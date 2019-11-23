ТОП-8 лучших автомобилей 2019 года: от Tesla до Toyota

Каждый из представленных автомобилей в ТОП-8 является лучшим в своей категории

Лучшие автомобили года Фото: Tesla

2019 год подходит к концу и настала пора подводить итоги лучших автомобилей, которые выпускались на протяжении всего периода. Эксперты ресурса Digital Trends составили свой рейтинг из ТОП-8 автомобилей из разных категорий: от роскошных седанов и гибридов до кабриолетов и электрокаров.

Смотрите также в сюжете о том, как штрафуют за перевозку детей без автокресел:

Каждый из представленных автомобилей является лучшим в своей категории, чтобы каждый смог подобрать себе авто из предпочтений по кузову, силовой установке, комфорту, надежности или цене.

Лучший автомобиль года: Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace Фото: Motor1

Самым лучшим автомобилем 2019 года является не суперкар за миллион долларов или широкоплечий внедорожник. Нет, лучшим автомобилем является тот, который просто является качественным, надежным транспортом для ежедневного использования и при этом не стоит всех денег мира. По мнению Digital Trends, электрический кроссовер из Великобритании Jaguar I-Pace является лучшим в этом рейтинге.

Как так получилось, если Jaguar I-Pace уступает по дальности Tesla Model X или грузоподъемности Mazda CX-5? По мнению экспертов I-Pace выделяется общей динамикой, комплектацией и предлагает наилучший опыт вождения. Этот электромобиль просто надежная "рабочая лошадка" без ничего лишнего.

Лучший компактный автомобиль: Mazda 3 (2019)

Mazda 3 (2019) Фото: АвтоЦентр.ua

Mazda 3 является тем примером автомобиля, на который другие автопроизводители должны равняться. Это стандартный компактный и экономичный автомобиль, который подчеркивает стиль и динамику вождения так, как это не делает ни один конкурент в мире. От этого автомобиля не стоит ожидать скорости, но по комфорту вождения в своем классе ему нет равных.

Mazda 3 доступна в виде четырехдверного седана или пятидверного хэтчбека. Все модели оснащаются 2,5-литровым двигателем, который выдает 186 лошадиных сил (252 нм), и 6-ступенчатой коробкой передач, как механической, так и автоматической. Для гурманов есть модификация с полным приводом.

Язык дизайна Mazda Kodo также делает внешний вид автомобиля очень привлекательным, соответствующий современным тенденциям моды без излишеств. А вот интерьер может показаться хоть и скромным, но вполне удобным.

Лучший автомобиль премиум-класса: Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class Фото: Motor1

S-Class является флагманом линейки Mercedes-Benz на протяжении десятилетий. "Эти модели давно являются мерой, по которой оцениваются роскошные автомобили", – комментируют Digial Trends. Шестое поколение S-Class продолжает уверенно держать марку и является лучшим представителем седанов премиум-класса даже в 2019 году.

Mercedes-Benz S-Class радует своих владельцев просторной и хорошо освещенной кабиной, такой же тихой, как банковское хранилище, и предлагает одни из самых удобных сидений, в которых вы когда-либо сидели. Все существующие модификации этой модели удовлетворяют потребности каждого покупателя, который стремится к роскоши.

Ряд S-Class включает в себя модели начального уровня с шестицилиндровым двигателем под капотом, модель с двигателем V8, чрезвычайно мощный вариант от Mercedes-AMG и пару ультра-роскошных моделей под маркой Maybach. В дополнение к седану, Mercedes предлагает S-Class купе и кабриолет.

Лучший универсал: Subaru Outback

Subaru Outback Фото: Digital Trends

Большинство автопроизводителей начали постепенно отказываться от универсалов и заполнили образовавшиеся пустоты внедорожниками. Subaru до сих пор придерживается классического курса, потому что, как выяснилось, можно выгодно продолжать продавать универсалы с полным приводом, уверенно занимая лидерские позиции в "вымирающей" нише. Многолетний опыт делает Outback лучшим универсалом, доступным в Соединенных Штатах.

Subaru Outback – это относительно доступный, достаточно эффективный автомобиль с хорошо зарекомендовавшей себя симметричной системе полного привода Subaru. Фирменная технология 4x4 Outback уверенно держит авто на любой дороге, а в случае съезда на бездорожье поможет проехать практически везде благодаря 22-сантимеровому дорожному просвету.

В базовой модели используется безнаддувный 2,5-литровый оппозитный четырехцилиндровый двигатель, который развивает 182 лошадиных силы. Это не много для автомобиля такого размера, поэтому покупатели могут выбрать 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью более 260 л.с. Оба четырехцилиндровых двигателя переключаются через бесступенчатую трансмиссию (CVT).

Лучший гибрид: Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Digital Trends

Название Prius является синонимом слова "гибрид" и не без оснований. Бестселлер Toyota по-прежнему уделяет первостепенное внимание экономии топлива. Prius – самый экономичный гибрид из всех. Все это благодаря проверенной системой Toyota Hybrid Synergy Drive и 1,8-литровому четырехцилиндровому двигателю, который достигает 40-процентного КПД, что намного выше, чем у большинства ДВС. Prius также имеет очень низкий коэффициент лобового сопротивления, равный 0,24, что тоже работает на экономию топлива. Дизайнеры Toyota смогли это сделать, сохранив вместительный салон и полезную форму хэтчбека.

Читайте также: Toyota Camry оснастят полным приводом от внедорожника

Prius текущего поколения также стал заметно спортивнее, чем предыдущие модели, благодаря таким изменениям, как более низкий центр тяжести и более совершенная независимая система задней подвески с двумя поперечными рычагами. Как и другие модели Toyota, у нового Prius даже в стандартной комплектации присутствует набор функций для помощи вождения Toyota Safety Sense, которая включает адаптивный круиз-контроль и систему обнаружения пешеходов.

Лучший седан: Honda Accord

Honda Accord Фото: Honda

Наряду со своим конкурентом Toyota Camry, Honda Accord долгое время была бестселлером в США. Название Accord уже настолько крепко ассоциируется с качеством и надежностью, что Honda сможет продавать этот под этим брендом что угодно, и этот автомобиль все равно будет пользоваться спросом.

Последняя модель "Аккорда" заимствует идеи дизайна от меньшей Honda Civic, придавая ей более стильный внешний вид, который не обидит покупателей, которые просто хотят гармонировать в современном трафике. Хонда также увеличила пространство багажника и дополнительно предоставила больше простора ногам.

Accord также один из немногих среднеразмерных седанов, все еще доступных с механической коробкой передач, которая идет в купе с 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом от Civic Type R. Конечно, владельцы не получают 306 лошадиных сил от Type R, а всего 252 л.с., но зато этой мощности достаточно, чтобы держать дорогу уверенно и относительно быстро.

Лучший электромобиль: Tesla Model 3

Tesla Model 3 Фото: Tesla

В рейтинге самых лучших электромобилей уже который год Tesla Model 3 занимает лидерские позиции. Скромно стильный снаружи, роскошный внутри, удивительно приятный в управлении и обладает радиусом автономного хода до 500 километров – все это главные достоинства Tesla Model 3. Но это только начало.

Model 3 по-настоящему впечатляет своими инновационными функциями комфорта и безопасности, включая лучшие в отрасли полуавтономные средства вождения и перспективные технологии. Благодаря беспроводным обновлениям Tesla Model 3 постоянно совершенствуется и может быть перенастроена в соответствии с потребностями владельцев даже после покупки автомобиля.

Лучший кабриолет: Audi A3 Cabriolet

Audi A3 Cabriolet Фото: CarThrottle

Кабриолет не обязательно должен быть спорткаром или дорогой роскошной моделью, чтобы быть хорошим. Audi A3 Cabriolet – это идеальный автомобиль для людей, которые хотят владеть кабриолетом, но, чтобы он при этом был практичным для ежедневного использования.

А3 обладает красивым внешний дизайном и интерьером, который хорошо продуман и функционален. Audi не поскупилась на качество салона, в отличие от других люксовых брендов. Все трансформируемые модели используют 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью до 258 лошадиных сил. Большинство вариантов поставляется с полным приводом Quattro.

Выпуск кабриолетов A3 будет прекращен 2020 году, так что это будет последний год, когда владельцы могут наслаждаться этой моделью.

Напомним, что ранее были названы ТОП-3 лучших автомобиля для таксистов. В то же время эксперты назвали ТОП-5 самых надежных б/у автомобилей.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.