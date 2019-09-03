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Тормозит Windows 10: пользователи разгневаны новым обновлением

Патч KB4512941 для Windows 10 заставляет компьютеры сильно тормозить

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:35
Microsoft официально не признает проблему
Microsoft официально не признает проблему
Фото: Unsplash

Исправление для майского обновления Windows 10 версии 1903, которое вышло на прошлой неделе, добавило новых проблем. Сборка KB4512941 принесла полезные изменения, вроде исправления ошибки Windows Sandbox и проблемы с Visual Basic. Однако в бочке меда нашлась огромная ложка дегтя – компьютеры после обновления начали тормозить, особенно это ощущают владельцы старых компьютеров, сообщает WCCFtech.

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После установки накопительного накопления KB4512941 пользователи заметили сильные скачки загрузки процессора. Похоже, что проблема связана с Cortana и его процессом SearchUI.exe, который, как сообщается, использует 30-40% мощности чипа и 150-200 МБ оперативной памяти.

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Microsoft официально не признает проблему и вряд ли выпустит исправление. Поэтому пользовали начали сами заниматься своим "спасением". Уже найдены некоторые обходные пути для решения этой проблемы.

Проще всего просто удалить это обновление, если вам не нужен Windows Sandbox. Если для вас важны исправления, можно отредактировать реестр, что помогает решить проблему, но правку нужно делать на свой страх и риск, так как это может повлечь за собой другие проблемы.

  1. Нажмите Windows + R на клавиатуре и введите "regedit", чтобы перейти в редактор реестра.
  2. Перейдите к HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search.
  3. Найдите значение REG_DWORD BingSearchEnabled и установите его значение равным "1".
Решение проблемы с сильной нагрузкой на процессор в Windows 10

Неизвестно точно, что случилось с Cortana, но похоже, что Windows Insiders уже сообщили об этой проблеме, однако Microsoft игнорирует критику.

Microsoft продолжает говорить, что улучшила контроль качества, но последние несколько лет говорят об обратном. Пользователи давно с осторожностью относятся к новым патчам и рекомендуют не устанавливать их сразу, а подождать некоторое время, пока корпорация не исправит все проблемы.

Напомним, что ранее Windows 10 захватила полмира – цифры впечатляют. Также Microsoft пообещала, что обновления сделают Windows 10 "супербыстрым".

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: WCCFTech
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