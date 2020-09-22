У Tesla Model X сносит крышу буквально на ходу

Владельцы Tesla Model X жалуются на серьезный дефект в конструкции электрического кроссовера – он теряет запчасти во время движения

Tesla Model X сейчас является наименее надежным автомобилем бренда Илона Маска. Электромобиль ранее массово отзывали из-за проблем с гидроусилитетем, а теперь у владельцев кроссовера новая беда – автомобиль буквально разваливается на ходу – у Tesla Model X отрывается крыша во время движения, сообщает Insideevs.

На форуме Reddit и сообществе Facebook владельцы американского электрокроссовера сообщают, чтобы водители, которые следуют за Tesla Model X, были осторожны, ведь во время движения куски крыши могут внезапно оторваться и упасть на машину позади. Опасный кусок представляет собой продолговатое стекло, расположенное на крыше между верхними частями подъемных дверей, которые в Tesla называют "соколиными крыльями".

Оторванный кусок крыши Tesla Model X Фото: Insideevs

Автовладелец Брэндон Николас сообщил в группе владельцев Tesla Owners Worldwide, как он столкнулся с этой проблемой. На большой скорости он услышал треск и в заднем стекле увидел, как кусок стекла с крыши оторвался, упал на шоссе и разбился.

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В авторизованном сервисе Tesla отказались установить часть крыши по гарантии, ссылаясь на механическое повреждение. Брэндону в сервисе предложили установить новое стекло за 2200 долларов. Впрочем, другому владельцу с аналогичной проблемой выполнили ремонт по гарантии. В Tesla пока не прокомментировали данную проблему.

Оторванный кусок крыши Tesla Model X Фото: Insideevs

Еще один пострадавший владелец Tesla Model X от проблем с крышей Фото: Insideevs

Напомним, что ранее мы сообщали, с какими проблемами сталкиваются владельцы электромобилей. Также недавно случился казус, когда у новой Tesla Model 3 оторвался руль на скорости.

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