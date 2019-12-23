У Tesla после прошивки появилась игра нарды и улучшенный автопилот

Праздничная прошивка добавляет демо-версию улучшенного автопилота и две игры

Зимнее обновление обойдется в 7000 долларов владельцам Tesla Model 3 Фото: Unsplash

Тесла расширила свою библиотеку автомобильных игр c момента выпуска юбилейной версии прошивки 10.0 в сентябре 2019 года. Рождественское обновление для электромобилей Илона Маска добавило еще две игры для досуга за рулем: нарды и Stardew Valley. Свежее обновление анонсировал Илон Маск на своей странице в Twitter.

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Если с нардами все понятно, то Stardew Valley это расслабляющая игра в "8-битном стиле", появившаяся в продаже в 2016 году и завоевавшая огромную популярность у игроков за неповторимый стиль и приятный геймплей. Инди проект был создан по мотивам сериала Lost.

Помимо игр праздничная прошивка предоставила владельцам Tesla Model 3 демонстрационную версию технологии полностью автономного вождения. Илон Маск не рассказал дополнительных подробностей, но обещает, что полноценная технология улучшенного автопилота появится в следующем крупном обновлении к концу 2019 года.

Владельцам Tesla Model 3 придется доплатить 7000 долларов за установку прошивки с полноценным автопилотом. Официальный сайт Tesla сообщает, что электромобили компании, оснащенные этой функцией, получат возможность распознавать светофоры и сигналы остановки и корректно реагировать на них.

Напомним, что ранее обновление подарило зверскую мощность Tesla Model 3. Также недавно бронированный Tesla Cybertruck не прошел тест на прочность.

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