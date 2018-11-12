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Twitter анонсировал появление новой возможности

Время появления такого востребованного функционала пока не объявлено

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:32
Социальная сеть получит возможность редактировать публикации. Фото: EFEfuturo
Социальная сеть получит возможность редактировать публикации. Фото: EFEfuturo

Глава Twitter Джек Дорси анонсировал добавление в сервис микроблогов нового функционала, о котором пользователи просят с самого его появления. В ближайшем будущем в Twitter появится возможность редактировать посты.

Сейчас редактированию не поддаются никакие публикации: как свои посты, так и комментарии. Пользователи уже привыкли к такому ограничению и удаляют свои публикации в Twitter в случае допущения ошибки, но при этом теряются все лайки и решары.

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Руководитель отметил, что функция исправления текста будет работать исключительно ограниченное время после публикации, чтобы дать возможность быстро подправить текст в течение пары часов.

"Наши пользователи хотели бы исправлять свои твиты, потому что делают часто ошибки", — прокомментировал Дорси.

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Время появления такого востребованного функционала пока не объявлялось, но работы над его внедрением уже ведутся. Впервые о добавлении соответствующей кнопки руководство Twitter заговорило еще 2016 году.

Напомним, что ранее в Twitter девушка вопросом о компьютерах вызвала депрессию у миллионов пользователей.  Также популярный мессенджер запустили на кнопочных телефонах

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Источник: iguides.ru
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