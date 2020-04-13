Toyota представила кроссовер нового поколения: фото

Toyota Harrier в общих чертах повторяет нынешнюю модель RAV4

Поскольку Женевский автосалон в 2020 году был отменен из-за коронавируса, автопроизводители начали представлять свои авто без официальных презентаций. Toyota раскрыла все подробности кроссовера Harrier четвертого поколения. Внешне новинка напоминает модель RAV4 и получила панорамную крышу с электрохромным стеклом – впервые в модельном ряде.

В салоне Harrier четвертого поколения акцент сделан на качество материалов отделки и создание атмосферы роскоши. Центральная консоль намеренно выполнена в форме седла. Декоративные элементы мимикрируют под гнутую древесину. Для обивки сидений и передней панели используют искусственную кожу.

Силовая установка Harrier использует поперечное расположение двигателя и построена на модульной платформе GA-K (TNGA) со стойками Макферсон спереди и двойными поперечными рычагами сзади. Геометрия подвесок кроссовера оптимизирована для достижения баланса между комфортом и остротой реакций, пересмотрены характеристики амортизаторов и жесткость соединений.

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Toyota Harrier получил в наследство двигатели от RAV4: атмосферник 2.0 мощностью 171 л.с. с вариатором Direct Shift-CVT и гибридную силовую установку THS II на базе мотора 2.5 (до 222л.с.). Любой из агрегатов сочетается с передним или полным приводом с электромуфтой.

В список оснащения новинки вошел набор систем безопасности Toyota Safety Sense, который помимо прочего включает в себя систему автоматического торможения с функцией определения пешеход и велосипедистов. Кроссовер оборудован передними и задними датчиками парковки и цифровым салонным зеркалом.

Toyota Harrier Фото: motor.ru Toyota Harrier Фото: motor.ru Toyota Harrier Фото: motor.ru Toyota Harrier Фото: motor.ru Toyota Harrier Фото: motor.ru Toyota Harrier Фото: motor.ru Toyota Harrier Фото: motor.ru Toyota Harrier Фото: motor.ru Toyota Harrier Фото: motor.ru Toyota Harrier Фото: motor.ru Toyota Harrier Фото: motor.ru Toyota Harrier Фото: motor.ru 1/12

Продажи нового Toyota Harrier в Японии начнутся летом этого года. Цены пока не объявлены.

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