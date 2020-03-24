PlayStation 5 будет совместима с огромным количеством игр от PlayStation 4

Марк Церни на презентации неверно истолковал количество игр по обратной совместимости в качестве примера прогресса разработки PlayStation 5

На прошлой неделе архитектор PlayStation Марк Церни на скандальной презентации заявил, что новая PlayStation 5 будет обратно совместима с "почти всеми ТОП-100" играми PS4 при запуске. У аудитории игроков такие слова вызвали недопонимание, будто Sony собирается отказаться от своего обещания поддерживать все игры PlayStation 4. Однако Sony опровергла все слухи.

В понедельник PlayStation обновила техническую информацию, решив проблемы обратной совместимости. По словам старшего вице-президента Sony по планированию и управлению платформами Хидеаки Нишино, PS5 должна поддерживать "подавляющее большинство" игр PlayStation 4 в количестве не менее 4 тысяч тайтлов.

"Мы приложили немало усилий, чтобы наши фанаты играли в лучшие игры на PS5. Мы считаем, что подавляющее большинство из 4 тысяч игр от PlayStation 4 будут воспроизводиться на PS5", – заявил вице-президент Sony.

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Нишино-Сан также заявил, что игры PlayStation 4 должны работать в разы лучше на игровой приставке следующего поколения. Обратно-совместимые видеоигры должны выиграть от повышенной частоты кадров на PS5, а также возможность выводиться в более высоком разрешении. В настоящее время Sony находится в процессе тестирования игр для PS4 на новом оборудовании, что привело к неверному пониманию заявления Марка Церни.

Тот самый скандальный слайд с презентации PlayStation 5 Фото: PlayStation

"В своей презентации Марк Церни представил слайд из 100 самых популярных игр для PS4, демонстрируя, насколько хорошо реализованы наши усилия по обратной совместимости. Мы уже протестировали сотни проектов и готовимся протестировать еще тысячи по мере продвижения к запуску. Мы предоставим обновления по обратной совместимости, а также гораздо больше новостей для PS5 в ближайшие месяцы", – завили Sony.

Похоже, что фанаты могут быть уверены, что большинство, если не все, их текущей игровой библиотеки PlayStation 4 будут бережно перенесены и даже лучше работать в новой системе. Разъяснение было важно, учитывая, что неспособность реализовать обратную совместимость на PlayStation 5 поставит Sony в существенное невыгодное положение по сравнению с Microsoft Xbox Series X, на котором Microsoft пообещала запуск всех игр от прошлых поколений: Xbox One, Xbox 360 и Xbox Original.

Технические характеристики PlayStation 5 Фото: PlayStation

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