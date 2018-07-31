У iPad 2018 обнаружили раздражающую особенность
Новые функции могут не понравиться большинству пользователей
У грядущего планшета Apple iPad Pro 2018 появятся функции, которые не понравятся большинству пользователей, сообщает издание Macotakara.
Судя по инсайдерской информации, будущий флагман iPad Pro 2018 получит еще более тонкие рамки и новую систему распознавания лиц Face ID, впервые представленную в iPhone X.
Macorakara отмечает, флагманский смартфон Apple определяет владельца только вертикальном положении.
В свою очередь, iPad, как правило, располагают в ландшафтном режиме для комфортного серфинга в интернете, а значит пользователю придется вращать устройство для того, чтобы разблокировать его.
Возможно, чтобы решить данную проблему, Apple расположит сложные TrueDepth- камеры по всему периметру iPad Pro 2018, что, несомненно, приведет к удорожанию устройства.
В общем, оба способа могут негативно отразиться на пользовательском опыте с iPad Pro 2018, что вызовет у будущих владельцев лишь раздражение.
Напомним, что ранее Apple объявили цену iPhone X для бедных, а также в Интернете всплыли первые фото iPhone 9.