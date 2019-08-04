ТОП-5 советов, как заставить старый смартфон работать лучше

Несколько полезных советов потому, как сделать так, чтобы старый и медленный смартфон стал работать быстрее и лучше

Даем старому смартфону новую жизнь Фото: Unsplash

Как и компьютер, смартфон может быть перегружен приложениями, файлами и фоновыми процессами, если использовать его более двух-трех лет. Со временем огромное количество информации, хранящейся в смартфоне, замедляет его, вызывая раздражающие тормоза и глюки, которые настолько нагружают мобильный аппарат, что делают его непригодным для работы.

Смотрите также в сюжете о том, как получить больничный со смартфона:

К счастью, все вышеупомянутые недостатки с производительностью обычно можно исправить, конечно, если проблема заключается не в неисправном оборудовании. Поэтому, если вы привыкли к своему старому, но такому удобному смартфону, но он сильно начал тормозить, мы подготовили несколько полезных советов потому, как ускорить и почистить так, чтобы телефон стал работать быстрее и лучше.

Обновите прошивку

Обновление до последней версии Android или iOS может повысить смартфону шансы "прожить" дольше. Свежая прошивка вдохнет новую жизнь в старый смартфон и оптимизирует его под новейшие приложения, игры и сервисы.

На момент выхода смартфон поставляется с самый свежей прошивкой Android или iOS, которая ежегодно обновляется. Как правило, производители на протяжении последующих пару лет поддерживают свои модели актуальными версиями мобильных операционных систем (кроме дешевых китайских смартфонов).

Свежая прошивка часто исправляет многие системные ошибки, а также лучше оптимизирована и более стабильна, что позволяет смартфону работать гораздо быстрее – это ощущается практически сразу после обновления. Кроме того, смартфоны часто получают различные обновления безопасности, которые обеспечивают бесперебойную и безопасную работу телефонов в течение нескольких месяцев и даже лет после выпуска. Так что, будь то крупный выпуск нового программного обеспечения или небольшое исправление, то его однозначно стоит установить.

Следите за свежими обновлениями смартфонов и планшетов – они продлят им "жизнь" Фото: Сегодня

Стоит отметить, что в этом плане iPhone повезло больше, так как Apple последнее время лучше относится к старым смартфонам, продлевая их жизненный цикл. А вот большинство телефонов Android получают одно крупное обновление программного обеспечения за свою жизнь. В любом случае, проверьте в настройках смартфона наличие свежей прошивки, загрузите ее и обновитесь – в большинстве случаев эта процедура ускорит смартфон.

Обновите приложения

Постоянное обновление приложений позволяет разработчикам приложений точно настраивать производительность своего программного обеспечения для различных смартфонов. Обновления часто выпускаются, чтобы исправлять найденные ошибки и добавлять новые функции, сохраняя их оптимизированными для всех устройств, на которых они работают.

Особенно важно обновлять приложения пользователям на Android, так как смартфоны на этой ОС очень фрагментированы и работают на самом разном оборудовании и под различным разрешением экрана, что потенциально повышает риск несовместимости.

Если вы пользователь Android, просто откройте магазин приложений Google Play, коснитесь трех горизонтальных линий в верхнем левом углу экрана ("сэндвич-меню") и выберите "Мои приложения и игры". Вам выпадет список из всех приложений, которые требуют обновлений – нажмите зеленую кнопку "Обновить все".

Как обновить приложения на Android

На iPhone проще: откройте App Store, перейдите на вкладку "Обновления" и нажмите кнопку "Обновить все".

Как обновить все приложения на iOS

Очистите кэш браузера

За год-два, проведенные с телефоном, вы будете удивлены тем, сколько места могут занимать старые кэшированные изображения и неиспользуемые приложения, что может привести к чему угодно: от снижения производительности до предупреждений о недостаточном объеме памяти.

Интересный факт: когда вы просматриваете веб-страницы, ваш телефон может сохранять копии каждого изображения, которое он отображает, чтобы сэкономить время и трафик при следующем посещении. К счастью, Google и Apple предоставляют встроенные инструменты, которые помогут очистить кэш мобильного браузера одним нажатием кнопки, освободив немного памяти.

Если вы используете Chrome на iOS или Android, откройте его и зайдите в настройки приложения. Прокрутите вниз и нажмите "Личные данные". Далее нажмите "Очистить историю", а затем нажмите синюю кнопку "Удалить данные".

Как очистить кэш в мобильном Google Chrome

Safari на iPhone тоже можно освободить от кэша. Откройте настройки телефона, найдите "Safari" и выберите "Очистить историю и данные веб-сайта", чтобы очистить кэш и облегчить нагрузку браузера на старый телефон.

Как очистить кэш браузера Safari на iOS (iPhone и iPad) Фото: Сегодня

Удалить неиспользуемые приложения

Приложения, которые не использовались в течение нескольких недель, желательно удалить, особенно на старых смартфонах. Старые программы не только занимают место на внутреннем накопителе, но и приводят к нехватке памяти, что может замедлить работу смартфона. Более того приложения генерируют лишние фоновые процессы, а когда они накладываются друг на друга, то создают огромную нагрузку на процессор, вызывая те самые "тормоза и глюки", снижая общую производительность.

Приложения также увеличиваются в объеме, чем дольше вы их используете – из-за кэша. Например, все эти картинки, картинки и видеоклипы, которые вы отправляете и получаете в Viber или Telegram сохраняются в конечном хранилище вашего телефона до тех пор, пока приложение не будет удалено.

Установите "легкие" версии приложений

Производители программного обеспечения, такие как Google, Facebook, Line и Microsoft, создают "легкие" версии своих приложений специально для старых мобильны устройств с небольшим объемом памяти. Правда это актуально только для Android. Поэтому, если вы пользуетесь YouTube, Gmail, Facebook, Line и Skype, то установите легковесные аналоги этих приложений – они занимают на 80% меньше памяти, чем основные программы.

Легковесные приложения для Android Фото: Сегодня

Владельцам iPhone рекомендуется просто пользоваться веб-версиями популярных приложений – это не только сэкономит огромное количество памяти на смартфоне, но и в целом ускорит его работу.

Напомним, что ранее мы составляли полезные советы, как определить, что нужно переустановить Windows. Также мы составляли рейтинг самых опасных приложений на Android.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram