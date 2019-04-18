У Microsoft Xbox One вырезали привод для дисков

Microsoft отказался от оптического привода в Xbox One S All-Digital Edition, чтобы снизить цену на приставку

Xbox One S без привода появится в продаже 7 мая Фото: Windows Central

Microsoft представила свою игровую приставку Xbox One S без оптического привода для компакт-дисков формата Blue-Ray. Урезанная модель получила название Xbox One S All-Digital Edition. По мнению производителя, такое решение позволило значительно удешевить игровую систему.

Xbox One S All-Digital Edition Фото: Windows Central

Внешне Xbox One S Digital Edition без привода выглядит как обычная приставка, но все игры загружаются только через интернет на встроенный жесткий диск объемом 1 ТБ. Вместе с приставкой уже будут поставляться такие игры, как Minecraft, Sea of Thieves и Forza Horizon 3, а также один беспроводной геймпад.

Xbox One S All-Digital Edition Фото: Windows Central

В США Xbox One S All-Digital Edition уже доступна для предзаказа, цена — 250 долларов (6700 гривен). Открытая продажа начнется с 7 мая. В Украине официально Xbox One S без привода продаваться не будет.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться играя в компьютерные игры:

Напомним, что ранее Sony рассекретила главные особенности PlayStation 5. В то же время Microsoft тайно разрабатывает игровые приставки нового поколения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram