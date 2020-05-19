У iPhone 11 обнаружили способность к рентгену: фото

Энтузиасты выяснили, что сверхъестественными способностями обладает любой iPhone с сенсором Face ID

Забавным наблюдением поделилось сообщество Reddit касательно современных смартфонов, а именно их фотокамер. Энтузиасты выяснили сперва, что камера OnePlus 8 Pro способна видеть сквозь пластик, стекло или даже ткань. Однако позже выяснилось, что такими сверхъестественными способностями обладает любой iPhone с сенсором Face ID.

Своим наблюдением поделился программист Гильермо Рэмбо в своем Twitter-аккаунте. Он опытным путем выяснил, что датчик TrueDepth способен к некому подобию "рентгена". Он также опубликовал фотографии с демонстрацией этой возможности, как смартфон способен видеть сквозь такие же материалы, как OnePlus 8 Pro.

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Стоит отметить, что iPhone и OnePlus 8 Pro не единственные в своем роде – на такой фокус способен любой мобильный аппарат с инфракрасным датчиком. Помимо этого, сообщается, что возможность делать "рентгеновские" снимки с помощью iPhone заблокирована на софтовом уровне. Доступ к этой функции могут получить только разработчики или пользователи с Jailbreak (взломанными устройствами).

Напомним, что ранее Samsung собирался выпустить смартфон со 150-мегапиксельной фотокамерой. В то же время Apple iPhone отказываются покупать – продажи рухнули на 77%.

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