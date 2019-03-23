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ТОП-5 модных технологий смартфонов 2019 года

Мобильные технологии, которые будут в моде на протяжении всего года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:21
"Сегодня" собрали самые главные модные технологии мобильной индустрии
"Сегодня" собрали самые главные модные технологии мобильной индустрии
Фото: Mashable

Смартфоны тоже обладают определенной модой, которой стараются подражать все производители на протяжении сезона – в мобильной индустрии он меняется ежегодно. В 2018 году в тренде была "монобровь" и каплевидные вырезы в дисплее, вытянутые экраны формата 19:9, массовое внедрение OLED-матриц в топовых смартфонах, искусственный интеллект для обработки фото, а также увеличение количества фотосенсоров до трех-четырех вместо двух. Что же будет модным в смартфонах в 2019 году?

"Сегодня" собрали самые трендовые технологии мобильной индустрии, которые будут в моде на протяжении всего 2019 года.

Android 10

Android 10 Q
Android 10 Q
Фото: Mashable

Не успел Android 9.0 Pie толком обосноваться на смартфонах, как Google вскоре выпустит новую версию прошивки Android 10.0. Рассекречено даже "сладкое" название – Android 10 Quiche. Сейчас уже доступна тестовая сборка Android Q, и мы даже рассказывали, как ее установить. Новую версию мобильной операционной системы первыми получат владельцы топовых смартфонов Google, Samsung, LG, Huawei уже к сентябрю, а пока ждем официальную презентацию во втором квартале 2019 года.

Селфи-камеры

Galaxy S10+ с вырезом под селфи-камеру в экране
Galaxy S10+ с вырезом под селфи-камеру в экране
Фото: Android Central

Первой компанией, предложившей отказаться от "моноброви" стала Huawei с ее моделью Nova 4. Затем Samsung Galaxy A8s получил похожий вырез в экране. Тренд с отверстиями в дисплее продолжился в 2019 году со смартфонами Galaxy S10, а позже должен появиться Galaxy Note 10 (Note X). Это решение является компромиссным в стремлении сделать безрамочные экраны, как можно больше покрывающие лицевую часть экрана.   

Селфи-перископы
Селфи-перископы
Фото: LetsGoDigital

Производители Energizer и OnePlus смотрят по-другому на решение проблемы с селфи камерой, разместив их в перископ, который автоматически скрывается в корпусе. В 2018 году первопроходцем в этом направлении был мобильный аппарат Vivo Nex, по-видимому, эта реализация оказалась вполне оправданной.

Безрамочность

Безрамочные смартфоны будут в тренде весь 2019 год
Безрамочные смартфоны будут в тренде весь 2019 год
Фото: SlashGear

Безрамочность выходит из вышеописанного пункта. Тренд уверенно закрепился во всех сегментах рынка. Каждый производитель старается найти решения для обеспечения 100% покрытия дисплея на лицевой части мобильного аппарата. Концепты подобных смартфонов в форме патентных заявок, утечек и слухов встречаются в интернете уже не первый год. Есть все шансы увидеть в этом году подобные устройства в продаже.

Сканер отпечатков под экраном

Топовые смартфоны будут внедрять подэкранные сканеры отпечатков пальцев
Топовые смартфоны будут внедрять подэкранные сканеры отпечатков пальцев
Фото: Mashable

Первая модель со сканером отпечатков пальцев появилась в конце 2018 года от китайского производителя, но только в 2019 году подобная технология развернется в полную силу и будет в тренде. Samsung уже внедрил ее в своих Galaxy S10, но конкуренты тоже не дремлют и анонсируют свои устройства с подэкранным сканером отпечатков. Есть инсайдерская информация о том, что подобный дактилоскопический сканер появится у iPhone в этом году.

Огромный объем памяти

Объем внутренней памяти в смартфонах уже вырос до 1 ТБ
Объем внутренней памяти в смартфонах уже вырос до 1 ТБ
Фото: Android Central

В 2019 году Samsung переступила недостижимый ранее порог внутренней флэш-памяти объемом в 1 ТБ. Первым смартфоном с таким громадным хранилищем стал Galaxy S10+. Вполне вероятно, что в этом году Apple и другие топовые производители начнут выпускать свои смартфоны с терабайными накопителями.

Объем оперативной памяти также возрос. Если в прошлом году рекордный объем составлял 10 ГБ, то в 2019 году в тренде будут 12 ГБ – таким объемом уже оснащены именитые флагманы. Первым смартфоном, получившим 12 ГБ ОЗУ стал Lenovo Z5 Pro GT, за ним – Xiaomi Mi 9 и немного позже вышел Galaxy S10+ Limited Edition. 

Смотрите также в сюжете о том, как мировой тренд электрокаров заполонил Украину:

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг модных и быстрых смартфонов 2019 года. Также нашли ТОП-10 модных приложений по цене смартфона

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