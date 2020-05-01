Топ за свои деньги: iPhone SE стал заменой Xiaomi

Ни один смартфон на Android не смог побороть iPhone SE по соотношению цены и качества

Эксперты издания ZDNet сошлись во мнении, что ни один смартфон на Android и близко не похож на iPhone SE по соотношению цены и качества. И этот мобильный телефон стал реальной проблемой для Google и всей экосистемы Android.

Первое препятствие – мощность. Процессор A13 Bionic является мощным для такого компактного 4,7-дюймового устройства, причем даже в избытке. Его производительность сопоставима с чипом Qualcomm Snapdragon 865, который встречается в высокопроизводительных смартфонах вроде Samsung Galaxy S20 Ultra, OnePlus 8 Pro или Xiaomi Redmi K30 Pro.

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Безусловно, в некоторых тестах Snapdragon 865 может немного опережать A13 Bionic, но у Apple затаился один весомый козырь – цена. Apple поместила этот чип в смартфон стоимостью 399 долларов. Ни один смартфон на Android с флагманским чипом 865 не стоит таких денег и близко. Даже дешевый Xiaomi, который позиционируется, как "топ за свои деньги", не смог опустить цену ниже 599 долларов. Дешевый смартфон Тима Кука легко обгоняет все смартфоны Android даже в категории относительно доступных смартфонов – тот сегмент, в котором устройства операционной системы от Google всегда были на шаг впереди Apple.

Еще один аргумент, в котором новый iPhone SE превосходит Android, – это поддержка обновлений. IPhone SE 2020 года выпуска поставляется с iOS 13 и получит iOS 14 в конце этого года, iOS 15 в следующем году, iOS 16 через год и, скорее всего, даже iOS 17. Таким образом Apple обещает поддержку смартфона на протяжении как минимум на протяжении следующих 4-5 лет, что намного больше 2-годичной поддержки от Google.

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Единственное, в чем уступает iPhone SE, – отсутствие поддержки сетей 5G. Также эти сети не поддерживает iPhone 11 Pro Max. Apple пока не готова к выходу на этот рынок. Хотя аналитики предрекают появление 5G модема в iPhone 12, который появится в конце 2020 года.

Эксперты ZDNet резюмируют, что iPhone SE – это образец того, каким должен быть настоящий телефон среднего в 2020 году и он показывает отличный пример для всего семейства устройств на Android.

Напомним, что в настоящее время Apple готовит "дешевый" iPhone SE Plus с увеличенным экраном. Также стало известно, что Apple собирается выпустить четыре смартфона в 2020 году.

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