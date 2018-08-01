У человека обнаружили новые клетки странной формы

Новые клетки получили название по новой геометрической форме – скутоид (scutoid)

Новые клетки оказались самыми необычными из когда-либо обнаруженных. Фото: Compute Canada

Несмотря на огромный прогресс современной науки, человеческий организм не исследован до конца. К примеру, группе исследователей из США удалось обнаружить у человека совершенно новый вид клеток, сообщает издание Nature Communications.

Клетки эти оказались не похожими на любые известные ранее, а их форма оказалась настолько необычной, что их назвали по их внешнему виду.

Новые клетки получили такое же название, как и новообнаруженная геометрическая форма – скутоид (scutoid). Найдены они в тканях эпителия – они обеспечивают гибкость и плотность его структуры.

Новая геометрическая форма и живая клетка – Скутоид DailyMail

Ранее считалось, что эпителиальные клетки в основном имеют форму призмы или усеченной пирамиды.

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Для более подробного их изучения, ученые смоделировали строение клеток скутоидов при помощи диаграммы Вороного.

Результатом оказалось подтверждение обнаруженных клеток. Моделирование доказало, что в плотной ткани должны присутствовать не только призмы и усеченные пирамиды, но и клетки более сложной формы.

Моделирование новообнаруженных клеток DailyMail

Для выполнения возложенных на них функций, клеткам необходимо было иметь 5 или 6 граней, одна из которых была бы треугольной формы.

Свое название скутоид получил от латинского слова scutellum – треугольной хитиновой пластины насекомых, которую можно без труда увидеть, например, на спине клопов.

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Более того, подобные клетки были обнаружены не только у человека, но и в тканях некоторых других живых существ. Например, они были обнаружены в слюнных железах дрозофил и тканях зародышей рыб данио-рерио.

Обнаруженные клетки помогут ученым в будущем усовершенствовать методы выращивания искусственных органов для трансплантации.