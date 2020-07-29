Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Власти США призывают немедленно удалить TikTok со своих смартфонов

Сегодня, 17:05

Адвокат Джо Байдена, Дана Ремус, призвала сотрудников предвыборного штаба удалить TikTok

Невероятно популярный TikTok оскандалился во многих странах за шпионаж за пользователями. Приложение уже было запрещено несколькими американскими агентствами и военными подразделениями. Теперь предвыборному штабу Джо Байдена было приказано немедленно прекратить использование приложения на рабочих и личных смартфонах, полностью удалив его, сообщает CNN.

Из-за "эффекта Стрейзанд" пользовательская база TikTok за последний год увеличилась до более чем 1,5 миллиардов загрузок. Таким образом популярный видеосервис стал седьмым по количеству загруженных приложений с 2010 года. По состоянию на 2020 год у сервиса есть более 800 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Смотрите также в сюжете о том, как Полякова монетизирует себя в интернете:

Несмотря на успех, TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, столкнулась с проблемами конфиденциальности. Ранее компанию оштрафовали на 5,7 млн долларов за незаконный сбор личной информации детей. Он также был предметом внимания со стороны национальной безопасности США и был запрещен военно-морским флотом, армией, департаментами государственной и национальной безопасности. Белый дом также рассматривает вопрос о запрете.

Теперь адвокат бывшего вице-президента Байдена, Дана Ремус, призвала сотрудников "воздерживаться от загрузки и использования TikTok на рабочих и личных устройствах" из-за опасений по поводу безопасности и конфиденциальности данных. Жесткая рекомендация появилась после предупреждения сотрудников Демократического национального комитета и Республиканского национального комитета удалить приложение со смартфонов.

В начале июля Amazon запретила своим сотрудникам использовать TikTok из-за "угроз безопасности". Эксперты обнаружили, что приложение копирует содержимое буфера обмена пользователей iOS. По словам ByteDance, эта особенность является функцией защиты от спама. Позже в компании извинились, и отменили свое решение, назвав его ошибочным.

Помимо того, что TikTok запрещает огромное число организаций, он недавно был "выброшен" из крупнейшего своего рынка – Индии. По мере нарастания напряженности в отношениях между Китаем и Индией, последняя запретила 59 приложений китайского производства из-за проблем с безопасностью.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-11 популярных треков в TikTok. Также мы рассказывали, в чем США обвиняют Huawei: коммерческий шпионаж, обход санкций и прослушка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Google проложит новый интернет-кабель по дну Атлантического океана: видео Стало известно, сдавал ли Байден тест на коронавирус Кибератака на 10 миллионов вызвала массовый сбой GPS-сервисов Garmin Владельцы Android массово бегут к Apple на iPhone SE
интернет безопасность шпионаж смартфоны приложение Джо Байден TikTok
Источник: CNN
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: сочная фитнес-модель Аманда Маноэла
Велосипедистка дня: сочная фитнес-модель Аманда Маноэла
Мирослава Карпович переехала к Павлу Прилучному: Я тут хозяйка!
Мирослава Карпович переехала к Павлу Прилучному: Я тут хозяйка!
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Определен самый ранний симптом COVID-19
Определен самый ранний симптом COVID-19

Популярные статьи

Сегодня, 17:13Events

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Сегодня, 12:55Fun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

Вчера, 12:08Fun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Джамала показала фото из отпуска в Турции и пожаловалась на материнство

Вчера, 09:45Events

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

Вчера, 08:05Events

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

Вчера, 07:35Events

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

Вчера, 07:02Психология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

Вчера, 05:55Fun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

27 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

27 июляШоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

27 июляEvents

Ильин день-2020: дата, история и традиции

27 июляFun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

27 июляЭксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

27 июляFun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

27 июляТехно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Новости партнеров

Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Смачна пшоняна каша: як правильно приготувати корисну крупу
Смачна пшоняна каша: як правильно приготувати корисну крупу
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
7 знаменитостей, которые рано стали мамами
7 знаменитостей, которые рано стали мамами
В чому користь. Як і кому потрібно їсти гострий перець
В чому користь. Як і кому потрібно їсти гострий перець
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Помидоры дольками без стерилизации на зиму
Помидоры дольками без стерилизации на зиму
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять