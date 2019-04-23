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Тверже гвоздя: Samsung выпустила керамический Galaxy S10+

Керамический корпус Samsung Galaxy S10+ более крепкий, по сравнению с обычными смартфонами

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:03
Samsung выпустила смартфон в самом прочном корпусе
Samsung выпустила смартфон в самом прочном корпусе
Фото: TechCrunch

Линейка смартфонов Galaxy S10 пополнилась еще одной моделью – элитной версией Galaxy S10+ с керамическим корпусом и внушительным объемом встроенной флэш-памяти в 1ТБ. Премиальный Galaxy S10+ поступит ограниченной серией, а его стоимость оказалась даже выше iPhone – 51999 гривен.

Samsung Galaxy S10+ Limited Edition
Samsung Galaxy S10+ Limited Edition
Фото: TechSpot

Керамический корпус Galaxy S10+ является едва ли не самой дорогой деталью смартфона. В отличие от стекла и пластика, керамическое покрытие более устойчиво к появлению царапин. На производство такого корпуса уходит почти 200 часов, но оно того стоит: керамический корпус получается гораздо крепче, чем металлические аналоги – по шкале прочности такой корпус тверже гвоздя.

Корпус Galaxy S10+ Limited Edition тверже гвоздя
Корпус Galaxy S10+ Limited Edition тверже гвоздя
Фото: gagadget.com

Объем в 1 ТБ будет достаточно для хранения 500 тысяч фотографий, 516 фильмов или 256 тысяч музыкальных композиций. Если пользователю будет мало, смартфон можно дополнительно оснастить 512 ГБ памяти при помощи MicroSD носителей. Также у смартфона целых 12 ГБ оперативной памяти. В остальном отличий от обычных Galaxy S10+ нет: та же камера, экран, процессор и прочие модули.

Керамические Galaxy S10+ в двух цветах – черном и белом
Керамические Galaxy S10+ в двух цветах – черном и белом
Фото: Android Central

Специальная версия Galaxy S10+ с памятью в 1 ТБ предлагается в двух цветовых вариантах: черном и белом. С 22 апреля и по 14 мая действует специальное предложение, в рамках которого за покупку Galaxy S10+ 1 ТБ в подарок выдают беспроводные наушники Galaxy Buds.

Смотрите также в сюжете о секретных функциях защиты смартфонов:

Напомним, что ранее Google продавал смартфоны Pixel 3 по смешным ценам в Европе. Также мы составляли рейтинг самых выгодных смартфонов апреля.

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Источник: ITC
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