У галактики Зонтик открылось жестокое прошлое: фото

Команда телескопа Хаббл поделилась свежим изображением галактики NGC 4651, которая скрывает крайне жестокое прошлое

Космический телескоп Хаббл продемонстрировал очередное изображение одной из самых странных и удивительных достопримечательностей нашей Вселенной. На свежем снимке изображена спиральная галактика NGC 4651, известная как "Галактика Зонтик" (Umbrella). Хотя галактика визуально выглядит безмятежно и мирно, поскольку она кружится в огромной, тихой и холодной пустоте космоса, у нее скрывается крайне жестокое прошлое.

"Не обманывайте себя – она ​​хранит настоящий насильственный секрет. Считается, что эта галактика поглотила меньшую галактику, чтобы превратиться в огромную большую и красивую спираль, которую мы наблюдаем сегодня", – пишут астрономы проекта телескопа Хаббл.

Галактика NGC 4651 хранит древний насильственный секрет Фото: NASA

По мнению ученых, давным-давно у NGC 4651 была галактика-спутник. Но карликовая галактика подошла слишком близко к своему большему соседу и была разорвана гравитационными силами, а остатки были поглощены "Зонтом".

Сегодня галактика NGC 4651 известна из-за своей структуры, напоминающей по форме зонт, которая простирается наружу от основного тела галактики. Эту структуру нельзя увидеть на полученном изображении, но она отчетливо видна на старом и более масштабном фото. Огромная структура, называемая "приливным потоком", простирается на 100 тысяч световых лет от галактического диска и состоит из следов древней галактики-спутника.

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Считается, что эти потоки, состоящие из звезд и газа, могут в конечном итоге образовывать протяженные диски, как у галактики Андромеды. Но в случае с "Зонтиком", поток был оторван от основного галактического диска, и в конечном итоге он распространился, чтобы сформировать знакомую нам форму.

Более масштабный вид галактики NGC 4651 – заметна структура в виде зонта Фото: NASA

NGC 4651 расположена на расстоянии от 35 до 72 млн световых лет от Млечного пути и является частью Скопления Девы — ближайшего к нам крупного галактического кластера. При наличии любительского телескопа ее даже можно увидеть, но не в таком огромном приближении, как это делает Хаббл.

Напомним, что ранее астрономы зафиксировали, как комета-пришелец начала разрушаться. Также ученые обнаружили новый вид черных дыр.

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