Toyota лишилась лидерства: названы ТОП-32 надежных авто 2020 года

Лидерскую позицию по надежности занял южнокорейский суббренд Hyundai – Genesis, но по абсолютному показателю Lexus нет равных

Аналитики из JD Power составили ежегодный отчет о самых надежных автомобилях 2020 года. Приятная новость заключается в том, что качество и надежность авто повышается ежегодно. В 2020 году этот показатель вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим. Но отчет также показал неприятный факт любителям бренда Toyota, который теперь является не самым надежным в мире. Удивительно, но лидерскую позицию занял южнокорейский суббренд Hyundai – Genesis.

В этом исследовании, проводимом уже 31 год подряд, измеряется количество проблем на 100 транспортных средств (обозначенных как PP100), с которыми в течение последних 12 месяцев сталкивались первоначальные владельцы своих транспортных средств на протяжении 3 лет эксплуатации. Поэтому в исследовании 2020 года измеряются транспортные средства 2017 модельного года.

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Ниже приведен рейтинг надежности транспортных средств 2020 года по 32 брендам в порядке убывания с относительным показателем проблем на 100 обращений:

Genesis (89) Lexus (100) Buick (103) Porsche (104) Toyota (113) Volkswagen (116) Lincoln (119) BMW (123) Chevrolet (123) Ford (126) Mazda (130) Cadillac (131) Hyundai (132) Kia (132) Audi (136) Nissan (136) Acura (139) Honda (139) Ram (140) Mitsubishi (146) Mini (147) Mercedes-Benz (152) Subaru (154) Infiniti (155) Dodge (158) Jeep (159) Fiat (160) GMC (162) Volvo (185) Jaguar (186) Chrysler (214) Land Rover (220)

На вершине рейтинга стоит Genesis, занявший первое место по общей надежности показателем в 89 баллов по PP100. Стоит отметить, что 2020 год — это первый год, когда бренд был включен в исследование. В 2019 году лидером был Lexus, а затем Porsche. В этом году Lexus сместился на вторую позицию, а Porsche – на четвертую строчку рейтинга.

Genesis впервые участвует в рейтинге Фото: Cars

В то же время JD Power составили отдельный рейтинг по качеству отдельных моделей согласно собственной классификации автомобильного сегмента на территории США. Выглядит он следующим образом:

Лучший компактный автомобиль: Honda Fit

Лучший премиум автомобиль малого класса: BMW 2 серии

Лучший компактный электромобиль: Nissan Leaf

Лучший компактный спортивный автомобиль: Mazda MX-5 Miata

Лучший компактный автомобиль: Lexus ES

Лучший среднеразмерный автомобиль: Buick Regal

Лучший спортивный автомобиль: Ford Mustang

Лучший автомобиль повышенного комфорта среднего размера: Genesis G80

Лучший полноразмерный седан: Toyota Avalon

Другие новинки этого года. Nissan Leaf – первая полностью электрическая модель, получившая награду от JD Power в сегменте компактных электромобилей. С точки зрения моделей, которые являются абсолютно надежными, то модель Lexus ES является безоговорочным лидером с показателем в 52 балла по PP100 – лучший показатель за все время исследования.

Что касается ненадежных моделей, то лидером антирейтинга оказался Land Rover с показателем 2020 по PP100. Немного лучше обстоят дела у владельцев Chrysler (214), Jaguar (186) и Volvo (185). Причем в то время, как Jaguar, Land Rover и Volvo были почти всегда в нижней части списка, то снижение качества Chrysler удивило даже самих экспертов. В прошлом году оценка бренда была намного лучше – 146 баллов по PP100.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года. Также недавно эксперты составили рейтинг ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года.

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