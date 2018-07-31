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У iPad 2018 обнаружили раздражающую особенность

Новые функции могут не понравиться большинству пользователей

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:37
Будущие владельцы Apple iPad 2018 столкнутся струдностями. Фото: Mashable.com
Будущие владельцы Apple iPad 2018 столкнутся струдностями. Фото: Mashable.com

У грядущего планшета Apple iPad Pro 2018 появятся функции, которые не понравятся большинству пользователей, сообщает издание Macotakara.

Судя по инсайдерской информации, будущий флагман iPad Pro 2018 получит еще более тонкие рамки и новую систему распознавания лиц Face ID, впервые представленную в iPhone X.

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Face ID корректно работает лишь в вертикальном положении
Shazoo

Macorakara отмечает, флагманский смартфон Apple определяет владельца только вертикальном положении.

В свою очередь, iPad, как правило, располагают в ландшафтном режиме для комфортного серфинга в интернете, а значит пользователю придется вращать устройство для того, чтобы разблокировать его.

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Большинство пользователей использует ландшатфтный режим iPad, неудобный для Face ID
CNET.com

Возможно, чтобы решить данную проблему, Apple расположит сложные TrueDepth- камеры по всему периметру iPad Pro 2018, что, несомненно, приведет к удорожанию устройства.

В общем, оба способа могут негативно отразиться на пользовательском опыте с iPad Pro 2018, что вызовет у будущих владельцев лишь раздражение. 

Напомним, что ранее Apple объявили цену iPhone X для бедных, а также в Интернете всплыли первые фото iPhone 9.

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Источник: MacDigger
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