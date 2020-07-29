Власти США призывают немедленно удалить TikTok со своих смартфонов

Адвокат Джо Байдена, Дана Ремус, призвала сотрудников предвыборного штаба удалить TikTok

Невероятно популярный TikTok оскандалился во многих странах за шпионаж за пользователями. Приложение уже было запрещено несколькими американскими агентствами и военными подразделениями. Теперь предвыборному штабу Джо Байдена было приказано немедленно прекратить использование приложения на рабочих и личных смартфонах, полностью удалив его, сообщает CNN.

Из-за "эффекта Стрейзанд" пользовательская база TikTok за последний год увеличилась до более чем 1,5 миллиардов загрузок. Таким образом популярный видеосервис стал седьмым по количеству загруженных приложений с 2010 года. По состоянию на 2020 год у сервиса есть более 800 миллионов активных пользователей ежемесячно.

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Несмотря на успех, TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, столкнулась с проблемами конфиденциальности. Ранее компанию оштрафовали на 5,7 млн долларов за незаконный сбор личной информации детей. Он также был предметом внимания со стороны национальной безопасности США и был запрещен военно-морским флотом, армией, департаментами государственной и национальной безопасности. Белый дом также рассматривает вопрос о запрете.

Теперь адвокат бывшего вице-президента Байдена, Дана Ремус, призвала сотрудников "воздерживаться от загрузки и использования TikTok на рабочих и личных устройствах" из-за опасений по поводу безопасности и конфиденциальности данных. Жесткая рекомендация появилась после предупреждения сотрудников Демократического национального комитета и Республиканского национального комитета удалить приложение со смартфонов.

В начале июля Amazon запретила своим сотрудникам использовать TikTok из-за "угроз безопасности". Эксперты обнаружили, что приложение копирует содержимое буфера обмена пользователей iOS. По словам ByteDance, эта особенность является функцией защиты от спама. Позже в компании извинились, и отменили свое решение, назвав его ошибочным.

Помимо того, что TikTok запрещает огромное число организаций, он недавно был "выброшен" из крупнейшего своего рынка – Индии. По мере нарастания напряженности в отношениях между Китаем и Индией, последняя запретила 59 приложений китайского производства из-за проблем с безопасностью.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-11 популярных треков в TikTok. Также мы рассказывали, в чем США обвиняют Huawei: коммерческий шпионаж, обход санкций и прослушка.

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