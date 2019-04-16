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ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов весны

Рейтинг самых лучших дешевых смартфонов стоимостью до 200 долларов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 18:43
Рейтинг "бюджетников" по соотношению невысокой цены и качества
Рейтинг "бюджетников" по соотношению невысокой цены и качества
Фото: Techadvisor

В 2019 году флагманские смартфоны подняли свой ценник "до небес", чем шокируют потенциальных покупателей последний год. Поэтому все больше пользователей обращают свой взор на модели подешевле, особенно те, кому не нужны новомодные тройные фотокамеры, вырезы в дисплеях и прочие процессоры с сумасшедшей производительностью, а необходим простой карманный помощник, который бы выполнял свои функции по звонкам и SMS, общению в мессенджерах и быстрому доступу в интернет.

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Благо за последние годы в сегменте бюджетных смартфонов появились вполне доступные комплектующие, на которых смартфоны работают достаточно шустро, а их себестоимость позволяет выставлять приятный и адекватный ценник. "Сегодня" подвели итоги по пяти самым лучшим дешевым смартфонам на начало средину весны 2019 года, стоимостью до 200 долларов.

Samsung Galaxy J6 Plus

Samsung Galaxy J6 Plus
Samsung Galaxy J6 Plus
Фото: TechSpot

Прошлогодний смартфон Samsung Galaxy J6 Plus все еще остается актуальным и с выходом A30 ценник на этот приятный мобильный аппарат опустилась ниже 200 долларов. Этот "бюджетник" соединяет в себе хорошую производительность и функциональность. 6-дюймовый экран Samsung Galaxy J6 Plus обладает соотношением сторон 18,5:9 и поддерживает разрешение 1480х720 точек. За производительность отвечает 4-ядерный процессор Snapdragon 425, который в купе с аккумулятором 3300 мАч позволяет смартфону работать до 15 часов в режиме воспроизведения видео. В качестве бонуса у аппарата есть двойная фотокамера 13 + 5 МП и даже модуль NFC.

Huawei P Smart (2019)

Huawei P Smart (2019)
Huawei P Smart (2019)
Фото: ITC

Huawei P Smart 2019 – продолжение удачной линейки устройств P Smart. В 2019 году смартфон получил увеличенный экран до 6,21 дюймов и разрешение 2340x1080 пикселей и отказ от "челки". Дополнительно смартфон получил NFC модуль. Внешне смартфон остался похож на предшественника, но внутри обзавелся новым процессором Kirin 710 и увеличенным флэш-хранилищем до 64 ГБ. Huawei P Smart 2019 хорошо подойдет в качестве смартфона для селфи, благодаря лицевой камере 24 МП. В заключении аппарат обладает мощной "батарейкой" на 3400 мАч, которой хватит на 2 дня автономной работы. Стоимость новинки стартует от 4999 гривен.

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 Lite
Xiaomi Mi A2 Lite
Фото: TechSpot

Смартфоны китайского производителя Xiaomi заполонили мировые рынки как доступными топовыми моделями, так и занимают видные места в бюджетном сегменте. Xiaomi Mi A2 lite – новинка компании, продолжающая идею смартфона без фирменной оболочки MIUI. Мобильный аппарат стоимостью 4200 гривен предлагает пользователям вытянутый 5,84-дюймовый дисплей (19:9), 8-ядерный процессор Snapdragon 625, 3/32 ГБ памяти с возможностью расширения до 256 ГБ и все это в приятном корпусе.   

ASUS ZenFone Max Plus M1

ASUS ZenFone Max Plus M1
ASUS ZenFone Max Plus M1
Фото: tech.onliner.by

Более доступный вариант – ASUS ZenFone Max Plus M1 в варианте 3/32 ГБ по цене 3700 гривен. Доступный смартфон получил 5,7-дйюмовый экран с разрешением 2160х1080 пикселей. Смартфон работает достаточно шустро благодаря 8-ядерному энергоэффективному процессору MediaTek MT6750T, который питает емкий АКБ емкостью 4130 мАч, которого достаточно для 26 часов непрерывного разговора. Также смартфон оснащен сдвоенной фотокамерой 16 + 8 МП, один объектив которой является широкоугольным.

TP-Link Neffos C5 Plus

TP-Link Neffos C5 Plus
TP-Link Neffos C5 Plus
Фото: smartphone.ua

Замыкает рейтинг лучший аппарат в сверхбюджетном сегменте TP-Link Neffos C5 Plus. Устройство получилось не только компактным благодаря 5,3-дюймовому дисплею, но и внешне привлекательным. Аппаратная начинка состоит из 4-ядерного процессора MediaTek MT6580M, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 64 ГБ. "Железо" аппарата не заточено под 3D игры, но подходит в качестве ежедневного помощника для звонков, переписки в мессенджерах, серфинга в сети и общения в социальных сетях. Самое главное, что стоит этот смартфон всего 1799 гривен.

Смотрите также в сюжете о том, как смартфон влияет на внешность:

Напомним, что ране мы составляли рейтинг ТОП-8 лучших смартфонов 2018 года в пределах 10 тысяч гривен. Также разработчики бенчмарка AnTuTu составляли рейтинг самых выгодных смартфонов апреля

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Источник: Сегодня
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