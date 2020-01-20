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У ближайшей звезды к Солнцу нашли еще одну планету

Новая планета получила название Проксима C – она вдвое меньше Нептуна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Проксима Центавра очень близка к нашей Солнечной системе
Проксима Центавра очень близка к нашей Солнечной системе
Фото: Digital Trends

Астрономы обнаружили вторую экзопланету на орбите вокруг ближайшей звезды к нашему Солнцу, Проксимы Центавра. Потенциальный кандидат на третью планету получил название Проксима C.

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Обнаруженная планета обладает массой примерно вдвое меньшей, чем у Нептуна, и вращается вокруг звезды на расстоянии в 1,5 раза больше, чем между Землей и Солнцем. Несмотря на небольшое по меркам космоса расстояние до светила, на Проксиме С очень холодно. Если у этой планеты нет атмосферы, то температура ее поверхности не превышает -200 градусов по Цельсию. Все потому, что Проксима Центавра является красным карликом, испускающим крайне мало тепла.

"Проскима Центавра похожа на лампочку с низким энергопотреблением или что-то в этом роде. Она очень холодная и не в состоянии нагреть свои планеты", – объясняет профессор астрофизики в Университете Хартфордшира Хью Джонс.

Первое доказательство существования Проксимы C появилось в 2019 году, когда астрономы из Университета Турина, Италия, и Университета Крита, Греция, использовали инструмент, называемый HARPS, для наблюдения системы Проксима Центавра. Они наблюдали отчетливое "колебание" звезды, предполагая, что планета вращается вокруг светила и тянет ее назад и вперед из-за ее гравитации. Изначально колебание фиксировалось настолько незначительно, что его принимали за погрешность измерений.

Чтобы определить присутствие планеты с большей точностью, группа исследователей со всего земного шара проанализировала свет, исходящий от Проксимы Центавра, изучая его "спектр". Используя эту технику, исследователи смогли узнать о том, из чего состоит звезда, и определить движения колебаний, чтобы увидеть гравитационное притяжение планеты. Используя как новые наблюдения, так и повторный анализ более ранних наблюдений, команда смогла найти убедительные доказательства того, что еще одна планета фактически вращалась вокруг звезды.

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Команда надеется, что более точные телескопы в будущем смогут подтвердить существование новой планеты-кандидата. Более того, Джонс считает, что это идеальное место для отправки роботов в течение одного или двух поколений. Проксима Центавра очень близка к нашей Солнечной системе. Однако это только в галактическом масштабе. Расстояние до этой ближайшей звездной системы составляет "всего" 4,2 световых года. Если расстояние между Землей и Солнцем составляло бы 1 см, то Проксима Центравра находилась бы на расстоянии в 11 км.

Напомним, что ранее в Солнечной системе нашли самую далекую планету. В то же время в космосе нашли "сундуки с сокровищами" размером с планету.

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Источник: Digital Trends
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