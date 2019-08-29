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Третье сентября – день обновления: Google выпускает Android 10

Названы первые смартфоны, которые раньше всех получат Android 10

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Первыми получат обновление Android 10 смартфоны серии Pixel
Первыми получат обновление Android 10 смартфоны серии Pixel
Фото: Unsplash

Google на прошлой неделе объявила о ребрендинге и переименовании Android Q в Android 10 без использования "сладких" кодовых имен для каждой новой версии мобильной операционной системы. Поисковый гигант назначил дату официального выхода новой прошивки. Стабильная сборка Android для смартфонов будет выпущена 3 сентября. Первыми смартфонами, которые получат обновление, будут смартфоны серии Pixel.

Смотрите также в сюжете о том, кто из звезд зависят от телефонов:

Google раньше выпускала новые версии Android в алфавитном порядке, где первая буква означала название десерта на английском языке: Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit-Kat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie. На последнем "пироге" сладкие названия закончились. Предстоящая версия была известна как Android Q, но на прошлой неделе компания объявила, что отказывается от "сладостей" для более простого наименования, чтобы не запутывать пользователей. Система именования будет простой: Android 10, 11, 12 и т.д.

Официального объявления о выпуске Android 10 не было, но Phone Arena утверждает, что запуск состоится 3 сентября. Источник ссылается на двух независимых агентов службы поддержки Google. Обновление до Android 10 в первую очередь коснется всех устройств Pixel – от оригинальных телефонов 2016 года до нынешних Pixel 3/3XL, 3a/3a XL.

Официальное подтверждение даты выхода Android 10 от службы поддержки Google
Официальное подтверждение даты выхода Android 10 от службы поддержки Google
Фото: Phone Arena

Как всегда, владельцы других Android-смартфонов будут ждать дольше, пока Android 10 будет адаптирован производителями под свои телефоны. Пока что единственной компанией, которая раскрыла свои планы, была HMD global. Владельцы телефонов Nokia 9 PureView, Nokia 8.1 и Nokia 7.1 получат Android 10 в IV квартале этого года.

Напомним, что ранее Google заявляла, что обновление до Android 10 будет распространяться быстрее, чем раньше, и на большем количестве устройств. В то же время Android 10 получит крайне полезную функцию от iPhone.

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Источник: Phone Arena
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