У Huawei Mate 40 обнаружена фантастическая особенность

Huawei Mate 40 получит сенсорное кольцо на тыльной стороне корпуса для управления разнообразными функциями смартфона

На днях Huawei объявила о готовности выпустить свой новый флагман Huawei Mate 40. Однако точной даты анонса китайский производитель пока не называет. Ситуация с Mate 40 напоминает Apple с ее iPhone 12, презентация которого была перенесена на октябрь 2020 года из-за коронавируса.

Huawei Mate 40 тоже анонсируют в октябре, несмотря на пессимистичные прогнозы относительно переноса о том, что смартфон перенесут на 2021 год. Об этом утверждает опубликованный инсайдером Роландом Квандтом в Twitter рекламный плакат с датой.

Дата презентации смартфона на плакате Фото: iTechUA

Инсайдер не только опубликовал снимок рекламного плаката с указанием сроков премьеры новинок, но и поделился серией рендеров, которые раскрывают одну из них оригинальных конструктивных особенностей смартфона.

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Ожидается, что Huawei Mate 40 будет работать на базе 5-нм процессора. Вероятно, речь о фирменном чипе Kirin 9000 с интегрированным 5G-модемом. Кроме того, инсайдер опубликовал подборку рендеров, которые демонстрируют необыкновенную функцию блока основной камеры новинок.

Huawei Mate 40 Фото: iTechUA

Ожидается, что с помощью сенсорного кольца, обрамляющая тыльную модуль гаджета пользователи смогут регулировать громкость, настраивать масштабирование и управлять другими функциями устройства с помощи жестов. Также в смартфонах ожидаются флагманские камеры с оптическим зумом и поддержка 66-ваттной проводной зарядки.

Huawei Mate 40 Фото: iTechUA

Напомним, что в прошлом году Huawei в сентябре представила смартфон Mate 30 без поддержки Google. В то же время Huawei объявила о замене Android на своих смартфонах.

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