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Instagram – 10 лет! Появилась функция смены иконки: как это сделать

Сегодня, 14:17

Instagram разрешит на месяц поставить свою прежнюю иконку Polaroid

Приложение Instagram впервые было запущено десять лет назад – 6 октября 2010 года. Чтобы отметить это событие, Instagram добавили пасхалку, позволяющую менять иконку приложения на главном экране.

Об этом сообщили TheVerge.

Теперь можно изменить значок приложения на классический дизайн в стиле Polaroid, который использовался ранее более пяти лет. Существуют также другие вариации иконки, включая цвета радуги Pride и черно-белые варианты.

Instagram
Instagram
Фото: Reuters

Как изменить иконку Instagram

  1. Обновите приложение до последней версии
  2. Перейдите к настройкам
  3. Проведите по экрану вниз, чтобы отобразить эмодзи
  4. Выберете новый логотип приложения

Длинного свайпа вниз достаточно, чтобы открыть секретное меню и увидеть сообщение от Instagram. Теперь вы сможете выбрать новую иконку.

В видео ниже показан пример того, как это сделать:

Если логотип приложения остается прежним, попробуйте перезагрузить телефон и повторить все действия снова.

Похоже, иконки будут доступны только в октябре. Сообщение Instagram гласит: "В этом месяце мы приглашаем вас изменить логотип приложения на свой любимый", так что не привязывайтесь к новым значкам слишком сильно.

Обновление приложения также включает в себя и другие функции: личную карту и архив ваших историй за последние три года.

Ранее мы рассказывали, что 94-летний ведущий побил рекорд Дженнифер Энистон в Instagram. Также вам может быть интересен рейтинг популярности украинских спортсменов – ТОП-100 по подписчикам в Instagram.

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