Кристально чистый звук формата dbx-tv создаст эффект полного погружения, а стильный дизайн идеально дополнит современный интерьер. Эксклюзив в Foxtrot, цена – 18 999 грн.

*Цены актуальны для интернет-магазина foxtrot.ua по состоянию на 13.07.2020 г.

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