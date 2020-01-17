Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У Солнечной системы обнаружили гигантскую волну межзвездного газа

Несмотря на относительную близость к Солнечной системе, астрономы заметили волну только сейчас – она все это время была "под носом"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29
Газовая нить была названа "Волной Рэдклиффа"
Газовая нить была названа "Волной Рэдклиффа"
Фото: Pexels

Земля и Солнце, как оказалось, находятся прямо рядом с волнистой нитью из звездообразующего газа. Астрономы обнаружили это образование рядом с Солнечной системой лишь сейчас. Сообщает Science News.

Читайте также:
Самые важные открытия 2019 года в науке и космосе

Смотрите также в сюжете о том, что готовит нам космос и надо ли к этому подготовиться:

Исследователи сообщают, что многие из наиболее известных соседних звездных туманностей – таких как туманность Ориона – на самом деле нанизаны на непрерывную газовую нить, протянувшуюся примерно на 9 тысяч световых лет. Нить напоминает синусоидальную волну, вздымающуюся над и под диском галактики примерно на 500 световых лет и находящуюся в пределах 1000 световых лет от нашей солнечной системы.

Многие из наиболее известных звездообразующих облаков (красные точки) возле нашего Солнца (желтый шарик), которые лежат вдоль волны "Волны Рэдклиффа"
Многие из наиболее известных звездообразующих облаков (красные точки) возле нашего Солнца (желтый шарик), которые лежат вдоль волны "Волны Рэдклиффа"
Фото: Live Science

"Возможно, самая странная особенность в том, насколько близко оно находится к Солнцу, и мы не подозревали об этом", – заявила Алисса Гудман, астрофизик из Гарвардского университета, которая представила результаты во время пресс-конференции на встрече американского астрономического общества, состоявшегося в начале января.

Читайте также:
Венера оказалась единственной "живой" планетой помимо Земли

По словам Гудмен, команда окрестила недавно созданную структуру "Волной Рэдклиффа" в честь Гарвардского университета и колледжа Рэдклифф, в котором была проделана большая часть работы по обнаружению этого космического образования.

Несмотря на близость к Солнечной системе, астрономы заметили волну только сейчас из-за недавних достижений в точном определении расстояния до известных звездообразующих газовых облаков. Чтобы сократить эти расстояния, Гудман и ее коллеги посмотрели на звезды за облаками и выяснили, как пыль в этих облаках изменила цвета звезд. Объединение этих измерений с расстояниями до этих звезд, предоставленных спутником Gaia Европейского космического агентства, позволило команде наметить трехмерные местоположения облаков с вновь обретенной точностью, обнаружив, что они выстраиваются в линию вдоль "Волны Редклифа".

Читайте также:
"Вояджер-2" изучил межзвездное пространство: увиденное ошеломляет

Одним из непосредственных следствий этого открытия пролило свет на истинное происхождение структуры, известной как Пояс Гулда, считавшейся с 1879 года ближайшим кольцом звезд и газа. Выяснилось, что это кольцо было просто иллюзией – двухмерной проекцией этой волны на небо.

Отслеживание движения Солнца в пространстве также показало, что наша Солнечная система прошла прямо через "Волну Рэдклиффа" примерно 13 миллионов лет назад, возможно, создавая захватывающую ночную перспективу.

Читайте также:
В Солнечной системе может скрываться черная дыра

" Все эти прекрасные туманности тогда были намного ближе, чем сейчас и они были прекрасно видны на древнем небосводе. Это было невероятно здорово", – прокомментировала Алисса Гудман.

Напомним, что ранее на краю Солнечной системы нашли новую планету. А раньше астрономы увидели в Солнечной системе объекты из "мира мертвых".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гигантский телескоп FAST начал искать жизнь во Вселенной Миллиардер ищет спутницу для полета на Луну: перечень критериев Школьник помог NASA открыть новую планету Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны
наука космос вселенная исследователи млечный путь астрономы солнечная система
Реклама

Новости партнеров

Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:51Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Сегодня, 08:48Fun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 12:08Афиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

Вчера, 08:17Fun

16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

15 январяFun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

15 январяFun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

14 январяFood

Кофе с молоком: польза и вред для здоровья

14 январяFun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

14 январяFun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

14 январяFun

День Василия 2020: что ни в коем случае нельзя делать 14 января

14 январяFun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

14 январяШоу-бизнес

Megxit: последствия резонансного заявления Меган Маркл и принца Гарри

14 январяFun

Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратно

14 январяШоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Фриске явилась перед свадьбой Шепелева: ошеломляющее фото
Фриске явилась перед свадьбой Шепелева: ошеломляющее фото
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Названы самые опасные для здоровья продукты
Названы самые опасные для здоровья продукты
"Руки видають": Алла Пугачова вразила мережу зовнішнім виглядом
Дієтолог розповіла про найгірші продукти на сніданок
Дієтолог розповіла про найгірші продукти на сніданок
Названа лучшая актриса десятилетия
Названа лучшая актриса десятилетия