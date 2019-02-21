Актуально

ТОП-5 фишек нового Samsung Galaxy S10

Цитрус открыл предзаказ на новую линейку флагманских телефонов

Цитрус открыл предзаказ на новую линейку флагманских телефонов Samsung Galaxy S10. Первые покупатели смогут получить новинки по цене от 24 999 грн уже в начале марта.

Ожидаемые цены и сроки начала продаж

Новая линейка представлена в 3-х моделях:

Samsung Galaxy S10e – цена от 24999 грн.

Samsung Galaxy S10 – цена от 29999 грн.

Samsung Galaxy S10+ – цена от 32999 грн.

Оформить предварительный заказ на смартфон Samsung Galaxy S10 можно до 07.03.2019 на сайте Цитруса – https://www.citrus.ua/shares/predzakaz-samsung-galaxy-s10

Все покупатели, оформившие предзаказ, получат вместе с телефоном беспроводные наушники Galaxy Buds.

Также вы можете воспользоваться программой Цитрус Обмен и получить новое устройство, сэкономив за счет старого гаджета.

Особенности Samsung Galaxy S10

Power Share

Samsung Galaxy S10 выступает в роли портативного аккумулятора и может заряжать другие совместимые устройства беспроводным способом. Для этого достаточно просто приложить устройство, которое необходимо зарядить, к задней панели телефона.

Подэкранный дактилоскопический сенсор

Встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатка пальца поддерживает 3D для дополнительной защиты и распознавания даже мокрых пальцев. Точность и скорость работы дактилоскопического сенсора превосходит более распространенные сейчас оптические модели.

Камера

Galaxy S10 оснащен тройной профессиональной камерой, обеспечивающей самый широкий угол съемки, четкость и яркость изображений. Фронтальная камера смартфона Samsung Galaxy S10 получила оптическую стабилизацию и может снимать видео 4K.

Степень защиты

Смартфон защищен по стандарту Water and Dust Resistance IP68, который обеспечивает высокий уровень защиты от проникновения мелких частиц и жидкости.

Обновленный интерфейс

Обновленный интерфейс от Samsung One UI стал еще быстрее, проще и удобнее. One UI работает на базе Android 9 Pie, что дарит пользователю абсолютно новый опыт. Система оптимизирована и доработана настолько, что смартфоном без проблем можно управлять даже одной рукой.

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 51 магазина, работающего в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

Website: www.citrus.ua

Facebook: www.facebook.com/citrus.ua

Instagram: https://www.instagram.com/citrus_ua/

Информационный видеоблог про технику и аксессуары "Гаджетариум"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram