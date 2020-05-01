Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Топ за свои деньги: iPhone SE стал заменой Xiaomi

Ни один смартфон на Android не смог побороть iPhone SE по соотношению цены и качества

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:50

Эксперты издания ZDNet сошлись во мнении, что ни один смартфон на Android и близко не похож на iPhone SE по соотношению цены и качества. И этот мобильный телефон стал реальной проблемой для Google и всей экосистемы Android.

Первое препятствие – мощность. Процессор A13 Bionic является мощным для такого компактного 4,7-дюймового устройства, причем даже в избытке. Его производительность сопоставима с чипом Qualcomm Snapdragon 865, который встречается в высокопроизводительных смартфонах вроде Samsung Galaxy S20 Ultra, OnePlus 8 Pro или Xiaomi Redmi K30 Pro.

Смотрите также в сюжете об украинских звездах, зависящих от телефонов:

Безусловно, в некоторых тестах Snapdragon 865 может немного опережать A13 Bionic, но у Apple затаился один весомый козырь – цена. Apple поместила этот чип в смартфон стоимостью 399 долларов. Ни один смартфон на Android с флагманским чипом 865 не стоит таких денег и близко. Даже дешевый Xiaomi, который позиционируется, как "топ за свои деньги", не смог опустить цену ниже 599 долларов. Дешевый смартфон Тима Кука легко обгоняет все смартфоны Android даже в категории относительно доступных смартфонов – тот сегмент, в котором устройства операционной системы от Google всегда были на шаг впереди Apple.

Еще один аргумент, в котором новый iPhone SE превосходит Android, – это поддержка обновлений. IPhone SE 2020 года выпуска поставляется с iOS 13 и получит iOS 14 в конце этого года, iOS 15 в следующем году, iOS 16 через год и, скорее всего, даже iOS 17. Таким образом Apple обещает поддержку смартфона на протяжении как минимум на протяжении следующих 4-5 лет, что намного больше 2-годичной поддержки от Google.

Читайте также:
iPhone 8 оказался подходящим донором для iPhone SE

Единственное, в чем уступает iPhone SE, – отсутствие поддержки сетей 5G. Также эти сети не поддерживает iPhone 11 Pro Max. Apple пока не готова к выходу на этот рынок. Хотя аналитики предрекают появление 5G модема в iPhone 12, который появится в конце 2020 года.

Эксперты ZDNet резюмируют, что iPhone SE – это образец того, каким должен быть настоящий телефон среднего в 2020 году и он показывает отличный пример для всего семейства устройств на Android.

Напомним, что в настоящее время Apple готовит "дешевый" iPhone SE Plus с увеличенным экраном. Также стало известно, что Apple собирается выпустить четыре смартфона в 2020 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Apple поставит в новые MacBook слабые процессоры от планшетов Электронное государство: какие услуги доступны украинцам онлайн Через 300 лет: Huawei рассказали, когда смогут конкурировать с Android Google раскрыла печальную статистику Android 2020 года
Apple Android смартфоны мобильные телефоны Xiaomi iPhone SE
Источник: Zdnet
Реклама

Новости партнеров

Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Немецкие ученые сделали важное заявление о передаче COVID-19
Немецкие ученые сделали важное заявление о передаче COVID-19
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово

Популярные статьи

Сегодня, 06:15Food

Рецепт приготовления бограча на костре

Сегодня, 04:10Events

Яркие открытки с 1 Мая: поздравления, стихи, проза и картинки

Вчера, 23:34Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 19:13Афиша

Популярная певица Ирина Билык станет гостьей спецформата новостей "Сегодня"

Вчера, 18:52Fun

Поздравления с майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

Вчера, 17:25Food

Как вкусно приготовить овощи на костре

Вчера, 08:02Афиша

Филиппу Киркорову – 53: ТОП-7 хитов эпатажного артиста

29 апреляFun

Что подарить на День матери-2020: самые лучшие варианты подарков маме

29 апреляШоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

29 апреляFood

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

29 апреляFun

Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

28 апреляFun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

28 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

28 апреляFood

Как приготовить сочный шашлык из свинины

28 апреляШоу-бизнес

"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

28 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Рулет с луком и яйцом в духовке: рецепт с фото
Рулет с луком и яйцом в духовке: рецепт с фото
Умерла солистка группы
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
60-летний Игорь Николаев располнел и изменился до неузнаваемости
60-летний Игорь Николаев располнел и изменился до неузнаваемости
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Бутерброды получаются как пицца
Бутерброды получаются как пицца
Виктория Булитко призналась, при каком условии выйдет замуж
Виктория Булитко призналась, при каком условии выйдет замуж