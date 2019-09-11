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ТОП-5 главных анонсов презентации Apple помимо iPhone 11

Что важного на презентации показали Apple кроме смартфонов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:53
Новинки Apple от iPad до Arcade
Новинки Apple от iPad до Arcade
Фото: MSNBC

Важная презентация Apple, посвященная главным новинкам 2019 года, завершилось этой ночью. Как и ожидалось, она принесла немало значимых новинок. Весь мир ожидал как можно скорее увидеть iPhone 11, показ которого состоялся ближе к концу презентации, поэтому многие могли пропустить другие важные анонсы, о которых стоит напомнить.

Бесплатная годовая подписка Apple TV+

Тим Кук анонсирует Apple TV+
Тим Кук анонсирует Apple TV+
Фото: Apple

Apple TV+ — это некий ответ потоковому сервису Netflix, который будет запущен 1 ноября. Apple также объявила, что стоимость пользования составит 4,99 доллара в месяц, что на 2 доллара ниже месячной стоимости Disney+.

Еще одним большим сюрпризом оказалось то, что Apple предоставляет бесплатную годовую подписку на Apple TV+ каждому, кто купит любой новый продукт Apple, включая новые iPad, iPhone, MacBook или настольные компьютеры iMac. Главное, чтобы это было сделано в фирменном магазине.

Apple iPad 10.2 7-го поколения

Ценник Apple iPad 10.2 оказался очень привлекательным
Ценник Apple iPad 10.2 оказался очень привлекательным
Фото: Apple

Во время презентации Apple упомянули, что самым популярным iPad является модель с 9,7-дюймовым экраном, так как она является самой доступной для покупателей. Поэтому компания решила сделать таким же доступным 10,2-дюймовый планшет по цене 329 долларов, который представляет собой iPad 7-го поколения.

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При этом у нового iPad будет несколько улучшений по сравнению с iPad 6-го поколения. Новая модель оснащена процессором A10X, который ранее дебютировал в iPhone 7. Он также обладает разъемом Smart Connector, который пригодится тем, кто захочет приобрести одну из смарт-клавиатур Apple с магнитным креплением. Ну и самое главное, что новый iPad будет работать на операционной системе iPadOS с поддержкой мышки и внешних геймпадов.

Apple Watch Series 5 с активным экраном

Новые Apple Watch Series 5 не сильно отличаются от прошлогодней модели. Однако у новинки есть несколько новых хитростей. В частности, это первые часы Apple Watch, которые поддерживают функцию постоянно включенного дисплея – Always On Display. Об этой функции мечтали многие пользователи, поэтому Apple ее внедрила.

Конечно, постоянно работающий экран сильно влияет на разряд аккумулятора, но производитель обещает работу на протяжении 18 часов. Также впервые в умных часах будет встроен компас. Вероятно, разработчики приложений найдут ему применение.

Apple Watch Series 5
Apple Watch Series 5
Фото: Apple

Apple Watch Series 5 обойдется покупателям в 399 долларов за модель GPS и 499 долларов за модель GPS + LTE – ценники остались прежними. Также покупателям будут доступны корпуса с керамической и титановой отделкой, цены на которые не были озвучены со сцены, поэтому ожидайте, что они будут дорогими.

Apple Arcade с "бесплатными" играми

Анонс Apple Arcade
Анонс Apple Arcade
Фото: Apple

Apple не зря добавила поддержку геймпадов от Xbox One и PlayStation 4 для iPad и iPhone, которая появится с выходом iPadOS и iOS 13 30 сентября. Компания намеренно сделала такой шаг, чтобы предоставить игрокам наилучший игровой опыт на своих мобильных устройствах.

Такой ловкий ход был сделан ради Apple Arcade, который будет доступен 19 сентября. Это еще один сервис по ежемесячной подписке за 4,99 долларов, предоставляющий всю библиотеку платных мобильных игр бесплатно. Выглядит это аналогично с Game Pass от Microsoft или EA Access.

Компания знает, что смартфоны и планшеты Apple для многих являются лучшими портативными игровыми устройствами, и таким способом компания просто удовлетворяет возросший спрос, а заодно и подсаживает пользователей на свои сервисы. Кроме того, игры от Apple Arcade будут доступны и на MacBook и iMac.

Напомним, что ранее были раскрыты все секреты Apple iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов, даже будучи не анонсированным.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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iPad Apple презентация планшет iPhone 11 iPadOS
Источник: The Verge
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