Трейлер игры про "смертельного курьера" Glovo бьет рекорды

Хидео Кодзима выпустил трейлер видеоигры Death Stranding, раскрыв дату выхода в продажу

Death Stranding выйдет 8 ноября 2019 года Фото: TechSpot

Игровая студия Kojima Productions совместно с Sony Interactive Entertainment выпустила полноценный трейлер долгожданной многими геймерами видеоигры Death Stranding от известного геймдизайнера Хидео Кодзимы. Буквально за сутки после выхода видеоролик с игрой стал самым быстро просматриваемым трейлером в категории видеоигр на YouTube за 2019 год – на момент публикации количество просмотров перевалило за 5,5 миллионов.

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Новый восьмиминутный трейлер раскрывает элементы сюжета, а также демонстрирует игровой процесс, напоминающий экстремальные похождения курьера из Glovo или Uber Eats, как отмечают в комментариях пользователи. Также стоит отметить голливудский состав виртуальных персонажей: Норман Ридус в "главной роли", Гильермо дель Торо, Мадс Миккельсен (антагонист), Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер.

Несмотря на раскрытие элементов геймплея, многие игроки до сих пор не понимают, о чем игра вообще: невнятная черная слизь, человеческие зародыши в банках, скелеты-солдаты и прочие странности добавляют Death Stranding элементы мистики, в которых можно запутаться.

Death Stranding напоминает игру-симулятор курьера Glovo Фото: TechSpot

Сам Кодзима позиционирует свой проект, как "экшн в открытом мире с новыми элементами и привнесениями", надежно скрывая главный замысел до самого релиза, который состоится 8 ноября 2019 года. Также недавно геймдизайнер добавил, что главная цель игры состоит в том, чтобы "воссоединить изолированные города и фрагментированное общество".

Death Stranding будет временным эксклюзивом для игровой приставки PlayStation 4. Немного позже видеоигру перенесут на персональные компьютеры, о чем говорит итальянский журналист Антонио Фусито, получивший информацию от Кодзимы.

"На обложке PS4 не было ярлыка "Only on PlayStation", потому что игра появится позже и на компьютерах. Это соглашение было подписанно между Кодзимой и Sony. Однако, сколько продлится эксклюзивность, не сообщается", – прокомментировал Фусито.

Напомним, что ранее Microsoft создала "убийцу" Google – игровой сервис Project xCloud. В свою очередь Sony показала запуск игр на PlayStation 5.

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