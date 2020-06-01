Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Toyota лишилась лидерства: названы ТОП-32 надежных авто 2020 года

Сегодня, 10:30

Лидерскую позицию по надежности занял южнокорейский суббренд Hyundai – Genesis, но по абсолютному показателю Lexus нет равных

Аналитики из JD Power составили ежегодный отчет о самых надежных автомобилях 2020 года. Приятная новость заключается в том, что качество и надежность авто повышается ежегодно. В 2020 году этот показатель вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим. Но отчет также показал неприятный факт любителям бренда Toyota, который теперь является не самым надежным в мире. Удивительно, но лидерскую позицию занял южнокорейский суббренд Hyundai – Genesis.

В этом исследовании, проводимом уже 31 год подряд, измеряется количество проблем на 100 транспортных средств (обозначенных как PP100), с которыми в течение последних 12 месяцев сталкивались первоначальные владельцы своих транспортных средств на протяжении 3 лет эксплуатации. Поэтому в исследовании 2020 года измеряются транспортные средства 2017 модельного года.

Смотрите также в сюжете о том, как продать или купить авто во время карантина:

Ниже приведен рейтинг надежности транспортных средств 2020 года по 32 брендам в порядке убывания с относительным показателем проблем на 100 обращений:

  1. Genesis (89)
  2. Lexus (100)
  3. Buick (103)
  4. Porsche (104)
  5. Toyota (113)
  6. Volkswagen (116)
  7. Lincoln (119)
  8. BMW (123)
  9. Chevrolet (123)
  10. Ford (126)
  11. Mazda (130)
  12. Cadillac (131)
  13. Hyundai (132)
  14. Kia (132)
  15. Audi (136)
  16. Nissan (136)
  17. Acura (139)
  18. Honda (139)
  19. Ram (140)
  20. Mitsubishi (146)
  21. Mini (147)
  22. Mercedes-Benz (152)
  23. Subaru (154)
  24. Infiniti (155)
  25. Dodge (158)
  26. Jeep (159)
  27. Fiat (160)
  28. GMC (162)
  29. Volvo (185)
  30. Jaguar (186)
  31. Chrysler (214)
  32. Land Rover (220)

На вершине рейтинга стоит Genesis, занявший первое место по общей надежности показателем в 89 баллов по PP100. Стоит отметить, что 2020 год — это первый год, когда бренд был включен в исследование. В 2019 году лидером был Lexus, а затем Porsche. В этом году Lexus сместился на вторую позицию, а Porsche – на четвертую строчку рейтинга.

Genesis впервые участвует в рейтинге
Genesis впервые участвует в рейтинге
Фото: Cars

В то же время JD Power составили отдельный рейтинг по качеству отдельных моделей согласно собственной классификации автомобильного сегмента на территории США. Выглядит он следующим образом:

  • Лучший компактный автомобиль: Honda Fit
  • Лучший премиум автомобиль малого класса: BMW 2 серии
  • Лучший компактный электромобиль: Nissan Leaf
  • Лучший компактный спортивный автомобиль: Mazda MX-5 Miata
  • Лучший компактный автомобиль: Lexus ES
  • Лучший среднеразмерный автомобиль: Buick Regal
  • Лучший спортивный автомобиль: Ford Mustang
  • Лучший автомобиль повышенного комфорта среднего размера: Genesis G80
  • Лучший полноразмерный седан: Toyota Avalon

Читайте также:
Эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов для плохих дорог

Другие новинки этого года. Nissan Leaf – первая полностью электрическая модель, получившая награду от JD Power в сегменте компактных электромобилей. С точки зрения моделей, которые являются абсолютно надежными, то модель Lexus ES является безоговорочным лидером с показателем в 52 балла по PP100 – лучший показатель за все время исследования.

Что касается ненадежных моделей, то лидером антирейтинга оказался Land Rover с показателем 2020 по PP100. Немного лучше обстоят дела у владельцев Chrysler (214), Jaguar (186) и Volvo (185). Причем в то время, как Jaguar, Land Rover и Volvo были почти всегда в нижней части списка, то снижение качества Chrysler удивило даже самих экспертов. В прошлом году оценка бренда была намного лучше – 146 баллов по PP100.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года. Также недавно эксперты составили рейтинг ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Автолюбителям придется платить больше налогов при продаже машин Украина сильно урезала импорт авто: откуда везут машины Видеофиксация нарушений ПДД: кого и за что будут штрафовать Hyundai тестирует загадочный внедорожник: появились фото
авто рейтинг Lexus Toyota надежность Hyundai автомобили Nissan
Источник: Cars
Реклама

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданное признание
Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданное признание

Популярные статьи

Сегодня, 11:17Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Сегодня, 08:19Fun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Вчера, 12:40Шоу-бизнес

Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых звезд Голливуда

Вчера, 12:20Travel

День Киева: ТОП-10 интересных мест, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Вчера, 09:24Шоу-бизнес

Беременная Alyosha рассекретила пол будущего ребенка

Вчера, 09:23Техно

Новая космическая эра: интересные факты о полете SpaceX Crew Dragon

Вчера, 05:55Психология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам нужно избегать негативных мыслей, а Козерогам – самостоятельно решать свои вопросы

30 маяТехно

SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon: видео

30 маяEvents

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 маяТехно

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

30 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям и Рыбам нужно больше времени уделить своим возлюбленным

29 маяPR

Самостоятельный дизайн блога за несколько минут

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

29 маяШоу-бизнес

Уже знаком с детьми: Слава Каминская впервые заговорила о своем новом мужчине

29 маяШоу-бизнес

"Я потеряла деньги": Маша Ефросинина рассказала, как Оля Полякова сорвала ей съемку

29 маяШоу-бизнес

46-летняя Хайди Клум позировала обнаженной под лучами солнца

Новости партнеров

Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?
Їж та втрачай вагу. Які сезонні овочі допоможуть схуднути
Їж та втрачай вагу. Які сезонні овочі допоможуть схуднути
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу "Кадетство"
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять