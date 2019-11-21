Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Toyota создала самый экономичный внедорожник RAV4 Prime: фото

RAV4 Prime способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 секунды

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:57
Toyota RAV4 Prime
Toyota RAV4 Prime
Фото: Digital Trends

На автосалоне в Лос-Анджелесе Toyota представит новую модель гибридного внедорожника RAV4 Prime, который выйдет в серийное производство уже в 2020 году. Автопроизводитель утверждает, что новый Prime будет не только более экономичным по сравнению с другими моделями RAV4, но и более быстрым и мощным. Все благодаря усовершенствованной силовой установке.

Смотрите также в сюжете о том, как на детройтском автосалоне представили Toyota Avalon:

Как в случае с Prius, Toyota использовала название Prime для обозначения гибридной трансмиссии RAV4. Конструктивные особенности новинки позволили установить более емкий мощный, который обеспечивает большую емкость для накопления электричества при рекуперативном торможении. Такая батарея при полном заряде способна обеспечить дальность поездки на расстояние до 60 километров.

Читайте также:
Tesla проехала полмиллиона километров: что у нее сломалось

RAV4 Prime использует тот же 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель Аткинсона, что и RAV4 Hybrid, но более модернизированной гибридной системой. В результате общая мощность системы составляет 302 лошадиных силы, что на 83 л.с. больше, чем у обычного RAV4 Hybrid. Toyota утверждает, что RAV4 Prime будет разгоняться до 100 км/ч за 5,8 секунды, что на целых 2 секунды быстрее базового RAV4 Hybrid.

Toyota RAV4 Prime
Toyota RAV4 Prime
Фото: Digital Trends

В Prime используется система полного привода, аналогичная с RAV4 Hybrid. Отдельный электродвигатель питает заднюю ось без физического соединения с передними колесами. Тойота также включила внедорожный режим, который может увеличить тягу за счет торможения вращающегося колеса и передачи мощности на противоположное колесо. Но эта модель не является полноценным внедорожником, 4Runner в этом плане более предпочтителен.

Toyota RAV4 Prime
Toyota RAV4 Prime
Фото: Digital Trends

Бензиновые и гибридные версии RAV4 доступны в огромных комплектациях, но Toyota ограничивает выбор RAV4 Prime лишь двумя – SE и XSE. Базовая версия SE поставляется с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также совместимостью с Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa. XSE добавляет подрулевые лепестки, беспроводную зарядку для смартфонов, 9-дюймовый сенсорный экран и обивку из искусственной кожи.

Читайте также:
Новейший электрокар Ford Mustang оснастили "древним" механизмом

Адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения и автоматический дальний свет – все это входит в стандартную комплектацию. Премиум-пакет для уровня отделки салона XSE добавляет переднюю и заднюю парктроники и обратное автономное экстренное торможение. На RAV4 Prime также распространяется 10-летняя гарантия на новую батарею, или 240 тысяч километров зависимости от того, что наступит раньше.

Toyota RAV4 Prime
Фото: Digital Trends
Toyota RAV4 Prime
Фото: Digital Trends
Toyota RAV4 Prime
Фото: Digital Trends
Toyota RAV4 Prime
Фото: Digital Trends
Toyota RAV4 Prime
Фото: Digital Trends
Toyota RAV4 Prime
Фото: Digital Trends
Toyota RAV4 Prime
Фото: Digital Trends
Toyota RAV4 Prime
Фото: Digital Trends
Toyota RAV4 Prime
Фото: Digital Trends
1/9

Когда он поступит в продажу летом 2020 года, RAV4 Prime будет конкурировать с Mitsubishi Outlander PHEV.

Напомним, что ранее BMW выпустит модель i4, способную конкурировать с Tesla Model 3. Также недавно Mercedes-Benz показал автомобиль будущего.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Toyota Camry оснастят полным приводом от внедорожника Детские автокресла - обязательны: почему ввели штрафы и что ждет таксистов Сколько стоит припарковать авто в крупных городах Украины: инфографика Киберпанк Илона Маска: Tesla выпустит электропикап Cybertruck
авто внедорожник Toyota автомобили кроссовер гибрид
Источник: Digital Trends
Реклама

Новости партнеров

Тарзан выбросил Королеву в мусорный бак, над видео смеется сеть
Тарзан выбросил Королеву в мусорный бак, над видео смеется сеть
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:38Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 09:10Fun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

Вчера, 09:00Fun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

Вчера, 07:52Wellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

21 ноябряWellness

Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

21 ноябряШоу-бизнес

"Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями

21 ноябряТехно

Человека впервые ввели в состояние анабиоза

20 ноябряFun

Сеть удивили провокационные снимки сына президента

20 ноябряFood

Мясные блюда на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

20 ноябряWellness

Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

20 ноябряАфиша

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Очень нежный: торт пломбир без духовки
Очень нежный: торт пломбир без духовки
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Блинный шоколадный торт
Блинный шоколадный торт
"Пальчики оближешь": Котлеты из сайры консервированной
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Меган Маркл и принц Гарри вновь нарушили королевскую традицию
Меган Маркл и принц Гарри вновь нарушили королевскую традицию
Об опасности ночных походов в туалет
Об опасности ночных походов в туалет