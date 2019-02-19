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У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Компьютер Apple IIe оказался в рабочем состоянии, несмотря на огромное время бездействия

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Apple IIe был третьей моделью персональных компьютеров Apple
Apple IIe был третьей моделью персональных компьютеров Apple
Фото: wikipedia

Житель Нью-Йорка профессор Джон Пфафф по время уборки на чердаке дома своих родителей обнаружил среди кучи хлама полноценный "древний" компьютер Apple IIe, пролежавший в пыли больше 30 лет. Несмотря на то что находка годами находилась в одном месте и не включалась, компьютер оказался вполне рабочим.

При включении первое сообщение Apple IIe потребовало вставить в него дискету с сохранениями видеоигры Adventureland, в которые он играл более 30 лет назад. Застряв на одном уровне, Джон сделал сохранение трудного места и с тех пор даже не вспоминал об этом.

Apple IIe 1983 года выпуска
Apple IIe 1983 года выпуска
Фото: wikipedia

Профессор также обнаружил на дискете еще несколько старых игр, в том числе Millionware, Olympic Decathlon и Neuromancer. Кроме того, профессор нашел письмо, которое отец напечатал ему в 1986 году, когда ему было 11 лет и он находился в летнем лагере.

Джон Пфафф утверждает, что компьютер по-прежнему работает как новый, хотя пластик на корпусе вычислительного блока, дисководов и монитора изрядно пожелтел от времени. Однако в рабочем состоянии такой компьютер можно продать на Ebay, где коллекционеры могут дать за него не менее 4000 долларов, в зависимости от комплектации, так что это настоящее "сокровище" для ценителей винтажных вещей.  

Подобные ретро-компьютеры можно дорого продать коллекционерам
Подобные ретро-компьютеры можно дорого продать коллекционерам
Фото: TechSpot

Apple IIe был третьей моделью персональных компьютеров Apple. Он выпускался в различных модификациях с 1983 по 1993 годы и стоил от 1395 до 1995 долларов (5000 долларов сейчас с учетом инфляции) в зависимости от комплектации. Его характеристики по современным меркам выглядят очень скромно: процессор с тактовой частотой 1 МГц, 64 килобайта оперативной памяти с возможностью расширения до 1 мегабайта и накопитель на 16 килобайт с возможностью использования кассет и дискет.

В Брюсселе стартовали винтажные распродажи:

Напомним, что ранее в Интернете вырос спрос на видеокассеты VHS – некоторые экземпляры можно продать за 40 долларов. А недавно первый компьютер Стива Джобса выставили на продажу за 800 тысяч долларов. 

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Источник: TechSpot
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