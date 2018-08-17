Трейлер Battlefield V вызвал восторг у пользователей YouTube

Ролик под названием "Разрушение Роттердама" впервые показывает новомодный игровой режим – "Королевскую битву"

Компания Electronic Arts выпустила третий по счету трейлер видеоигры Battlefield V. Выход трейлера был приурочен началу выставки Gamescom 2018.

Помимо насыщенных действием динамических кадров, словно нарезанный из фильмов Майкла Бэя, ролик под названием "Разрушение Роттердама" впервые показывает новомодный игровой режим – "Королевскую битву". DICE по-своему реализовали закрывающийся купол из PUBG, заменив его сужающимся огненным кольцом, в котором сойдутся только самые сильные игроки уровня.

Этот трейлер вызвал настоящий восторг у игроков, который стремительно набирает позитивные отзывы и лайки. Многие говорят, что первым трейлером нужно было показывать именно этот. Напомним, что первый трейлер Battlefield V был разгромлен критиками и игроками за "цирк с клоунами" вместо аутентичности Второй мировой войны.

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Выход игры Battlefield V состоится 19 октября 2018 года на компьютерах, и игровых приставках Xbox One и PlayStation 4.

Напомним, что ранее на компьютерах удалось запустить игры от PlayStation 3, Battlefield 1 сделали частично бесплатным, а Sony раздает бесплатно самую провальную игру года.