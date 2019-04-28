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У NASA появился план по защите Земли от падения астероида

NASA и Европейское космическое агентство собираются для поиска решений по противодействию космическим угрозам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:26
NASA должны будут отреагировать на "реалистичный, но вымышленный сценарий"
NASA должны будут отреагировать на "реалистичный, но вымышленный сценарий"
Фото: Pixabay

Если вдруг астероид неминуемо будет падать на Землю, существует ли какой-либо экстренный план по противодействию космической катастрофе? Именно этот вопрос NASA, Европейское космическое агентство и Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в мае будут обсуждать на Конференции по планетарной обороне 2019 года.

Во время пятидневной конференции NASA и ее партнеры планируют принять участие в симуляции опасности падения астероида, чтобы оценить различные сценарии реагирования в подобных ситуациях.

"Имитация чрезвычайной ситуации обычно используется при планировании противодействию стихийным бедствиям, которая помогает информировать различные органы власти о важных аспектах возможной катастрофы, а также определить проблемы для успешного реагирования в будущем", – говорит NASA.

В специальном упражнении NASA и ее партнеры должны будут отреагировать на "реалистичный, но вымышленный сценарий" под названием PDC 2019. Для симуляции будут отобраны потенциально опасные объекты из таблицы NEO, у которых есть шанс 1 из 100 столкнуться с Землей с ближайшем будущем. Вооружившись всей гипотетической информацией, учение призвано определить, как различные организации и правительства будут справляться с ситуацией по мере ее развития.

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Ранее NASA уже участвовали в шести подобных учениях, но каждый сценарий отличался. Судя по предыдущему опыту, агентство заметило, что акцент не всегда делается на деталях астероида и его составе, хотя это очень важно, поскольку любая зацепка может в итоге стать роковой как для решения проблемы, так и для ее усугубления.

Поэтому крайне необходимо как можно раньше разработать точный план по противодействию угрозы из космоса, который если не решит проблему, то хотя бы снизит риски для человечества. По крайней мере, NASAне будут так сильно паниковать, если астероид действительно упадет на Землю.

Смотрите также в сюжете о том, как к земле приближается астероид размером с дом:

Напомним, что ранее в NASA были обеспокоены тем, что астероиды падают на Землю все чаще. В то же время на границе Солнечной системы найден артефакт из "мира мертвых".

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Источник: Mashable
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