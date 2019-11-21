Toyota создала самый экономичный внедорожник RAV4 Prime: фото

RAV4 Prime способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 секунды

Toyota RAV4 Prime Фото: Digital Trends

На автосалоне в Лос-Анджелесе Toyota представит новую модель гибридного внедорожника RAV4 Prime, который выйдет в серийное производство уже в 2020 году. Автопроизводитель утверждает, что новый Prime будет не только более экономичным по сравнению с другими моделями RAV4, но и более быстрым и мощным. Все благодаря усовершенствованной силовой установке.

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Как в случае с Prius, Toyota использовала название Prime для обозначения гибридной трансмиссии RAV4. Конструктивные особенности новинки позволили установить более емкий мощный, который обеспечивает большую емкость для накопления электричества при рекуперативном торможении. Такая батарея при полном заряде способна обеспечить дальность поездки на расстояние до 60 километров.

RAV4 Prime использует тот же 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель Аткинсона, что и RAV4 Hybrid, но более модернизированной гибридной системой. В результате общая мощность системы составляет 302 лошадиных силы, что на 83 л.с. больше, чем у обычного RAV4 Hybrid. Toyota утверждает, что RAV4 Prime будет разгоняться до 100 км/ч за 5,8 секунды, что на целых 2 секунды быстрее базового RAV4 Hybrid.

Toyota RAV4 Prime Фото: Digital Trends

В Prime используется система полного привода, аналогичная с RAV4 Hybrid. Отдельный электродвигатель питает заднюю ось без физического соединения с передними колесами. Тойота также включила внедорожный режим, который может увеличить тягу за счет торможения вращающегося колеса и передачи мощности на противоположное колесо. Но эта модель не является полноценным внедорожником, 4Runner в этом плане более предпочтителен.

Toyota RAV4 Prime Фото: Digital Trends

Бензиновые и гибридные версии RAV4 доступны в огромных комплектациях, но Toyota ограничивает выбор RAV4 Prime лишь двумя – SE и XSE. Базовая версия SE поставляется с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также совместимостью с Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa. XSE добавляет подрулевые лепестки, беспроводную зарядку для смартфонов, 9-дюймовый сенсорный экран и обивку из искусственной кожи.

Адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения и автоматический дальний свет – все это входит в стандартную комплектацию. Премиум-пакет для уровня отделки салона XSE добавляет переднюю и заднюю парктроники и обратное автономное экстренное торможение. На RAV4 Prime также распространяется 10-летняя гарантия на новую батарею, или 240 тысяч километров зависимости от того, что наступит раньше.

Toyota RAV4 Prime Фото: Digital Trends Toyota RAV4 Prime Фото: Digital Trends Toyota RAV4 Prime Фото: Digital Trends Toyota RAV4 Prime Фото: Digital Trends Toyota RAV4 Prime Фото: Digital Trends Toyota RAV4 Prime Фото: Digital Trends Toyota RAV4 Prime Фото: Digital Trends Toyota RAV4 Prime Фото: Digital Trends Toyota RAV4 Prime Фото: Digital Trends 1/9

Когда он поступит в продажу летом 2020 года, RAV4 Prime будет конкурировать с Mitsubishi Outlander PHEV.

Напомним, что ранее BMW выпустит модель i4, способную конкурировать с Tesla Model 3. Также недавно Mercedes-Benz показал автомобиль будущего.

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