PlayStation 5 будет совместима с огромным количеством игр от PlayStation 4
Марк Церни на презентации неверно истолковал количество игр по обратной совместимости в качестве примера прогресса разработки PlayStation 5
На прошлой неделе архитектор PlayStation Марк Церни на скандальной презентации заявил, что новая PlayStation 5 будет обратно совместима с "почти всеми ТОП-100" играми PS4 при запуске. У аудитории игроков такие слова вызвали недопонимание, будто Sony собирается отказаться от своего обещания поддерживать все игры PlayStation 4. Однако Sony опровергла все слухи.
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В понедельник PlayStation обновила техническую информацию, решив проблемы обратной совместимости. По словам старшего вице-президента Sony по планированию и управлению платформами Хидеаки Нишино, PS5 должна поддерживать "подавляющее большинство" игр PlayStation 4 в количестве не менее 4 тысяч тайтлов.
"Мы приложили немало усилий, чтобы наши фанаты играли в лучшие игры на PS5. Мы считаем, что подавляющее большинство из 4 тысяч игр от PlayStation 4 будут воспроизводиться на PS5", – заявил вице-президент Sony.
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Нишино-Сан также заявил, что игры PlayStation 4 должны работать в разы лучше на игровой приставке следующего поколения. Обратно-совместимые видеоигры должны выиграть от повышенной частоты кадров на PS5, а также возможность выводиться в более высоком разрешении. В настоящее время Sony находится в процессе тестирования игр для PS4 на новом оборудовании, что привело к неверному пониманию заявления Марка Церни.
"В своей презентации Марк Церни представил слайд из 100 самых популярных игр для PS4, демонстрируя, насколько хорошо реализованы наши усилия по обратной совместимости. Мы уже протестировали сотни проектов и готовимся протестировать еще тысячи по мере продвижения к запуску. Мы предоставим обновления по обратной совместимости, а также гораздо больше новостей для PS5 в ближайшие месяцы", – завили Sony.
Похоже, что фанаты могут быть уверены, что большинство, если не все, их текущей игровой библиотеки PlayStation 4 будут бережно перенесены и даже лучше работать в новой системе. Разъяснение было важно, учитывая, что неспособность реализовать обратную совместимость на PlayStation 5 поставит Sony в существенное невыгодное положение по сравнению с Microsoft Xbox Series X, на котором Microsoft пообещала запуск всех игр от прошлых поколений: Xbox One, Xbox 360 и Xbox Original.
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