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Бедная комплектация: у iPhone 12 не будет зарядки и наушников

Сегодня, 09:05

Владельцы Phone 12 будут вынуждены тратить дополнительные деньги на покупку дорогой зарядки и наушников

Этой осенью Apple выпустит iPhone 12 с самой бедной комплектацией из всего модельного ряда. По словам инсайдера и аналитика Минг-Чи Куо, компания сэкономит на комплекте поставки, чтобы сдержать ценник смартфона. О том, что беспроводных наушников в коробке с iPhone 12 ждать не стоит, слухи ходили давно. Но, по словам аналитика, в комплекте со смартфоном не будет даже проводной гарнитуры, сообщает 9to5Mac.

Более того, в комплекте со iPhone 12 не будет поставляться даже 20 Вт адаптер для зарядки. Вместо этого он будет продаваться отдельно в качестве дополнительной опции. Аналитик полагает, что Apple прекращает выпуск текущих зарядных устройств мощностью 5 и 18 Вт в пользу новой модели мощностью 20 Вт, но ее дороговизна не позволит ее продавать вместе со смартфоном. Также нет информации касательно наличия кабеля Lightning в комплекте.

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Куо говорит, что отсутствие базовых аксессуаров поможет Apple скомпенсировать стоимость сетевых компонентов iPhone 12, а именно недешевого модуля 5G. В итоге iPhone 12 будет продаваться по цене, аналогичной iPhone 11. 9to5Mac добавляет, что отсутствие наушников и адаптера питания может также уменьшить размер упаковки, что поможет снизить транспортные расходы.

Apple никак не прокомментировала прогнозы Минг-Чи Куо. И хотя он также не подтвердил названия будущих телефонов или сроки их выхода в продажу, в любом случае, этой осенью Apple однозначно представит мобильные новинки. Также ожидаемая осенняя презентация iPhone 12 может пройти в режиме онлайн.

Напомним, что ранее аналитики предположили, что iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4. Таким образом, iPhone 12 станет последним "классическим" смартфоном Apple.

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Источник: 9to5Mac
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