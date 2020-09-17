Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У Huawei Mate 40 обнаружена фантастическая особенность

Сегодня, 13:05

Huawei Mate 40 получит сенсорное кольцо на тыльной стороне корпуса для управления разнообразными функциями смартфона

На днях Huawei объявила о готовности выпустить свой новый флагман Huawei Mate 40. Однако точной даты анонса китайский производитель пока не называет. Ситуация с Mate 40 напоминает Apple с ее iPhone 12, презентация которого была перенесена на октябрь 2020 года из-за коронавируса.

Huawei Mate 40 тоже анонсируют в октябре, несмотря на пессимистичные прогнозы относительно переноса о том, что смартфон перенесут на 2021 год. Об этом утверждает опубликованный инсайдером Роландом Квандтом в Twitter рекламный плакат с датой.

Дата презентации смартфона на плакате
Дата презентации смартфона на плакате
Фото: iTechUA

Инсайдер не только опубликовал снимок рекламного плаката с указанием сроков премьеры новинок, но и поделился серией рендеров, которые раскрывают одну из них оригинальных конструктивных особенностей смартфона.

Смотрите также в сюжете о том, кто из звезд шоу-бизнеса не может жить без телефона:

Ожидается, что Huawei Mate 40 будет работать на базе 5-нм процессора. Вероятно, речь о фирменном чипе Kirin 9000 с интегрированным 5G-модемом. Кроме того, инсайдер опубликовал подборку рендеров, которые демонстрируют необыкновенную функцию блока основной камеры новинок.

Huawei Mate 40
Huawei Mate 40
Фото: iTechUA

Ожидается, что с помощью сенсорного кольца, обрамляющая тыльную модуль гаджета пользователи смогут регулировать громкость, настраивать масштабирование и управлять другими функциями устройства с помощи жестов. Также в смартфонах ожидаются флагманские камеры с оптическим зумом и поддержка 66-ваттной проводной зарядки.

Huawei Mate 40
Huawei Mate 40
Фото: iTechUA

Напомним, что в прошлом году Huawei в сентябре представила смартфон Mate 30 без поддержки Google. В то же время Huawei объявила о замене Android на своих смартфонах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Озвучена цена, характеристики и дата выхода iPhone 12 LG создала самый невероятный смартфон в мире: фото Смартфоны Xiaomi получили функцию измерения пульса необычным способом Motorola возродила культовый смартфон-легенду из 2000-х: фото
смартфоны функции процессор Huawei
Источник: iTechUA
Реклама

Новости партнеров

"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: фото

Вчера, 13:38Fun

Ученые раскрыли тайну найденного на дне Балтийского моря 400-летнего корабля: видео

Вчера, 12:06Шоу-бизнес

Победившая онкологию Алла Мазур снялась для глянца без парика: фото

Вчера, 07:26Психология

Гороскоп на сегодня 16 сентября: у Овна хороший день для планирования, а Тельцам нужно избегать резких движений

Вчера, 05:05Events

16 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 сентябряWellness

Инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке

15 сентябряСтиль

Елена Зеленская удивила элегантным нарядом от Кати Сильченко: первая леди посетила Австрию

15 сентябряТехно

Hyundai ошеломила дизайном новой модели Tucson 2021: фото, видео

15 сентябряШоу-бизнес

Королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием, показав его редкие фото

15 сентябряШоу-бизнес

"Сексуальность женщины с возрастом расцветает": Ольга Сумская показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии

15 сентябряEvents

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

15 сентябряШоу-бизнес

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как семья актера переживает его тюремное заключение

15 сентябряFun

"Путешественница во времени?" Девушка на фото 1973 года удивила Сеть современной внешностью

15 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 15 сентября: у Весов будет хорошее настроение, а Скорпион столкнется с трудностями

14 сентябряШоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк раскрыл шокирующие факты их разрыва

Новости партнеров

Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Девушка дня. Артистичная пассия Александра Сватка
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять