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ТОП-7 самых впечатляющих фотографий Земли из космоса

Астронавтам на орбите открываются самые завораживающие виды на нашу планету, которым позавидует любой фотограф.

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:34
Завораживающие виды земли с орбиты. Фото: Christian Forums
Завораживающие виды земли с орбиты. Фото: Christian Forums

Астронавтам на орбите Земли открываются самые завораживающие виды на нашу планету. Вооружившись фотоаппаратом, они в свободное от исследовательской работы наблюдают за земной красотой из космоса и получают самые впечатляющие снимки, которым позавидует любой фотограф.

Устье реки Бецибука в северо-западной части острова Мадагаскар. Снимок сделан членом экипажа МКС.

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Устье реки Бецибука (2014)
chamorrobible.org

Ураган "Дин" — сильнейший тропический циклон сезона атлантических ураганов. Фотография сделана 18 августа 2007 года членами экипажа на космическом челноке Индевор.

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Ураган "Дин"
Популярная Механика

Вид на Большие Гималаи с юго-запада. Фотография захватывает территории Индии, Пакистана и Китая. Снимок сделан в ходе 6-го полета шаттла Челленджер" одним из членов экипажа.

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Вид на Большие Гималаи с юго-запада
NASA Image and Video Library

Великие озера, расположенные в Северной Америке. На переднем плане — озеро Онтарио, а в центральной части снимка расположен город Детройт. Фотография сделана в период в сентябре 1994 года в ходе 19-го космического полета Discovery.

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"Великие озера"
Absolute Hotties

Извержение вулкана Кливленд на острове Чугинадак, Северная Америка. Фотография сделана 23 мая 2006 года членами тринадцатого долговременного экипажа Международной космической станции МКС-13.

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Извержение вулкана Кливленд
strangerplanets.com

Пролетая над Мадагаскаром. Снимок сделан космонавтом Рикки Арнольдом, который 21 марта 2018 года работал в качестве бортового инженера космического корабля "Союз МС-08" вместе Олегом Артемьевым и Эндрю Фейстелом. Спустя два дня корабль пристыковался к российскому сегменту МКС.

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Над Мадагаскаром
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Знаменитый кадр сделан с расстояния в 29 000 километров в далеком 1972 году экипажем миссии "Аполлон-17". Снимок носит название "Голубой Марбл" и демонстрирует полностью освещенную Солнцем Землю.

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Blue Marble
nasa.gov

Напомним, что ранее лунное затмение показали с орбиты, на орбите Земли обнаружили летающий "телевизор", а в космосе зафиксировали стрельбу лазером.

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Источник: Популярная Механика
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