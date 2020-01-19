ТОП-5 лучших доступных Wi-Fi роутеров 2020 года

"Сегодня" исследовали рынок Wi-Fi роутеров и выбрали лучших представителей в бюджете до 1000 грн

Какой выбрать Wi-Fi роутер при скромном бюджете? Фото: Unsplash

К 2020 году домашний Wi-Fi роутер стал одним из необходимых предметов современного пользователя. Практически любая "умная" электроника в квартире требует выхода в интернет, и без беспроводных маршрутизаторов сейчас просто не обойтись – интернет вещей стал реальностью. Для тех, кто еще не выбрал или собирается заменить старый маршрутизатор, мы расскажем о самых дешевых беспроводных маршрутизаторах в бюджете менее 1000 гривен.

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"Сегодня" исследовали рынок Wi-Fi роутеров и выбрали лучших представителей бюджетного сегмента. Несмотря на невысокую цену, они предлагают надежное соединение без каких-либо помех, обладают приятным внешним видом и зарекомендовали себя, как надежные устройства для работы в режиме 24/7.

Mercusys MW301R (299 грн)

Mercusys MW301R Фото: Keddr

Mercusys MW301R — это самый дешевый Wi-Fi роутер в нашем рейтинге. Этот маршрутизатор является максимально доступным, но в то же время стабильным в работе устройством с приятным дизайном и предельно простой настройкой в духе "один раз настроил и забыл". Заявленная скорость составляет 300 Мбит/с. Две антенны обеспечивают хорошее покрытие небольшого помещения, зато стабильно.

Несмотря на очень простой интерфейс первоначальной настройки, возможностей у него даже немного больше, чем можно было бы ожидать. Пользователю доступна активация режим моста (WDS), тем самым заменив этим устройством, например, репитер. Также присутствует родительский контроль и удаленное управление. В целом недорогой Mercusys MW301R подойдет для тех, кому нужно предельно доступное и экстренное решение для замены старого Wi-Fi роутера или просто обеспечить стабильную работу в неприхотливых условиях.

TP-LINK TL-WR840N Фото: smartphone.ua

TP-Link является, наверное, самым известным брендом в мире беспроводных маршрутизаторов. Популярный и недорогой представитель бренда – модель TL-WR840N. Это однополосный маршрутизатор, работающий по стандарту Wi-Fi 802.11bgn самого базового уровня. Это неплохой выбор, для небольшого офиса или квартиры, где в интернет выходят 2-3 устройства. Роутер подходит для потоковой передачи фильмов, видео и просмотра веб-страниц благодаря максимальной скорости в 300 Мбит/с. Маршрутизатор надежно держит сигнал в диапазоне 2,4 ГГц благодаря двум высококачественным антеннам 5 дБи.

Отличительной особенностью TL-WR840N является то, что его можно использовать в качестве моста для расширения домашней сети. Встроенный детский контроль не даст детям поводить много времени в гаджетах – достаточно отключить физической кнопкой раздачу Wi-Fi. Он поставляется с четырьмя портами LAN и одним портом WAN. Важно отметить, что TP-Link предоставляет 12-месячную гарантию на свой продукт.

D-Link DIR-605L Фото: CNET

DIR-605L от D-Link идеально подходит для помещений средней и большой площади. Это 300-мегаитный Wi-Fi роутер с 4 портами Ethernet (не гигабитные). Маршрутизатор работает со стандартными устройствами IEEE 802.11n. Для приема и передачи сигналов он имеет конструкцию с двумя антеннами, но несъемными. Другими важными функциями являются фильтрация MAC-адресов, фильтрация URL-адресов, Wi-Fi Protected Setup и поддержка NAT.

Маршрутизатор обладает крайне простой настройкой и надежным шифрованием, включающим защиту WPA/WPS. Мобильное приложение QRS позволяет просмотреть историю посещений всех пользователей в режиме реального времени, а утилита MyDLink Lite поможет управлять своей домашней сетью из любой точки мира.

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Asus RT-N12 VP (559 грн)

Asus RT-N12 VP Фото: CNET

Asus RT-N12 VP относится к модельному ряду Wireless N300, успешно существующий уже более 5 лет. Это тоже роутер начального уровня, а значит обладает не только предельно простой настройкой, но и базовым стандартом беспроводной связи 2,4 ГГц. Однако работая на одной частоте и в стандарте 802.11bgn, этот маршрутизатор демонстрирует превосходную стабильность и производительность.

Будучи одноканальным маршрутизатором, он обеспечивает скорость загрузки до 54 Мбит/с в наиболее практическом смысле. Этого более чем достаточно для большинства домашних нужд, поскольку он может обрабатывать потоковые игры и играть в игры без задержек и буферизации. В отличие от предыдущих моделей, Asus RT-N12 VP оснащен технологией 2T2R MIMO – способен одновременно передавать сигналы четыре подключенные устройства без потери скорости, что, к примеру, дает всем равные шансы смотреть потоковое видео в высоком качестве без сбоев, что компенсирует невысокую скорость передачи.

В качестве полезной возможности, Asus RT-N12 VP можно настроить в двух режимах: маршрутизатора и повторителя. Во вором случае Wi-Fi роутер позволяет расширить покрытие, куда сигнал "не добивает". Второй удобной функцией ASUS является обновление микропрошивки "по воздуху".

TP-LINK Archer A5 (849 грн)

TP-LINK Archer A5 Фото: CNET

Если вашему помещению необходим роутер, работающий в двух беспроводных сетях одновременно, то стоит присмотреться к TP-LINK Archer A5. Этот Wi-Fi маршрутизатор обеспечивает двухдиапазонное соединение 802.11ac и входит в бюджет до 1000 грн.

AC1350 имеет полосу пропускания 5 ГГц, предлагая скорость до 876 мегабайт в секунду, и 2,4 ГГц со скоростью 450 мегабайт в секунду. С таким роутером можно наслаждаться игрой в онлайн-игры, смотреть потоковое 4K-видео или загружать объемные файлы. Кроме того, на выбор есть 4 порта Ethernet LAN, один порт Ethernet WAN.

Тонкие настройки TP-LINK Archer A5 позволяют управлять родительским контролем, создавать гостевой режим сети с выделением скорости и фильтра MAC-адресов. С приложением Tether вы можно легко управлять своей домашней сетью. Самое главное – роутер обладает двумя антеннами, которые обеспечивают мощный сигнал. А "вишенкой на торте" является великолепный дизайн под любой интерьер.

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