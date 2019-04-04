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У киевлянина украли биткоинов на 258 тысяч долларов

Во время ремонта iPhone в США у украинца украли с iPhone 28 биткоинов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:41
Владелец до сих пор не понимает, как это могло случиться
Владелец до сих пор не понимает, как это могло случиться
Фото: Pixabay

У киевского программиста, проживающего в Бруклине, внезапно пропали с Bitcoin-кошелька 28 биткоинов (258 тысяч долларов). Случилось это во время ремонта своего iPhone, который Игорь (пострадавший просит не раскрывать личные данные) сдал в сервисный центр. На старом было установлено приложение для хранения криптовалюты. Программист рассказал редакции AIN.UA подробности этой неприятной истории.

Случилась эта неприятная история в марте 2018 года – за год вернуть пропавшие средства успехом не увенчались. Не смогли парню помочь даже в сервисе поддержки клиентов Apple, куда программист обратился год назад. На днях ему пришел ответ о том, что "компания ничем не может помочь".

Заявление на ремонт iPhone пострадавшего программиста
Заявление на ремонт iPhone пострадавшего программиста
Фото: ain.ua

В смартфоне не работал Wi-Fi-модуль, поэтому владельцу на время ремонта выдали новый iPhone. В середине апреля владелец обнаружил, что на новом устройстве странно работает iCould.

"Пропадали контакты. Особенно странным стало то, то в закладке "Избранное" отображались не люди, а номера телефонов – такое сделать на iPhone невозможно, кроме как добавить человека и удалить его из списка контактов. Кроме прочего, появлялся старый телефон, но локацию установить не успел", − рассказал он редакции AIN.UA.

"Воры" оставили только 0,5 BTC (2645 долларов)

На старом смартфоне Игорь использовал приложение BITPAY для хранения криптовалюты – форк COPAY, по его словам, он считался достаточно безопасным и не хранит ключи на сервере. Ключ восстановления он хранил в заметках Notes под сложным паролем.

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На новом смартфоне приложение BITPAY начало работать с перебоями, тормозило и зависало на стадии импортирования кошелька. После того, как владелец зафиксировал проблему и отправил ее в поддержку, переустановил приложение, ему удалось зайти в приложение, однако на балансе вместо 28 BTC уже был 0 – средства вывели с кошелька 16 апреля 2018 года. Владельцу выслали "благодарность" в размере 0,5 BTC, а оставшиеся биткоины разделили по 2 BTC и вывели на различные кошельки биржи BINANCE.

Зависание приложения BITPAY

Владелец до сих пор не понимает, как это могло случиться. На старом смартфоне стоял PIN-код и FaceID, в BITPAY также был установлен FaceID. В поддержке Apple не ответили на запросы владельца и не предоставили информации о том, какие устройства и когда авторизировались или были в онлайне. Ситуация не поменялась и спустя год. iCloud на новом смартфоне до сих пор работает с перебоями: не записывает контакты, а некоторые записывает по несколько раз.

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Напомним, что ранее со счетов авторов вируса WannaCry пропали все деньги. Также вчера биткоин резко подорожал, но эксперты не понимают почему.

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Источник: ain.ua
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