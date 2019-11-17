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У Red Dead Redemption 2 на компьютерах обнаружили игровое "проклятие"

В компьютерной версии Red Dead Redemption 2 обнаружена серьезная проблема, ломающая весь игровой процесс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
В Red Dead Redemption 2 невыносимо играть на мощных компьютерах
В Red Dead Redemption 2 невыносимо играть на мощных компьютерах
Фото: The Verge

Выход Red Dead Redemption 2 на компьютерах разгневал игроков за ошибки, связанные с запуском видеоигры. Но если первые были исправлены путем выхода патчей и драйверов, то новая обнаруженная проблема оказалась куда серьезнее. Удивительно, но в Red Dead Redemption 2 невыносимо играть на слишком быстрых компьютерах – игра буквально ломается из-за высокой частоты кадров. Это "проклятие" преследует многие игры, портированные с игровых приставок.

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Геймеры с высококлассными и мощными компьютерами стоимостью в несколько тысяч долларов, вероятно, знакомы с ситуацией, когда игры начинали себя вести странным образом при высокой частоте обновления кадров. Безусловно, частота кадров в 120, 144 и даже 240 fps предоставляет невероятное ощущение плавности во время игрового процесса, но порой увеличение этого показателя может сыграть злую шутку.

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По словам пользователя Reddit Jimmyoneshot, компьютерный порт Red Dead Redemption 2 оказался подвержен "проклятию" Dark Souls II. Дело в том, что порт Dark Souls II в 2014 году на компьютеры хоть и разблокировал счетчик кадров, но этот факт негативно отразился на геймплее. Игроки обратили внимание, что оружие ломалось значительно быстрее, чем в версии для игровых приставок. Дело в том, что параметр прочности оружия был напрямую связан со частотой кадров, который на Xbox 360 и PS3 колебался в районе 20-45 кадров в секунду. При его повышении до 60 и выше, игра дополнительно усложнялась: оружие быстрее изнашивалось и играть становилось все труднее.

Что касается проблем Red Dead Redemption 2, то показатели жизнедеятельности Артура Моргана напрямую завязаны на частоте кадров. Это означает, что герой истощается быстрее обычного, если параметр превышает стандартные 30 кадров в секунду. Стоит запустить игру со скоростью 60 fps, здоровье, выносливость и веса будут снижаться в 2 раза быстрее. При 120 кадрах в секунду скорость снижения параметров увеличивается в 4 раза и так далее.

Более того, данное решение затрагивает не только метаболизм главного героя, но и погодные эффекты, течение времени и даже прочность оружия. Как считает Jimmyoneshot, ошибку можно исправить, увязав изменения показателей с реальным временем, о этим должны заняться разработчики.

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Печаль в том, что игра со скоростью 60 кадров на секунду или более является одним из основных преимуществ Red Dead Redemption 2 на компьютерах. Теперь получается, чем мощнее у игрока компьютер, тем больше он должен страдать от игрового "проклятия", причем непреднамеренно.

Напомним, что ранее была озвучена дата релиза Grand Theft Auto 6. В то же время Sony официально объявила о выпуске PlayStation 5 в 2020 году с инновационным контроллером.

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Источник: TechSpot
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