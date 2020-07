Актуально

Три характеристики, за які користувачі полюблять Huawei P40 lite

В Україні вже можна придбати новий смартфон Huawei P40 lite

Новий смартфон Huawei P40 lite — чудовий помічник у роботі і розвагах. Його ключові функції — система із чотирьох камер, потужний процесор із надшвидкою зарядкою та фотоможливості на базі ШІ — повністю відповідають потребам сучасних користувачів. І ось чому.

Дизайн

Huawei P40 lite оснащений інноваційною системою із чотирьох камер та представлений у чотирьох градієнтних кольорах — чорному (Midnight Black), рожевому (Sakura Pink), зеленому (Crush Green) та сірому (Skyline Grey). Це один із найбільш упізнаваних смартфонів Huawei. Новий 6,4-дюймовий дисплей Punch FullView з фронтальною камерою в екрані забезпечує комфортний перегляд фотографій, відео та ігор.

У Huawei P40 lite є сканер відбитків пальців на кнопці розблокування, що гарантує швидке і просте розблокування гаджета.

Система з чотирьох камер

Система з чотирьох камер включає 48-мегапіксельну основну, 8-мегапіксельну ультраширококутну камеру, 2-мегапіксельну макрокамеру і 2-мегапіксельну камеру з підтримкою ефекту боке для портретів.

Завдяки 48-мегапіксельній камері ви можете робити знімки у надвисокій роздільній здатності при яскравому освітленні. Вона підтримує новітню версію технології компонування декількох кадрів, що дозволяє створити чудові фотографії із дрібними деталями у фокусі. Під час зйомки вночі можна використовувати режим Super Night Mode, де застосовується ШІ для тривалої експозиції. З його допомогою ви зможете робити чіткі знімки вночі без застосування штатива.

8-мегапіксельна ультраширококутна камера має широке поле огляду у 120°, що у 1,4 разу вище за стандартний показник у 78°. Викривлення кадру зменшується завдяки застосуванню удосконалених алгоритмів калібрування, що робить ширококутні зображення природнішими.

Макрокамера дозволяє робити фотографії великим планом на відстані 4 см. Завдяки цьому можна зафіксувати на зображенні всі деталі навіть найдрібніших об’єктів. Камера із підтримкою ефекту боке природно розмиває фон для зйомки портретів професійної якості.

Потужний процесор Kirin 810 і надшвидка зарядкаHuawei P40 lite працює на процесорі Kirin 810, що побудований за 7-м техпроцесом. За результатами тестувань GFX Bench, процесор Kirin 810 забезпечує на 15% вищу продуктивність порівняно із Snapdragon 730.

Час автономної роботи Huawei P40 lite також здивує користувачів. Смартфон оснащений акумулятором великої ємності у 4 200 мА*год для безперервного використання пристрою протягом усього дня. Надшвидка зарядка Huawei SuperCharge 40 Вт заряджає Huawei P40 lite на 70% усього за 30 хвилин.

Фірмовий магазин додатків Huawei AppGallery

У Huawei P40 lite попередньо встановлена платформа Huawei AppGallery. За її допомогою можна легко завантажувати найпопулярніші в Україні ігри (Game of Thrones Beyond the Wall, World of Tanks Blitz, Lords Mobile та ін.) та додатки, серед яких "АЛЛО", "Нова Пошта", "Дія", Monobank, LeoWallet, EasyWay, Megogo тощо. Детальніше про платформу можна дізнатися за посиланням.

Cмартфон можна придбати в Україні за рекомендованою ціною від 7499 грн.

