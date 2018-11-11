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У Samsung Galaxy S10 решили проблему c камерой для селфи

Новый способ расположения фронтальной фотокамеры положит начало данному тренду

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:28
Фронтальная камера будет расположена по-другому. Фото: Trepup
Фронтальная камера будет расположена по-другому. Фото: Trepup

Компания Samsung выпустит следующий флагманский смартфон Galaxy S10 в начале 2019 года. Инженеры компании нашли оригинальное решение для размещения фронтальной фотокамеры, чтобы отказаться от использования неудобной челки, наподобие iPhone XS.

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Окуляр фронтальной камеры будет прикрыт экранным стеклом для защиты
Фото: Android Headlines

На свежих рендерах будущей модели заметно расположения окуляра фронтальной фотокамеры в виде маленькой дырки в верхнем краю дисплея. Окуляр будет прикрыт экранным стеклом для защиты. Такое решение позволило значительно увеличить коэффициент соотношения экрана и корпуса, приблизив его к 100%.

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Рендер изображения смартфона Samsung Galaxy S10
Фото: Android Headlines

Более того, такое крохотное отверстие не будет мешать работе интерфейса, практически не мешая читать информацию или управлять элементами GUI на экране смартфона.

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Сообщается, что Samsung Galaxy S10 положит начало данному тренду, который должен обеспечить компании преимущество на рынке. Samsung также запустит модели S10 Lite и S10 +. Дебют новинок должен состояться в начале следующего года.

Напомним, что ранее Samsung заявили, что уберут важный элемент у своих смартфоновТакже мобильные устройства Samsung оказались самымыми быстродешевеющими смартфономами в Украине

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Источник: Android Police
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