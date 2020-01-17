У Солнечной системы обнаружили гигантскую волну межзвездного газа

Несмотря на относительную близость к Солнечной системе, астрономы заметили волну только сейчас – она все это время была "под носом"

Газовая нить была названа "Волной Рэдклиффа" Фото: Pexels

Земля и Солнце, как оказалось, находятся прямо рядом с волнистой нитью из звездообразующего газа. Астрономы обнаружили это образование рядом с Солнечной системой лишь сейчас. Сообщает Science News.

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Исследователи сообщают, что многие из наиболее известных соседних звездных туманностей – таких как туманность Ориона – на самом деле нанизаны на непрерывную газовую нить, протянувшуюся примерно на 9 тысяч световых лет. Нить напоминает синусоидальную волну, вздымающуюся над и под диском галактики примерно на 500 световых лет и находящуюся в пределах 1000 световых лет от нашей солнечной системы.

Многие из наиболее известных звездообразующих облаков (красные точки) возле нашего Солнца (желтый шарик), которые лежат вдоль волны "Волны Рэдклиффа" Фото: Live Science

"Возможно, самая странная особенность в том, насколько близко оно находится к Солнцу, и мы не подозревали об этом", – заявила Алисса Гудман, астрофизик из Гарвардского университета, которая представила результаты во время пресс-конференции на встрече американского астрономического общества, состоявшегося в начале января.

По словам Гудмен, команда окрестила недавно созданную структуру "Волной Рэдклиффа" в честь Гарвардского университета и колледжа Рэдклифф, в котором была проделана большая часть работы по обнаружению этого космического образования.

Несмотря на близость к Солнечной системе, астрономы заметили волну только сейчас из-за недавних достижений в точном определении расстояния до известных звездообразующих газовых облаков. Чтобы сократить эти расстояния, Гудман и ее коллеги посмотрели на звезды за облаками и выяснили, как пыль в этих облаках изменила цвета звезд. Объединение этих измерений с расстояниями до этих звезд, предоставленных спутником Gaia Европейского космического агентства, позволило команде наметить трехмерные местоположения облаков с вновь обретенной точностью, обнаружив, что они выстраиваются в линию вдоль "Волны Редклифа".

Одним из непосредственных следствий этого открытия пролило свет на истинное происхождение структуры, известной как Пояс Гулда, считавшейся с 1879 года ближайшим кольцом звезд и газа. Выяснилось, что это кольцо было просто иллюзией – двухмерной проекцией этой волны на небо.

Отслеживание движения Солнца в пространстве также показало, что наша Солнечная система прошла прямо через "Волну Рэдклиффа" примерно 13 миллионов лет назад, возможно, создавая захватывающую ночную перспективу.

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" Все эти прекрасные туманности тогда были намного ближе, чем сейчас и они были прекрасно видны на древнем небосводе. Это было невероятно здорово", – прокомментировала Алисса Гудман.

Напомним, что ранее на краю Солнечной системы нашли новую планету. А раньше астрономы увидели в Солнечной системе объекты из "мира мертвых".

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