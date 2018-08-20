ТОП-7 самых впечатляющих фотографий Земли из космоса
Астронавтам на орбите открываются самые завораживающие виды на нашу планету, которым позавидует любой фотограф.
Астронавтам на орбите Земли открываются самые завораживающие виды на нашу планету. Вооружившись фотоаппаратом, они в свободное от исследовательской работы наблюдают за земной красотой из космоса и получают самые впечатляющие снимки, которым позавидует любой фотограф.
Устье реки Бецибука в северо-западной части острова Мадагаскар. Снимок сделан членом экипажа МКС.
Ураган "Дин" — сильнейший тропический циклон сезона атлантических ураганов. Фотография сделана 18 августа 2007 года членами экипажа на космическом челноке Индевор.
Вид на Большие Гималаи с юго-запада. Фотография захватывает территории Индии, Пакистана и Китая. Снимок сделан в ходе 6-го полета шаттла Челленджер" одним из членов экипажа.
Великие озера, расположенные в Северной Америке. На переднем плане — озеро Онтарио, а в центральной части снимка расположен город Детройт. Фотография сделана в период в сентябре 1994 года в ходе 19-го космического полета Discovery.
Извержение вулкана Кливленд на острове Чугинадак, Северная Америка. Фотография сделана 23 мая 2006 года членами тринадцатого долговременного экипажа Международной космической станции МКС-13.
Пролетая над Мадагаскаром. Снимок сделан космонавтом Рикки Арнольдом, который 21 марта 2018 года работал в качестве бортового инженера космического корабля "Союз МС-08" вместе Олегом Артемьевым и Эндрю Фейстелом. Спустя два дня корабль пристыковался к российскому сегменту МКС.
Знаменитый кадр сделан с расстояния в 29 000 километров в далеком 1972 году экипажем миссии "Аполлон-17". Снимок носит название "Голубой Марбл" и демонстрирует полностью освещенную Солнцем Землю.
Напомним, что ранее лунное затмение показали с орбиты, на орбите Земли обнаружили летающий "телевизор", а в космосе зафиксировали стрельбу лазером.