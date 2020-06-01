Toyota лишилась лидерства: названы ТОП-32 надежных авто 2020 года
Лидерскую позицию по надежности занял южнокорейский суббренд Hyundai – Genesis, но по абсолютному показателю Lexus нет равных
Аналитики из JD Power составили ежегодный отчет о самых надежных автомобилях 2020 года. Приятная новость заключается в том, что качество и надежность авто повышается ежегодно. В 2020 году этот показатель вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим. Но отчет также показал неприятный факт любителям бренда Toyota, который теперь является не самым надежным в мире. Удивительно, но лидерскую позицию занял южнокорейский суббренд Hyundai – Genesis.
В этом исследовании, проводимом уже 31 год подряд, измеряется количество проблем на 100 транспортных средств (обозначенных как PP100), с которыми в течение последних 12 месяцев сталкивались первоначальные владельцы своих транспортных средств на протяжении 3 лет эксплуатации. Поэтому в исследовании 2020 года измеряются транспортные средства 2017 модельного года.
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Ниже приведен рейтинг надежности транспортных средств 2020 года по 32 брендам в порядке убывания с относительным показателем проблем на 100 обращений:
- Genesis (89)
- Lexus (100)
- Buick (103)
- Porsche (104)
- Toyota (113)
- Volkswagen (116)
- Lincoln (119)
- BMW (123)
- Chevrolet (123)
- Ford (126)
- Mazda (130)
- Cadillac (131)
- Hyundai (132)
- Kia (132)
- Audi (136)
- Nissan (136)
- Acura (139)
- Honda (139)
- Ram (140)
- Mitsubishi (146)
- Mini (147)
- Mercedes-Benz (152)
- Subaru (154)
- Infiniti (155)
- Dodge (158)
- Jeep (159)
- Fiat (160)
- GMC (162)
- Volvo (185)
- Jaguar (186)
- Chrysler (214)
- Land Rover (220)
На вершине рейтинга стоит Genesis, занявший первое место по общей надежности показателем в 89 баллов по PP100. Стоит отметить, что 2020 год — это первый год, когда бренд был включен в исследование. В 2019 году лидером был Lexus, а затем Porsche. В этом году Lexus сместился на вторую позицию, а Porsche – на четвертую строчку рейтинга.
В то же время JD Power составили отдельный рейтинг по качеству отдельных моделей согласно собственной классификации автомобильного сегмента на территории США. Выглядит он следующим образом:
- Лучший компактный автомобиль: Honda Fit
- Лучший премиум автомобиль малого класса: BMW 2 серии
- Лучший компактный электромобиль: Nissan Leaf
- Лучший компактный спортивный автомобиль: Mazda MX-5 Miata
- Лучший компактный автомобиль: Lexus ES
- Лучший среднеразмерный автомобиль: Buick Regal
- Лучший спортивный автомобиль: Ford Mustang
- Лучший автомобиль повышенного комфорта среднего размера: Genesis G80
- Лучший полноразмерный седан: Toyota Avalon
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Другие новинки этого года. Nissan Leaf – первая полностью электрическая модель, получившая награду от JD Power в сегменте компактных электромобилей. С точки зрения моделей, которые являются абсолютно надежными, то модель Lexus ES является безоговорочным лидером с показателем в 52 балла по PP100 – лучший показатель за все время исследования.
Что касается ненадежных моделей, то лидером антирейтинга оказался Land Rover с показателем 2020 по PP100. Немного лучше обстоят дела у владельцев Chrysler (214), Jaguar (186) и Volvo (185). Причем в то время, как Jaguar, Land Rover и Volvo были почти всегда в нижней части списка, то снижение качества Chrysler удивило даже самих экспертов. В прошлом году оценка бренда была намного лучше – 146 баллов по PP100.
Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года. Также недавно эксперты составили рейтинг ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года.
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